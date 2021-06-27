Хусаинов: судья Карасев имеет шансы отработать полуфинал Евро

В воскресенье Карасев работал в качестве главного арбитра на матче 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов. На 52-й минуте арбитр показал желтую карточку защитнику Маттейсу де Лигту, который сыграл рукой и не позволил чешскому нападающему Патрику Шику выйти один на один с голкипером. После использования системы видеоассистента рефери (VAR) россиянин удалил игрока. Встреча завершилась победой команды Чехии со счетом 2:0.

"По сути игры, конечно, это максимально красная карточка: умысел был в действиях, это было на последнем рубеже, - сказал Хусаинов. - Нужно учитывать то обстоятельство, что матчи группового этапа ярко продемонстрировали, чтобы судьи не разбрасывались карточками и давали играть, во втором тайме уже в крайних случаях показывались карточки. Но самый главный момент таких ситуаций - наличие VAR".