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XXXII летние Олимпийские игры

Ожидаемые олимпийские медали в баскетболе 3х3 и битва с бразильцами в волейболе

В среду на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта наград

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Сборные России по баскетболу 3х3 попытаются в среду завоевать медали в заключительный день олимпийского турнира в этом виде спорта. Также 28 июля на Олимпиаде в Токио пройдет мужское личное многоборье в спортивной гимнастике.

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Обе российские баскетбольные команды во вторник пробились в полуфинал, однако сделали это по-разному. Женская сборная обыграла итальянок со счетом 17:9 и вышла в медальный раунд со второго места в группе, за выход в финал россиянки сыграют с командой Китая. Мужская сборная России в вечернем тяжелом матче обыграла команду Нидерландов со счетом 21:19 и сыграет против одних из фаворитов турнира сербов. Поздно вечером по местному времени пройдут игры за третье место и финалы. Всего в среду на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта наград.

Первые медали разыграют в личных соревнованиях в спортивной гимнастике, где российские болельщики вправе ждать наград после успешного выступления мужской и женской сборных России в командных выступлениях. В многоборье выступят олимпийские чемпионы Токио, лидеры мужской сборной Никита Нагорный и Артур Далалоян, причем последний еще в апреле надорвал ахиллово сухожилие, но успел восстановиться к главным соревнованиям года.

Заключительный комплект наград разыграют велогонщики на шоссе в гонках с раздельным стартом. Единственным представителем России будет Александр Власов, который в предыдущей гонке, прошедшей 24 июля, занял 24-е место.

Очередные попытки дзюдоистов

В плавании за медали смогут поспорить только Анастасия Кирпичникова в заплыве на 1 500 метров, а также мужская эстафетная четверка 4х200 метров вольным стилем, серебряный призер Игр в Токио Климент Колесников и Андрей Минаков поплывут в полуфинале на 100-метровке вольным стилем. В женском полуфинале на 200 метров баттерфляем примет участие Светлана Чимрова. Состоится и полуфинал в мужской 200-метровке брассом, в котором примет участие мировой рекордсмен и двукратный чемпион мира (2017, 2019) на этой дистанции Антон Чупков, а также Кирилл Пригода.

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Продолжают бороться за награды российские дзюдоисты. В весовой категории до 90 кг выступит бронзовый призер чемпионата Европы этого года Михаил Игольников, у женщин до 70 кг - обладательница той же награды последнего европейского первенства Мадина Таймазова. У боксеров предварительные поединки проведут двукратная чемпионка мира Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Альберт Батыргазиев (до 57 кг). За медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина поборются действующий чемпион Европы Евгений Кузнецов и вице-чемпион Никита Шлейхер.

В фехтовании пройдут командные турниры саблистов. Сборная России в четвертьфинале сразится с командой Германии.

Также в среду вступит в борьбу за олимпийские награды 45-летний Алексей Алипов. Олимпийский чемпион 2004 года будет участвовать в квалификационных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. В квалификации женского трапа выступят двукратная чемпионка Европы в этой дисциплине Дарья Семянова и Екатерина Субботина.

Российские волейболисты проведут третий матч группового этапа, противником сборной России станут олимпийские чемпионы 2016 года бразильцы. После двух игр в активе россиян победы над сборными Аргентины и США. В полуфинале олимпийского турнира по академической гребле в женских двойках выступят Василиса Степанова и Елена Орябинская, за выход в финал в парных легковесных двойках поспорят Анастасия Лебедева и Мария Боталова.

Российская команда в медальном зачете Олимпийских игр занимает четвертое место (семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды). Лидирует команда Японии (10-3-5), на втором месте находятся американцы (9-8-8), на третьем - китайцы (9-5-7).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония103518
2США98825
3Китай95721
4Россия77418
5Великобритания45413
6Южная Корея32510
7Австралия3159
8Канада2338
9Франция2237
10Германия2035
11Косово2002
12Италия15612
13Тайвань1236
14Бразилия1225
14Швейцария1225
16Словения1113
16Сербия1112
18Тунис1102
18Венгрия1102
21Хорватия1012
21Австрия1012
21Эстония1012
24Иран1001
24Таиланд1001
24Эквадор1001
24Гонконг1001
24Филиппины1001
24Узбекистан1001
24Норвегия1001
24Бермудские острова1001
32Нидерланды0303
33Испания0213
34Грузия0202
34ЮАР0202
36Монголия0122
37Индонезия0112
37Бельгия0112
37Чехия0112
40Болгария0101
40Индия0101
40Румыния0101
40Колумбия0101
40Дания0101
40Туркмения0101
40Иордания0101
40Северная Македония0101
47Казахстан0033
47Украина0033
49Турция0022
49Египет0022
49Мексика0022
52Новая Зеландия0011
52Израиль0011
52Кувейт0011
52Кот-д'Ивуар0011
52Куба0011

 

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