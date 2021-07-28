Ожидаемые олимпийские медали в баскетболе 3х3 и битва с бразильцами в волейболе

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Сборные России по баскетболу 3х3 попытаются в среду завоевать медали в заключительный день олимпийского турнира в этом виде спорта. Также 28 июля на Олимпиаде в Токио пройдет мужское личное многоборье в спортивной гимнастике.
Обе российские баскетбольные команды во вторник пробились в полуфинал, однако сделали это по-разному. Женская сборная обыграла итальянок со счетом 17:9 и вышла в медальный раунд со второго места в группе, за выход в финал россиянки сыграют с командой Китая. Мужская сборная России в вечернем тяжелом матче обыграла команду Нидерландов со счетом 21:19 и сыграет против одних из фаворитов турнира сербов. Поздно вечером по местному времени пройдут игры за третье место и финалы. Всего в среду на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта наград.
Первые медали разыграют в личных соревнованиях в спортивной гимнастике, где российские болельщики вправе ждать наград после успешного выступления мужской и женской сборных России в командных выступлениях. В многоборье выступят олимпийские чемпионы Токио, лидеры мужской сборной Никита Нагорный и Артур Далалоян, причем последний еще в апреле надорвал ахиллово сухожилие, но успел восстановиться к главным соревнованиям года.
Заключительный комплект наград разыграют велогонщики на шоссе в гонках с раздельным стартом. Единственным представителем России будет Александр Власов, который в предыдущей гонке, прошедшей 24 июля, занял 24-е место.
Очередные попытки дзюдоистов
В плавании за медали смогут поспорить только Анастасия Кирпичникова в заплыве на 1 500 метров, а также мужская эстафетная четверка 4х200 метров вольным стилем, серебряный призер Игр в Токио Климент Колесников и Андрей Минаков поплывут в полуфинале на 100-метровке вольным стилем. В женском полуфинале на 200 метров баттерфляем примет участие Светлана Чимрова. Состоится и полуфинал в мужской 200-метровке брассом, в котором примет участие мировой рекордсмен и двукратный чемпион мира (2017, 2019) на этой дистанции Антон Чупков, а также Кирилл Пригода.
Продолжают бороться за награды российские дзюдоисты. В весовой категории до 90 кг выступит бронзовый призер чемпионата Европы этого года Михаил Игольников, у женщин до 70 кг - обладательница той же награды последнего европейского первенства Мадина Таймазова. У боксеров предварительные поединки проведут двукратная чемпионка мира Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Альберт Батыргазиев (до 57 кг). За медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина поборются действующий чемпион Европы Евгений Кузнецов и вице-чемпион Никита Шлейхер.
В фехтовании пройдут командные турниры саблистов. Сборная России в четвертьфинале сразится с командой Германии.
Также в среду вступит в борьбу за олимпийские награды 45-летний Алексей Алипов. Олимпийский чемпион 2004 года будет участвовать в квалификационных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. В квалификации женского трапа выступят двукратная чемпионка Европы в этой дисциплине Дарья Семянова и Екатерина Субботина.
Российские волейболисты проведут третий матч группового этапа, противником сборной России станут олимпийские чемпионы 2016 года бразильцы. После двух игр в активе россиян победы над сборными Аргентины и США. В полуфинале олимпийского турнира по академической гребле в женских двойках выступят Василиса Степанова и Елена Орябинская, за выход в финал в парных легковесных двойках поспорят Анастасия Лебедева и Мария Боталова.
Российская команда в медальном зачете Олимпийских игр занимает четвертое место (семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды). Лидирует команда Японии (10-3-5), на втором месте находятся американцы (9-8-8), на третьем - китайцы (9-5-7).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|8
|8
|25
|3
|Китай
|9
|5
|7
|21
|4
|Россия
|7
|7
|4
|18
|5
|Великобритания
|4
|5
|4
|13
|6
|Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|7
|Австралия
|3
|1
|5
|9
|8
|Канада
|2
|3
|3
|8
|9
|Франция
|2
|2
|3
|7
|10
|Германия
|2
|0
|3
|5
|11
|Косово
|2
|0
|0
|2
|12
|Италия
|1
|5
|6
|12
|13
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|14
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|14
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
|Словения
|1
|1
|1
|3
|16
|Сербия
|1
|1
|1
|2
|18
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|18
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|21
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|21
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|21
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|24
|Иран
|1
|0
|0
|1
|24
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|24
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|24
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|24
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|24
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|32
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|33
|Испания
|0
|2
|1
|3
|34
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|34
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|36
|Монголия
|0
|1
|2
|2
|37
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|37
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|37
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|40
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|40
|Индия
|0
|1
|0
|1
|40
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|40
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|40
|Дания
|0
|1
|0
|1
|40
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|40
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|40
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|47
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|47
|Украина
|0
|0
|3
|3
|49
|Турция
|0
|0
|2
|2
|49
|Египет
|0
|0
|2
|2
|49
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|52
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|52
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|52
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|52
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|52
|Куба
|0
|0
|1
|1