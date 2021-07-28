Ожидаемые олимпийские медали в баскетболе 3х3 и битва с бразильцами в волейболе

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Сборные России по баскетболу 3х3 попытаются в среду завоевать медали в заключительный день олимпийского турнира в этом виде спорта. Также 28 июля на Олимпиаде в Токио пройдет мужское личное многоборье в спортивной гимнастике.

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Обе российские баскетбольные команды во вторник пробились в полуфинал, однако сделали это по-разному. Женская сборная обыграла итальянок со счетом 17:9 и вышла в медальный раунд со второго места в группе, за выход в финал россиянки сыграют с командой Китая. Мужская сборная России в вечернем тяжелом матче обыграла команду Нидерландов со счетом 21:19 и сыграет против одних из фаворитов турнира сербов. Поздно вечером по местному времени пройдут игры за третье место и финалы. Всего в среду на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта наград.

Первые медали разыграют в личных соревнованиях в спортивной гимнастике, где российские болельщики вправе ждать наград после успешного выступления мужской и женской сборных России в командных выступлениях. В многоборье выступят олимпийские чемпионы Токио, лидеры мужской сборной Никита Нагорный и Артур Далалоян, причем последний еще в апреле надорвал ахиллово сухожилие, но успел восстановиться к главным соревнованиям года.

Заключительный комплект наград разыграют велогонщики на шоссе в гонках с раздельным стартом. Единственным представителем России будет Александр Власов, который в предыдущей гонке, прошедшей 24 июля, занял 24-е место.

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В плавании за медали смогут поспорить только Анастасия Кирпичникова в заплыве на 1 500 метров, а также мужская эстафетная четверка 4х200 метров вольным стилем, серебряный призер Игр в Токио Климент Колесников и Андрей Минаков поплывут в полуфинале на 100-метровке вольным стилем. В женском полуфинале на 200 метров баттерфляем примет участие Светлана Чимрова. Состоится и полуфинал в мужской 200-метровке брассом, в котором примет участие мировой рекордсмен и двукратный чемпион мира (2017, 2019) на этой дистанции Антон Чупков, а также Кирилл Пригода.