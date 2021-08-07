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XXXII летние Олимпийские игры

Три российских волейболиста вошли в символическую сборную олимпийского турнира

Сборная России в субботу проиграла в финале команде Франции

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Игроки российской волейбольной сборной диагональный Максим Михайлов, доигровщик Егор Клюка и блокирующий Иван Яковлев вошли в символическую сборную олимпийского турнира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

В субботу сборная России уступила команде Франции в финальном матче олимпийского турнира со счетом 2-3, став обладателями серебряных медалей. Лучшим игроком турнира был признан француз Эрвин Нгапет.

Французская команда впервые завоевала золотую медаль Олимпиады в волейболе. Чаще всех на Играх побеждали бразильцы, американцы и волейболисты СССР (по 3).

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XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
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