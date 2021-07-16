Партнер РФС: ФИФА и УЕФА поддержали предлагаемые реформы в российском футболе

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube.

"Это решает только РФС - ни УЕФА, ни и ФИФА не имеют права на это влиять. Насколько я знаю, они поддерживают [реформы], - сказал Ньювенхейс. - Мы сейчас помогаем УЕФА, в Лиге чемпионов с 2024 года там тоже будет четыре корзины. Будет сделано так, что у всех команд противники будут примерно одного уровня".

"Примерно то же, что и в системе "Юпитер 16". Как думаете, стал бы УЕФА проводить такое у себя, если бы был против? Ну нет, конечно же. Раз они делают это у себя, значит думают, что со спортивной точки зрения такой формат будет еще более справедливым", - отметил он.

Глава нидерландской компании заявил, что, по его мнению, такой формат справедливее существующего. "Сейчас команда А (из первой корзины при жеребьевке группового этапа - прим. ТАСС) практически гарантирует себе выход из группы, потому что играет против трех слабых команд - B, C и D. Теперь все будет справедливо - все будут в равных условиях", - резюмировал Ньювенхейс.

Что представляет из себя "Юпитер 16"

В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.