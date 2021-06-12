Башаев: ради медали чемпионата мира по дзюдо пришлось собирать всю боль в кулак

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Дебютант чемпионатов мира дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро турнира в Будапеште, несмотря на травму, полученную в самой первой схватке. Об этом Башаев рассказал журналистам после финала турнира, в котором уступил японцу Кокоро Кагеуре.
"Эмоции смешанные - приятно завоевать первую медаль чемпионата мира, но я ехал сюда за золотом - все шансы его привезти были. Но в первой же атаке я травмировал голеностоп, поэтому пришлось взять боль в кулак и показать лучший результат, на который я способен сегодня, - отметил 25-летний Башаев. - Из-за нее я не мог применять свои коронные броски с колен, лишь раз это удалось - запрыгнул на адреналине. С японцем я уже встречался, счет нашего противостояния был 1:1, но сейчас я начал отставать".
На вопрос о своих шансах на попадание в состав сборной на Игры в Токио, Башаев ответил: "От того, что я буду об этом думать, ничего не изменится. Шансы 50 на 50, основной мой соперник на место в сборной - Инал Тасоев, и я сейчас передаю ему привет. Мы дружим, общаемся, вместе работаем".
В настоящее время вес дзюдоиста - 126 кг при росте 175 сантиметров. "Вешу 126 кг, хотя выгляжу намного меньше, мне это часто говорят, и в одно время думал перейти в предыдущую весовую категорию, но вес взял свое и гонять 26 кг, это, конечно, нагрузка на сердце колоссальная. Может быть, с возрастом, когда мне понадобится меньшая нагрузка на организм, я и перейду в вес до 100 кг", - рассказал Башаев.
"А что касается поговорки про большой шкаф, который громко падает, то я часто убеждался в том, что так действительно случается - это проблема больших людей, когда они надеются на него, а в итоге часто ошибаются", - добавил он.
Футбол и нарратив
На вопрос о стартовавшем чемпионате Европы по футболу Башаев признался, что этот вид спорта не входит в число его любимых: "Если сборная России играет, возможно, посмотрю. Но это не мое - когда 22 человека 90 минут за шариком по полю бегают".
Любимое занятие дзюдоиста помимо спорта - самообразование, которым он занимается ежедневно после тренировок. "Вечером по три-четыре часа перед сном учусь, стараюсь развиваться - жизнь на спорте не заканчивается, к сожалению. У меня есть определенные вещи, которые мне особенно нравится изучать - например, английский язык, по которому я подтягиваю на сборах Якуба Шамилова (бронзового призера чемпионата мира - прим. ТАСС) - он спортсмен международного уровня, должен говорить по-английски", - подчеркнул Башаев.
На изучении английского языка россиянин не ограничивается: "Мне очень нравится изучать систему нарратива - интересно, как рассказывать истории, какие приемы используются в кино, в книгах. Нравится инженерия - интересно, как устроены механизмы, и я иногда поражаюсь, насколько умные люди существуют, как они все это придумывают. Приятно осознавать, что человечество развивается, не стоит на месте".
Сборная России по дзюдо завоевала в личном турнире чемпионата мира три медали - чемпионом мира стал Яго Абуладзе (до 60 кг), бронзовым призером - Якуб Шамилов (до 66 кг), серебряным - Башаев (свыше 100 кг). Женской команде добыть медали мирового чемпионата не удалось. Российская команда завершила выступление в индивидуальном турнире чемпионата мира в Будапеште на четвертом месте в медальном зачете, 13 июня сборная примет участие в турнире смешанных команд.