Марк-Андре Флёри выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ

ТАСС, 30 июня. Канадский голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флёри стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На награду также претендовали россиянин Андрей Василевский ("Тампа") и Филипп Грубауэр ("Колорадо").

Флёри впервые выиграл приз лучшему вратарю сезона, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2009, 2016, 2017).

Флёри провел 36 матчей регулярного чемпионата из 56, отражая 92,8% бросков, выиграл 26 игр, из которых шесть - "на ноль". На счету Василевского 32 выигранных матча из 42, 92,5% отраженных бросков и пять "сухих" игр. Грубауэр сыграл в 40 встречах (семь - "на ноль"), отражая 92,2% бросков.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 игр и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для претендента на "Везина Трофи", лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год. Из российских вратарей награду дважды получал Сергей Бобровский (2013, 2017).

Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч. Всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации (НХА) и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".