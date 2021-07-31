ЦСКА и "Локомотив" в субботу встретятся в центральном матче второго тура РПЛ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу двумя матчами. В 17:30 мск начнется игра между "Уфой" и московским "Динамо", а в 20:00 мск - встреча столичных ЦСКА и "Локомотива".

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" - центральный во втором туре РПЛ. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место и впервые за 20 лет не попали в еврокубки, а железнодорожники стали третьими, завоевали Бетсити - Кубок России и получили право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Новый розыгрыш чемпионата России команды начали с побед над "Уфой" (1:0) и тульским "Арсеналом" (3:1) соответственно. Перед дерби ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, "Локомотив" располагается на четвертой строчке за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией матч между ЦСКА и "Локомотивом" смогут посетить не более 3 тыс. человек. Доступ на "ВЭБ-Арену" будет разрешен только зрителям с QR-кодами. Как сообщил ТАСС источник, близкий к "Локомотиву", железнодорожники получили от ЦСКА подтверждение о выделении им 5% от общего числа билетов, на трибуны смогут попасть до 150 болельщиков красно-зеленых. В первом туре на домашней игре ЦСКА присутствовало 938 зрителей, тогда как "Локомотив" провел игру при пустых трибунах, посчитав неправильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, купивших абонементы на новый сезон.

Предстоящий матч станет 68-м в российской истории встреч ЦСКА и "Локомотива". На данный момент небольшое статистическое преимущество на стороне железнодорожников - у них 29 побед против 25 у армейцев, еще 13 встреч завершились вничью. В прошлом сезоне команды встречались трижды и все три раза сильнее были красно-зеленые, не пропустив ни одного мяча, - 1:0, 2:0 (оба матча прошли в рамках чемпионата России), 3:0 (полуфинал Бетсити - Кубка России). В четырех последних играх на "ВЭБ-Арене" ЦСКА одержал одну победу, потерпев при этом три поражения.

Субботняя игра станет первым дерби для нового главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Бывший защитник сборной России в качестве игрока выступал за армейский клуб с 2001 по 2018 год, завоевав 20 трофеев, включая Кубок УЕФА. В качестве тренера он начал работать в ноябре 2018 года, войдя вместе с братом Василием в штаб Леонида Слуцкого в нидерландском "Витессе", где проработал до ноября 2019 года. На протяжении следующего года он занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА; с января 2021 года работал в тренерском штабе команды под руководством двух главных тренеров - Виктора Гончаренко и Ивицы Олича, а 19 июля сам стал новым наставником команды.

Для Марко Николича, который занимает пост главного тренера "Локомотива" с мая 2020 года, предстоящее дерби против ЦСКА станет пятым. Под руководством сербского специалиста, контракт с которым в мае был продлен до конца сезона-2023/24, железнодорожники выиграли у армейцев четыре матча из четырех. В этих играх красно-зеленые забили восемь мячей, пропустив всего один.

Как поменялись составы ЦСКА и "Локомотива"

Летом из "Локомотива" в ЦСКА перешел 19-летний полузащитник Максим Мухин, который в 2021 году принял участие в пяти матчах сборной России. По данным портала Transfermarkt, армейцы заплатили за молодого игрока €170 тыс. Соглашение между хавбеком и его новым клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.