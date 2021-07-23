Уже не отменят. Олимпийские игры в Токио выжили в условиях пандемии

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Остается меньше суток до старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро открытие Олимпиады напоминало карнавал, сейчас церемония создаст иное настроение - организаторы предупредили, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса будет не до веселья. Еще за два дня до официального начала Игр они не исключали, что соревнования могут не состояться.

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На этой неделе случаи заражения коронавирусом среди спортсменов фиксировались каждый день, однако вспышки инфекции в Олимпийской деревне все же удалось избежать. Ситуацию держат под контролем, это позволяет 23 июля дать старт началу соревнований. Об открытии Игр должен объявить японский император Нарухито. Произойдет это на Национальном олимпийском стадионе в Токио, который сможет посетить небольшое число официальных лиц, журналистов и спортсменов. От традиционного парада команд решено было не отказываться. Зрители на церемонию открытия допущены не будут. Как и на большинство соревнований. Правительство Японии решило, что проводить Олимпиаду с болельщиками на трибунах будет небезопасно. Вместо поддержки фанатов спортсмены услышат интершум с предыдущих Игр. Тема церемонии открытия получила название "Движение вперед", она затронет глобальный кризис в области здравоохранения, вынудивший отложить проведение Игр в Токио на год, а также восстановление Японии после самого разрушительного в ее истории землетрясения 2011 года. Факты Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта (50 дисциплин). Олимпийские медали были изготовлены из переработанной электронной техники. На Играх выступят более 11 тыс. спортсменов из 204 стран, 205-м участником Олимпиады станет команда беженцев.

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Впервые на Играх медали будут разыграны в скейтбординге, серфинге, скалолазании, карате и баскетболе 3х3, также в олимпийскую программу вернулись бейсбол и софтбол. Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх будут выступать без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского. Перед российскими спортсменами поставлена задача в общем медальном зачете попасть в тройку лучших. На прошлых Олимпийских играх сборная России стала четвертой с 19 золотыми, 17 серебряными и 20 бронзовыми медалями. Первое место с большой долей вероятности достанется США, за тройку также будут бороться сборные Китая и Великобритании. Личности На Играх особенно интересно будет последить за несколькими спортсменами. Среди россиян на себя обращают внимание Юлия Ефимова и Светлана Ромашина. У Ефимовой будет последняя возможность завоевать олимпийское золото в плавании, у Ромашиной - довести число побед на Играх до семи. По этому показателю она может стать самой титулованной синхронисткой мира.

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Также у России хорошие шансы на первые после продолжительного перерыва золотые медали в мужском плавании и спортивной гимнастике. В бассейне основные надежды на Антона Чупкова, Климента Колесникова и Евгения Рылова, на помосте - на Никиту Нагорного. В олимпийском соревновании впервые сможет выступить трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. В вольной борьбе главной звездой является Абдулрашид Садулаев, в фехтовании - Софья Великая, в художественной гимнастике - Дина Аверина. Рекордсменом по числу побед на токийской Олимпиаде может стать американский пловец Калеб Дрессел. 13-кратный чемпион мира заявлен сразу на шесть олимпийских дистанций, в каждой он претендует на золото. Для Оксаны Чусовитиной Олимпиада станет восьмой по счету, по этому показателю она является рекордсменкой среди гимнасток. 46-летняя спортсменка сейчас представляет Узбекистан, в 1991 году она стала двукратной чемпионкой мира в составе сборной СССР, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды выиграла золото в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом она также представляла Германию. Еще одна героиня Игр - новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, она станет первой в истории трансгендерной участницей Олимпийских игр. Интерес к ней был настолько велик, что она даже не посещала официальные тренировки. История Япония в четвертый раз примет Олимпиаду. Последние два раза она являлась хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), однако началось все с летней Олимпиады 1964 года в Токио. Ее тоже можно считать отложенной. Японская столица должна была принять олимпийские соревнования в 1940 году, однако Вторая мировая война вынудила сначала перенести Игры в Финляндию, а позднее - отменить.

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