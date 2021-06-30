Признать неудовлетворительным. Техком РФС подвел итоги выступления сборной России на Евро

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) в среду провел заседание, на котором члены комитета признали работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной. Сам Черчесов, который входит в состав техкома и на заседании выступил с отчетом по выступлению команды, отметил, что тренерский штаб не смог добиться нужного результата, и не стал снимать с себя ответственности за неудачное выступление.

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Сборная России с тремя очками заняла четвертое место в турнирной таблице группы B и завершила выступление на турнире. Россияне одержали победу над командой Финляндии (1:0) и потерпели два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Ранее министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков также признали результат команды неудовлетворительным. "Черчесов сам это признал, отметил в своем выступлении, что раз четвертое место, то работа неудовлетворительная, - сказал ТАСС после заседания член технического комитета РФС Михаил Гершкович. - Все в этом плане согласились, пожелали удачи в отборе на чемпионат мира 2022 года. Посоветовали сделать выводы и улучшить качество игры команды, хотя это будет непросто сделать". По словам Гершковича, члены техкома считают, что основной причиной неудачного результата является низкий уровень развития детско-юношеского футбола в стране. "Этим нужно очень серьезно заниматься, это подтверждает европейская практика, правило "сильный чемпионат - сильная сборная" не совсем работает. Возьмем команды Дании, Швеции, Сербии и другие, у них очень хорошо развита система развития детско-юношеского футбола, игроки школ выходят в большом количестве, многие из них попадают в ведущие европейские клубы, оттуда - в национальную сборную. Отсюда вывод, что пока мы не в полной мере будем заниматься развитием детско-юношеского футбола с привлечением профессиональных людей, то не сможем рассчитывать на сдвиги в этом направлении", - добавил Гершкович.

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Тема неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы была поднята и во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил неудовлетворительный результат и хоккейной команды на чемпионате мира, где россияне дошли лишь до четвертьфинала. "То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу - факт, который не может остаться незамеченным, - сказал Путин. - Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей и в футболе, и в хоккее, но не посыпая голову пеплом и рассчитывая на лучшее - у нас, безусловно, потенциал очень хороший". Черчесов в разговоре с журналистами заявил, что тренерский штаб признает, что добиться максимального результата не удалось. При этом специалист не стал снимать с себя ответственности за неудачное выступление сборной России. "В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды, - сказал Черчесов. - Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества". Черчесов готов ответить на вопросы журналистов Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин высказал недовольство решением техкома. По его мнению, не было проведено должного анализа. "Я не удовлетворен решением технического комитета РФС, мне непонятно, кто в результате понес наказание за качество игры нашей сборной, - сказал Пайкин. - Выводы из поражения нашей сборной по футболу лежат в двух плоскостях - организационной и моральной".

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"С организационной точки зрения проблема в том, что нет скамейки запасных, она катастрофически мала, и этот упрек следует адресовать РФС: национальная политика в области футбола в зоне их ответственности, после каждого поражения специалисты критикуют правила привлечения легионеров, а надо бы критиковать систему подготовки отечественных спортсменов. Что касается моральной стороны, то из решения технического комитета РФС мне неясно, что же в результате мы будем менять, создается ощущение, что для галочки собрались, поговорили, а чем все закончилось? Мне кажется, после такого поражения следует честно признать ошибки - кадровые, стратегические, тактические - и предложить конкретные меры по исправлению ситуации, этого, думаю, ждут миллионы российских болельщиков", - добавил Пайкин. Бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев полностью поддержал решение комитета, но призвал сделать выводы из выступления команды на турнире. "Заняли последнее место в группе, задача была не выполнена, конечно, неудовлетворительная работа и результат, согласен с решением технического комитета РФС, оно правильное, - сказал Газзаев. - Причины такого результата были на лицо, потому что команда не показала той игры, которую показала на чемпионате мира 2018 года. Тренеры должны подробнейшим образом, тщательно проанализировать выступление команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности, сделать правильные выводы". Черчесов пока не комментировал развернуто выступление национальной команды, но это, по его словам, связано с тем, что для тренерского штаба было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на исполкоме РФС. "Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для телеканалов сразу после матча в Копенгагене, - сказал Черчесов. - В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов".

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