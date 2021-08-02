"Спартак" узнает возможных соперников по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в понедельник пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. По итогам церемонии, которая начнется в 13:00 мск, российский "Спартак" узнает потенциальных соперников по этой стадии квалификации главного еврокубкового турнира.
Вице-чемпиону России сезона-2020/21 "Спартаку", который проходит квалификацию по пути представителей лиг, для выхода в раунд плей-офф необходимо преодолеть третий отборочный раунд турнира. На этой стадии красно-белые сыграют с "Бенфикой", занявшей третьей место в прошлом сезоне чемпионата Португалии. Первая игра между этими командами состоится 4 августа в Москве на "Открытие Банк Арене" (начало - 20:00 мск). Ответная встреча пройдет 10 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" (22:00).
С учетом того, что матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов еще не состоялись, для жеребьевки обеим командам в парах присвоят коэффициент сильнейшего клуба в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Таким образом, "Спартак", несмотря на 89-е место, попадет в число сеяных команд, поскольку "Бенфика" занимает 24-ю позицию.
"Спартак" в случае выхода в раунд плей-офф сыграет с победителем одной из двух пар, которые попали в число несеяных команд. Красно-белым достанется либо сильнейший в паре ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания), либо в противостоянии "Монако" (чемпионат Франции) - "Спарта" (Чехия). Еще один участник последней стадии квалификации из числа сеяных определится в паре "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина).
Первые матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры - 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии - 22:00 мск. Если по итогам основного времени второго матча победитель не будет выявлен, будут проводиться дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Победители двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, у которых есть прямые путевки в основную сетку турнира.
На пути чемпионов в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов определятся еще четыре участника группового этапа главного еврокубкового турнира. В основную сетку турнира могут попасть сеяные австрийский "Зальцбург" и победители пар "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша), "Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия) и "Олимпиакос" (Греция) - "Лудогорец" (Болгария), а также несеяные датский "Брондбю" и победители пар ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдавия), "Мальме" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия).
"Сочи" и "Рубин" узнают возможных соперников
Также в понедельник пройдут жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Они начнутся в 14:00 и 15:00 мск соответственно. Во втором по значимости еврокубке в квалификации не участвует ни один из клубов Российской премьер-лиги. Московский "Локомотив", который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России, а также завоевал Бетсити - Кубок России, начнет еврокубковую кампанию с группового этапа.
В первом розыгрыше Лиги конференций на пути чемпионов по итогам третьего квалификационного раунда будут сформированы пять пар, команды из которых встретятся друг с другом на заключительной стадии квалификации. Еще 17 пар будут образованы в основном пути. Тут выступят два представителя чемпионата России - занявшие четвертое и пятое места в прошлом сезоне казанский "Рубин" и "Сочи".
Клуб из столицы Татарстана сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций, если в третьем квалификационном раунде турнира пройдет польский "Ракув". Первый матч российская команда проведет 5 августа на выезде, ответная игра состоится 12 августа в Казани. В квалификационном раунде плей-офф "Рубину" в случае прохода по турнирному пути достанется победитель одного из этих противостояний: КуПС (Финляндия) - "Астана" (Казахстан), "Богемиан" (Ирландия) - ПАОК (Греция), "Люцерн" (Швейцария) - "Фейенорд" (Нидерланды) и РФШ (Латвия) - "Гент" (Бельгия).
"Сочи", для которого сезон-2021/22 является дебютным в еврокубках, уже преодолел второй раунд квалификации, два раза обыграв азербайджанский клуб "Кешля" (3:0 - дома, 4:2 - на выезде). В третьем раунде отбора сочинцы 5 и 12 августа сыграют с сербским "Партизаном". Первая игра состоится в Сочи, ответная - в Белграде.
Если команда из Краснодарского края выйдет в квалификационный раунд плей-офф Лиги конференций, ее соперником станет победитель одного из этих противостояний: "Рапид" (Австрия) - "Анортосис" (Кипр), "Тобол" (Казахстан) - "Жилина" (Словакия), "Санта-Клара" (Португалия) - "Олимпия" (Словения), "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Сивасспор" (Турция) и "Трабзонспор" (Турция) - "Мольде" (Норвегия).
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Стамбуле. На следующий день в турецком городе пройдут жеребьевки этой же стадии Лиги Европы и Лиги конференций.