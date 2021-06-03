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ЧМ по хоккею в Риге

Каменский: эмоции могли стать причиной проигрыша россиян канадцам на чемпионате мира

Сборная России уступила команде Канады в овертайме со счетом 1:2 в четвертьфинале турнира

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сильное желание выиграть четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею у сборной Канады или эмоциональное перегорание могли помешать россиянам пробиться в полуфинал турнира. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион, победитель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

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Сборная России по хоккею в овертайме проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная России уступила канадцами в овертайме со счетом 1:2 на чемпионате мира, проходящем в Риге.

"Результат не в нашу пользу, проиграли сами. Надо было забивать на один гол больше, тогда бы выиграли. Думаю, что либо перегорели, либо хотели сильно выиграть, и игра не получилась, такое бывает", - сказал Каменский.

"Были и хорошие, и красивые матчи, были и плохие, с теми же словаками. Сумбурный чемпионат, условия были другие в связи с пандемией, он был поздним, начался глубоко в мае, но на это нельзя валить - все команды были в одинаковом положении. Это хоккей, к сожалению такое бывает - одну игру проиграешь, и все".

Финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.

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ЧМ по хоккею в Риге
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