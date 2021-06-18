Пес-прогноз, жара и антиковидные правила. Как в Петербурге смотрели матч Швеция - Словакия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сотни болельщиков собрались днем в пятницу в Футбольной деревне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, чтобы посмотреть игру сборных Словакии и Швеции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Самые стойкие следили за матчем перед главным экраном, под палящим солнцем, но значительная часть предпочла укрыться в тени фестивальных конструкций и под навесами. Перед самым началом матча для предсказания победителя на сцену вышел пес-прогноз, как его представили ведущие. Несмотря на то, что его "коллега" эрмитажный кот Ахилл ранее в пятницу напророчил победу сборной Швеции, сибирский хаски Лео без раздумий выбрал миску рядом с флагом Словакии. Хозяйка собаки заверила ТАСС, что Лео в среднем удавалось верно предсказать примерно 7 из 10 исходов игр.

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Перед стартовым свистком и во время матча посетителям фан-зоны каждые несколько минут напоминали - как с главной сцены, так и через громкоговорители - о необходимости соблюдения масочного режима на протяжении всего пребывания в Футбольной деревне. Тем, кто приспускал маски, волонтеры вежливо подсказывали, что средства защиты должны полностью прикрывать органы дыхания. Среди тех, кто, можно сказать, основательно подготовился к просмотру матча, стала группа болельщиков из Великобритании и Польши - четверо друзей заранее приобрели пуфы для комфортного просмотра игры на площади перед большим экраном. "Местные нам сказали, что не так часто тут бывает такая погода, так что это прекрасно", - сказал в беседе с ТАСС болельщик Фрэн, прибывший из Лондона. "Мы здесь на протяжении недели. Нам очень нравится Санкт-Петербург: это очень красивый и чистый город, очень гостеприимный. Футбольная атмосфера здесь потрясающая. Мы уже дважды были на стадионе, единственное сожаление, что арена не до конца заполнена из-за ковида", - поделился он. Всей семьей и с подарками Антон из Москвы пришел поддержать сборную Швеции, о чем можно было судить по его эффектному сине-желтому головному убору в виде шлема викингов. Он рассказал, что это подарок от шведских болельщиков, который и предопределил для него фаворита этого матча. "Шли общались, они подарили, - сказал собеседник. - Они веселые, они добрые, мне кажется, что за них стоит сегодня поболеть".

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