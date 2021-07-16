Партнер РФС назвал наиболее предпочтительный формат изменения системы российского футбола

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"У вас сейчас 16 клубов, и мы поняли, что уменьшать количество клубов нежелательно - у вас много больших городов. Наиболее желательный вариант - "Юпитер 16", - сказал Ньювенхейс.

По словам генерального секретаря РФС Александра Алаева, сейчас речь идет о потенциальном внедрении новой системы проведения первенства Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2022/23. Он отметил, что для этого нужно согласие клубов. Также представитель руководства Российского футбольного союза подчеркнул, что, по его мнению, решение нужно принять до конца сентября.

Что представляет из себя "Юпитер 16"

В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.