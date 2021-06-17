Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева. Стартовал второй тур группового этапа Евро

ТАСС, 17 июня. Сборная Италии разгромила швейцарцев со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и вышла в плей-офф турнира, главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасев. В другой игре группы А валлийцы переиграли команду Турции (2:0).

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Итальянские футболисты сразу же завладели преимуществом в матче со швейцарцами, на 11-й минуте форвард Чиро Иммобиле после подачи с фланга пробил чуть выше ворот. Спустя восемь минут защитник Джорджо Кьеллини открыл счет, однако главный арбитр встречи Карасев отменил взятие ворот после консультации с видеоассистентами (VAR) за игру рукой. Однако итальянцы продолжили давить и вскоре забили уже по правилам. На 26-й минуте Доменико Берарди ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил на Мануэля Локателли, который точно пробил в пустые ворота. Во втором тайме команда Роберто Манчини забила еще два мяча, отличились Локателли (52) и Иммобиле (89). 23-летний Локателли - самый молодой футболист, забивший на текущем турнире, также он стал третьим итальянцем, сделавшим дубль в матчах чемпионатов Европы. В 1996 году Пьерлуиджи Казираги забил два мяча в ворота сборной России в игре группового этапа (2:1), а в 2012-м Марио Балотелли дважды поразил ворота немцев в полуфинале (2:1). Сборная Швейцарии за весь матч нанесла лишь один удар в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

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Главный тренер итальянцев Роберто Манчини на послематчевой пресс-конференции отметил, что команде было непросто в матче со швейцарцами. "Сборная Швейцарии - сильная команда, мы знали, что это будет тяжелая игра, и это было так. Мы создали несколько моментов и заслужили победу, мы боролись в первые минуты, но потом оказывали сильное давление и заставили ошибаться. Ребята сыграли очень хорошо, было непросто, так как это их вторая игра за пять дней по жаркой погоде", - сказал Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборные Италии и Швейцарии впервые встретились в рамках чемпионата Европы. Всего команды провели 59-й матч друг против друга, швейцарцы ни с кем не играли чаще. Итальянцы принимают участие в 10-м розыгрыше чемпионата Европы, команда один раз выигрывала турнир (1968) и дважды доходила до финала (2000, 2012), также на их счету четыре победы на чемпионатах мира (1934, 1938, 1982, 2006). Сборная Швейцарии квалифицировалась на пятый Евро, лучшим результатом на чемпионатах Европы является выход в 1/8 финала в 2016 году. Встреча прошла в Риме на Олимпийском стадионе, вместимость которого составляет 70 634 человека. На матчах чемпионата Европы арену разрешено заполнять на 25% (17 659 зрителей). В Риме также должны пройти матчи Италия - Уэльс (20 июня) и один четвертьфинал 3 июля. "Бригада Карасева заслужила еще один матч на Евро" Карасев провел первый матч на Евро-2020 в качестве главного арбитра, во время игры ему помогали россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR отвечали немецкие арбитры Бастиан Данкерт, Марко Фриц и Кристиан Гиттельман. На текущем турнире Карасев также работал резервным арбитром на матче первого тура Австрия - Северная Македония (3:1).

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов назвал серьезной ошибкой неправильное изначальное решение Карасева засчитать гол Кьеллини, но отметил, что судьи VAR помогли россиянину. "В том эпизоде была не только рука, сначала был толчок в спину, - сказал Хусаинов ТАСС. - Это самая серьезная ошибка, хорошо, что за VAR отвечали ребята из Германии, помогли ему. В целом по игре не было сложностей, Карасев все контролировал, давал возможность продолжать игру, матч не был архисложным". Бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев высказал мнение о том, что бригада Карасева заслужила еще один матч на чемпионате Европы. "Встреча получилась несложной для судейства в техническом плане, хотя любая игра на уровне чемпионата Европы психологически сложная, - сказал Николаев ТАСС. - Сегодняшний матч не доставил каких-то проблем нашей бригаде, в принципе, так получилось, что результат стал ожидаемым для многих, не было каких-то сложных эпизодов, чтобы принимать решения в моментах в штрафной площади. Эта игра является шагом к тому, чтобы заслужить еще один матч в третьем туре, где будет решаться выход в плей-офф". Турки почти потеряли шансы на 1/8 финала В другом матче группы А сборная Уэльса обыграла команду Турции со счетом 2:0. Встреча прошла в Баку на Олимпийском стадионе вместимостью 68 700 зрителей, из-за ограничений арену разрешено заполнить наполовину (34 350 человек). На игре присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган, также матч посетил глава УЕФА Александер Чеферин.

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Обе команды до первого гола создавали острые моменты, но точнее оказались валлийцы. Счет в матче на 43-й минуте открыл Аарон Рэмзи, капитан команды Гарет Бэйл забросом в штрафную вывел его один на один с вратарем. На 61-й минуты Бэйл имел шанс увеличить преимущество, но не смог реализовать пенальти, став первым футболистом с 2000 года, не попавшим в створ ворот после удара с 11-метровой отметки на чемпионате Европы. Тогда с пенальти промахнулся испанец Рауль. Второй гол с передачи Бэйла забил Коннор Робертс (90+5). Сборная Уэльса во второй раз принимает участие в финальной стадии чемпионатов Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал, где уступили будущим победителям Евро португальцам (0:2). Лучшим результатом сборной Турции на чемпионате Европы является выход в полуфинал в 2008 году. Тогда турки поделили третье место со сборной России. Сборная Уэльса после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. Лидируют итальянцы (шесть очков), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое - турки (0). Итальянские футболисты не опустятся ниже второго места по итогам группового этапа. В последнем туре 20 июня сборная Италии в Риме сыграет с командой Уэльса, а команда Швейцарии в Баку встретится с турками.

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В другом матче дня сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0. Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Российская команда набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене. Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А № Команда И В Н П М О 1 Италия 2 2 0 0 6-0 6 2 Уэльс 2 1 1 0 3-1 4 3 Швейцария 2 0 1 1 1-4 1 4 Турция 2 0 0 2 0-5 0