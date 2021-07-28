Быстрее фаворитов. Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в кролевой эстафете

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали третью медаль на Олимпиаде в Токио. Серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем выиграли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Днем ранее на дистанции 100 метров на спине золотую награду завоевал Рылов, серебряным призером стал Климент Колесников. По итогам квалификации во вторник российская команда показала четвертый результат, уступив британцам, австралийцам и итальянцам. В ее составе отсутствовали Малютин и Рылов, выступавшие в тот же день в индивидуальных заплывах, вместо них выступали Александр Красных и Михаил Вековищев. В финале Малютин плыл эстафету первым, а Рылов - третьим.

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Обогнать ставших олимпийскими чемпионами с европейским рекордом британцев россиянам не удалось. При этом они смогли опередить австралийцев и олимпийских чемпионов 2016 года сборную США. Британцы показали результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали от победителей на 3,23 секунды, австралийцы - на 3,26 секунды, американцы - на 3,85 секунды. "Это было очень эмоционально. Мы были на трибунах, а ребята - молодцы, отдали себя полностью, - сказал ТАСС после финала президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. - Эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа". Гирев, плывший вторым, отметил, что все участники эстафеты выполнили поставленные цели. "Объективно, британцы сейчас сильнее, но это не означает, что они всегда будут сильными. Мы тоже за себя постоим", - сказал он. Проблемы Малютина Неудачно в личных соревнованиях в Токио выступил трехкратный чемпион Европы Малютин. На дистанции 400 метров кролем он не смог выйти в финал, заняв итоговое 22-е место. В финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем спортсмен стал пятым.

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