Осталось недолго. Новый тренер сборной России по футболу станет известен до старта сезона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первое после завершения чемпионата Европы заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошло в четверг в формате видеоконференции. По его итогам выступление сборной России на турнире было признано неудовлетворительным. На Евро россияне заняли четвертое место в группе B и не вышли в плей-офф. 8 июля, спустя 17 дней после вылета команды с турнира, РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который занимал пост главного тренера национальной команды с августа 2016 года. "Что касается работы Станислава Саламовича, РФС создал все условия для подготовки. Мы видели, как шла работа, никто в тренерском штабе дурака не валял, была программа подготовки, тренировочный план был выполнен в полном объеме. Оценка результата работы - неудовлетворительна", - сказал президент РФС Александр Дюков.

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"Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы. В памяти у нас останется чемпионат мира, выступление сборной на нем останется яркой страницей. Станислава Саламовича надо поблагодарить за то, что была выполнена задача по выходу на чемпионат Европы. Мы поблагодарили его за совместную работу и пожелали удачи", - продолжил он, отметив, что решение было принято не на эмоциях, а ситуация предварительно была проанализирована. Глава российского футбола также высказался о том, что необходимо сделать для улучшения ситуации. "На чемпионате Европы сборная не выполнила задачу, выступление нас, мягко говоря, не порадовало, - признал Дюков. - Но есть объективные причины. Чтобы добиться изменений, надо менять подходы к развитию детско-юношеского футбола. Мы запустили много проектов, в том числе межрегиональные лиги, две юношеские лиги". За пять лет под руководством Черчесова сборная России приняла участие в нескольких турнирах, кроме прошедшего чемпионата Европы. Команда заняла третье место на групповом этапе и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций 2017 года. На чемпионате мира 2018 года сборная показала лучший результат в новейшей истории на мировых первенствах, достигнув четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила будущему вице-чемпиону мира сборной Хорватии. В двух розыгрышах Лиги наций национальная команда становилась второй в группе Лиги B и не смогла получить право на повышение в классе и возможность играть в этом турнире с соперниками более высокого уровня. Новый тренер должен быть объявлен до 23 июля Президент РФС в самом начале пресс-конференции по итогам исполкома обозначил четкие сроки, в которые должен быть подписан контракт с новым главным тренером сборной России. "Мы планируем завершить работу по поиску тренера, завершить переговоры и подписать контракт до начала чемпионата России. Мы ставим такую задачу", - сказал Дюков. Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Он отметил, что национальность нового наставника сборной не важна. "Нужно исходить из целеполагания, целью не может быть подписание контракта с тренером, который является владельцем того или иного паспорта, нужно исходить из того, какие цели и задачи стоят перед национальной сборной. Мы ставим две задачи: первая, так скажем, краткосрочная - выйти на чемпионат мира в Катаре. Вторая, более долгосрочная, она заключается в том, что новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективами успешного выступления на чемпионате Европы в 2024 году", - пояснил президент РФС, выразив надежду на то, что обе они будут решены.

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Также глава российского футбола не стал комментировать информацию о потенциальных кандидатах на пост главного тренера сборной России, отметив, что в настоящее время идет общение с несколькими претендентами. На вопрос о стиле игры сборных России разных возрастов, Дюков заявил, что сейчас речи о том, что команды разных возрастов должны играть по одной и той же тактической схеме, нет. "Если взять мировой футбол, то федерации идут по пути аккумулирования для всей вертикали сборных единых правил - начиная от ценностей и заканчивая стилем игры, это позволяет игрокам при переходе из сборной в сборную быстро адаптироваться. В нашей вертикали это не было четко сформулировано, нам это нужно сделать", - добавил он. Президент РФС не стал развернуто отвечать на вопрос о том, по каким критериям ведется поиск нового главного тренера сборной. "Что касается фонда на оплату труда следующего тренера, есть деньги, чтобы взять его на работу", - заверил Дюков. Варианты преобразования РФС 13 июля представил четыре варианта изменений системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкуб"). В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. На пресс-конференции по итогам исполкома РФС Дюков подчеркнул, что инициатива, которая рассматривается союзом, не является реформой. "Мы говорим об изменений формата проведения первенств РПЛ, ФНЛ (Футбольной национальной лиги) и ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги), - отметил он. - Формат важен, но мы не говорим о реформе российского футбола. Есть определенные завышенные ожидания, что от изменений наш футбол преобразится, но изменения формата - не панацея. Работа по изменению формата началась в мае, предложено несколько форматов для РПЛ, ФНЛ и ПФЛ".

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"Сегодня на исполкоме была сделана презентация. Нам пришлось оперативно реагировать [на информацию в СМИ о проекте изменения структуры], потому что кто-то начинает судить об этом по нескольким предложениям. Сегодня состоялось первое обсуждение, мы заслушали презентацию, члены исполкома задали вопросы, у кого-то уже есть свое отношение к этим предложениям. Мы договорились, что продолжим работу - будет еще несколько подходов до того момента, пока мы не примем решение", - добавил президент организации. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев, в свою очередь, уточнил сроки, в которые предложения могут быть приняты. "Речь идет о потенциальном внедрении новых форматов с сезона-2022/23. Для этого, безусловно, нужно согласие клубов. <…> Если говорить о сроках, на мой взгляд, самые понятные сроки - до конца сентября нужно принять решение, потому что в том числе Российской премьер-лиге нужно готовиться к тендеру по ТВ-правам. То же самое нужно и ФНЛ - для того, чтобы выходить на рынок, нужно понимать, с чем ты выходишь, а клубы должны понимать, какая будет ротация, заранее", - отметил он. Также Алаев высказался о возможном внедрении нового формата проведения турниров в российском футболе с учетом того, что в ноябре - декабре 2022 года пройдет чемпионат мира в Катаре. "Про чемпионат мира не забудешь, все это предусмотрено, - заверил генсек РФС. - Новый формат можно положить на календарь сезона-2022/23 с учетом Катара. В январе играть никто не будет!" Лимит на легионеров будет обсуждаться с правительством Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял о необходимости проанализировать и рассмотреть вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.

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