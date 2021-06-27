Хусаинов: судья Карасев имеет шансы отработать полуфинал Евро

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев имеет шансы обслужить полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, так как национальная команда России завершила выступление на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.
В воскресенье Карасев работал в качестве главного арбитра на матче 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов. На 52-й минуте арбитр показал желтую карточку защитнику Маттейсу де Лигту, который сыграл рукой и не позволил чешскому нападающему Патрику Шику выйти один на один с голкипером. После использования системы видеоассистента рефери (VAR) россиянин удалил игрока. Встреча завершилась победой команды Чехии со счетом 2:0.
"По сути игры, конечно, это максимально красная карточка: умысел был в действиях, это было на последнем рубеже, - сказал Хусаинов. - Нужно учитывать то обстоятельство, что матчи группового этапа ярко продемонстрировали, чтобы судьи не разбрасывались карточками и давали играть, во втором тайме уже в крайних случаях показывались карточки. Но самый главный момент таких ситуаций - наличие VAR".
"Снизит ли это решение шансы на дальнейшие назначения на матчи? Нет, во-первых, Карасев не мешал игре, достойно отсудил матч, там были некоторые шероховатости, но он молодец, держал управление игрой. Во-вторых, лучше всего для организаторов, когда есть нейтральные арбитры, Карасев оказался в очень выигрышной ситуации, потому что он практически нейтральный, так как команда наша вылетела. Есть ведущие арбитры, но их национальные команды вышли, поэтому Карасев для них "палочка-выручалочка". Он соответствует требованиям, не думаю, что ему дадут финал, но ближе к полуфиналу, четвертьфинал он точно пропустит".
Карасев отработал главным судьей третий матч чемпионата Европы. Ранее российская бригада обслужила матчи группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). До этого Карасев работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1).
Чемпионат Европы завершится 11 июля.