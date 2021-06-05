Российские футболисты сыграют с болгарами в заключительном контрольном матче перед Евро

Встреча пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" и начнется в 18:00 мск. В среду тренерский штаб сборной России утвердил окончательный состав на чемпионат Европы, среди не попавших в заявку оказались голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунев, защитники московского "Динамо" Роман Евгеньев и казанского "Рубина" Илья Самошников, потянувший заднюю поверхность бедра на тренировке перед матчем с болгарами, а также полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, который не поехал с национальной командой на сбор в Австрию из-за бактериальной ангины. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допускает замену игроков до 12 июня в случае травм, поэтому не вошедшие в окончательный состав игроки продолжают тренироваться с командой.

В матче с болгарами под вопросом участие защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дениса Черышева, которые пропустили предыдущую контрольную встречу российской команды с поляками (1:1). "Они несколько дней тренируются, вчера и сегодня провели полностью тренировку, оценим сегодняшнее занятие, врачи нам скажут по их готовности. Думаю, что оба набирают кондиции, могут появиться в завтрашней игре", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

Сборные России и Болгарии встречались четыре раза: дважды в товарищеских матчах, а также в отборе на чемпионат мира 1998 года во Франции. Последний матч прошел 11 августа 2010 года на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге и завершился победой россиян со счетом 1:0. На счету российской команды две победы, болгары выиграли один раз, одна встреча завершилась вничью.

В последних десяти матчах во всех турнирах сборная Болгарии победила один раз (шесть поражений, три ничьих), безвыигрышная серия команды составляет шесть игр. В последний раз болгары одержали победу 11 ноября 2020 года, тогда они обыграли сборную Гибралтара со счетом 3:0 в товарищеской игре. В активе российской команды две победы, четыре поражения и четыре ничьих в десяти последних встречах, 27 марта россияне обыграли словенцев (2:1) в матче отбора на чемпионат мира в Катаре. Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров на предматчевой пресс-конференции выразил надежду на то, что команда сможет обыграть россиян за счет слаженности состава. "У нас очень хороший коллектив, хотя нет звезд в составе, зато мы имеем слаженную команду, может быть, завтра добьемся победы за счет этого".

Матч смогут посетить болельщики - стадион "Динамо" вместимостью 25 716 человек в условиях пандемии коронавируса разрешено заполнить на 50%. Встречу обслужит судейская бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым, его помощниками станут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервным арбитром назначен Дмитрий Дмитриев.

Заряд от Филиппа Киркорова

Гимн России перед началом матча исполнит Филипп Киркоров, который родился в Болгарии. В пятницу он посетил тренировку национальной команды на базе в Новогорске. Во время встречи стороны обменялись подарками.