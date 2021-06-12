Башаев: ради медали чемпионата мира по дзюдо пришлось собирать всю боль в кулак

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Дебютант чемпионатов мира дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро турнира в Будапеште, несмотря на травму, полученную в самой первой схватке. Об этом Башаев рассказал журналистам после финала турнира, в котором уступил японцу Кокоро Кагеуре. "Эмоции смешанные - приятно завоевать первую медаль чемпионата мира, но я ехал сюда за золотом - все шансы его привезти были. Но в первой же атаке я травмировал голеностоп, поэтому пришлось взять боль в кулак и показать лучший результат, на который я способен сегодня, - отметил 25-летний Башаев. - Из-за нее я не мог применять свои коронные броски с колен, лишь раз это удалось - запрыгнул на адреналине. С японцем я уже встречался, счет нашего противостояния был 1:1, но сейчас я начал отставать".

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На вопрос о своих шансах на попадание в состав сборной на Игры в Токио, Башаев ответил: "От того, что я буду об этом думать, ничего не изменится. Шансы 50 на 50, основной мой соперник на место в сборной - Инал Тасоев, и я сейчас передаю ему привет. Мы дружим, общаемся, вместе работаем". В настоящее время вес дзюдоиста - 126 кг при росте 175 сантиметров. "Вешу 126 кг, хотя выгляжу намного меньше, мне это часто говорят, и в одно время думал перейти в предыдущую весовую категорию, но вес взял свое и гонять 26 кг, это, конечно, нагрузка на сердце колоссальная. Может быть, с возрастом, когда мне понадобится меньшая нагрузка на организм, я и перейду в вес до 100 кг", - рассказал Башаев. "А что касается поговорки про большой шкаф, который громко падает, то я часто убеждался в том, что так действительно случается - это проблема больших людей, когда они надеются на него, а в итоге часто ошибаются", - добавил он. Футбол и нарратив На вопрос о стартовавшем чемпионате Европы по футболу Башаев признался, что этот вид спорта не входит в число его любимых: "Если сборная России играет, возможно, посмотрю. Но это не мое - когда 22 человека 90 минут за шариком по полю бегают".

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