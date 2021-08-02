"Спартак" узнает возможных соперников по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в понедельник пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. По итогам церемонии, которая начнется в 13:00 мск, российский "Спартак" узнает потенциальных соперников по этой стадии квалификации главного еврокубкового турнира.

На матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" будет допущено до 3 тыс. болельщиков

Вице-чемпиону России сезона-2020/21 "Спартаку", который проходит квалификацию по пути представителей лиг, для выхода в раунд плей-офф необходимо преодолеть третий отборочный раунд турнира. На этой стадии красно-белые сыграют с "Бенфикой", занявшей третьей место в прошлом сезоне чемпионата Португалии. Первая игра между этими командами состоится 4 августа в Москве на "Открытие Банк Арене" (начало - 20:00 мск). Ответная встреча пройдет 10 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" (22:00).

С учетом того, что матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов еще не состоялись, для жеребьевки обеим командам в парах присвоят коэффициент сильнейшего клуба в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Таким образом, "Спартак", несмотря на 89-е место, попадет в число сеяных команд, поскольку "Бенфика" занимает 24-ю позицию.

"Спартак" в случае выхода в раунд плей-офф сыграет с победителем одной из двух пар, которые попали в число несеяных команд. Красно-белым достанется либо сильнейший в паре ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания), либо в противостоянии "Монако" (чемпионат Франции) - "Спарта" (Чехия). Еще один участник последней стадии квалификации из числа сеяных определится в паре "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина).

Первые матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры - 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии - 22:00 мск. Если по итогам основного времени второго матча победитель не будет выявлен, будут проводиться дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Победители двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, у которых есть прямые путевки в основную сетку турнира.