Без вопросов. "Спартак" проиграл "Бенфике" и вылетел из Лиги чемпионов

ЛИССАБОН, 11 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и завершил выступление в этом турнире. Однако еврокубковая кампания для красно-белых не заканчивается - они выступят в групповом этапе Лиги Европы.

На эту тему "Спартак" проиграл "Бенфике" и завершил выступление в Лиге чемпионов

Вторая игра между "Спартаком" и "Бенфикой" прошла во вторник в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Для португальской команды эта встреча стала первой с 2020 года, на которую были допущены зрители. Матч могли посетить не более 15 250 человек, сама арена вмещает около 65 тыс. зрителей. Пришедшие на стадион болельщики стали свидетелями гола полузащитника "Бенфики" Жоау Мариу на 58-й минуте и автогола защитника "Спартака" Самюэля Жиго (90+2). Игра в столице Португалии стала повторением первого матча, прошедшего 4 августа в Москве. До перерыва лиссабонцы владели преимуществом, но команды не смогли открыть счет, а во втором тайме, как и неделей ранее, "Бенфика" забила два безответных мяча. Стоит отметить, что в первой игре лиссабонцы чаще угрожали воротам голкипера красно-белых Александра Максименко (шесть ударов в створ), а в ответной игре для двух голов им хватило одного удара в створ. Одним из главных героев двухматчевого противостояния "Спартака" и "Бенфики" стал полузащитник лиссабонцев Жоау Мариу, который в сезоне-2019/20 выступал за московский "Локомотив". Тогда в двух играх против красно-белых он не смог отметиться результативными действиями, а железнодорожники крупно проиграли (0:3) и сыграли вничью (1:1). В составе "Бенфики" он проявил себя значительно ярче - в Москве отдал голевую передачу, а в Лиссабоне стал автором победного гола (дебютного для него в составе команды), а также поучаствовал во второй результативной атаке. Автогол Жиго стал результатом затяжной атаки "Бенфики" и череды ошибок со стороны обороны "Спартака". Красно-белые позволили сопернику долгое время контролировать мяч, не успели накрыть украинского форварда Романа Яремчука, который по высокой дуге забросил мяч на Жоау Мариу, а тот по диагонали вернул его одноклубнику через рикошет от Айртона. Нападающий первым же касанием нанес удар, который заблокировал защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия, но от него мяч попал в плечо Жиго и влетел в сетку ворот Максименко. Матч против "Спартака" стал дебютным для Яремчука за "Бенфику", он перешел в команду этим летом из бельгийского "Гента". После двух поражений от "Бенфики" "Спартак" попал в групповой этап Лиги Европы, где также выступит бронзовый призер прошлого розыгрыша Тинкьофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладатель Бетсити - Кубка России "Локомотив". Красно-белые и железнодорожники узнают соперников по основной сетке второго по значимости еврокубкового турнира 27 августа по итогам жеребьевки, которая пройдет в Стамбуле. Португальцы в раунде плей-офф Лиги чемпионов поспорят с нидерландским ПСВ за право сыграть в групповом этапе. Первые игры этой стадии пройдут 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа. Проблемы болельщиков в Лиссабоне Первоначально "Бенфика" объявила о том, что на матч против "Спартака" смогут попасть только члены клуба, то есть болельщики, которым принадлежит часть акций лиссабонской команды. 9 августа ситуация изменилась, в открытую продажу поступили остатки билетов, которые до этого не были реализованы среди членов клуба. Ограничения при продаже билетов на эту игру большую часть времени были жесткими, но это не спугнуло болельщиков "Спартака". Как и коронавирусные сложности въезда в Португалию для граждан РФ не остановили от 30 до 50 фанатов красно-белых.

За день до матча "Спартак" на официальном сайте опубликовал заявление, в котором напомнил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально закрыл гостевые секторы на всех матчах отборочного этапа и плей-офф еврокубков. В клубе обратились к болельщикам, которые не смогли приобрести билеты на игру, убедительно призвав их "воздержаться от приезда к стадиону в день матча во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка". В день матча ситуация оказалась куда как более странной - сначала стюарды и сотрудники полиции отказывались пускать на трибуны тех, кто внешне не похож на местных жителей, но потом пропустили тех, у кого при себе не было атрибутики "Спартака". С одним из болельщиков красно-белых солидного возраста произошел казус - он был вынужден заклеить татуировку "Спартака" пластырем, чтобы попасть на матч. Уже во втором тайме группа болельщиков российской команды, разместившаяся на нижнем ярусе трибуны за воротами вратаря "Бенфики", растянула флаг "Спартака" и стала организованно поддерживать своих любимцев. Реакция стюардов и сотрудников правоохранительных органов последовала незамедлительно - они увели фанатов с трибуны в неизвестном направлении. На данный момент пресс-служба "Бенфики" не ответила на запрос ТАСС о причинах такого решения, а также возможных санкциях для болельщиков. Проблемы возникли и у болельщиков "Бенфики". Они оказались не готовы к тому, что на матч нужно приезжать заранее, поскольку каждому человеку, заходящему на территорию стадиона, замеряют температуру. Из-за этого образовались большие очереди, португальские любители футбола стояли в них даже через 10 минут после начала матча. Впрочем, опоздавшие к началу первого тайма зрители пропустили немного, самым значительным событием к тому моменту был полет орла, который является символом "Бенфики", в пределах чаши стадиона. "Бенфика" сильнее в технике и качестве" Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш начал послематчевую пресс-конференцию со слов о том, что его команда преодолела третий раунд квалификации Лиги чемпионов без вопросов. "Могли забить как больше голов, так и меньше, - отметил он. - "Спартак" похож на легкую команду, но шесть его игроков были на Евро, у нас столько нет. "Бенфика" в двух матчах показала, что она сильнее в технике и качестве".

Жезуша и главного тренера "Спартака" Руя Виторию связывают непростые отношения - в период, когда нынешний наставник красно-белых работал в "Бенфике", а его оппонент тренировал лиссабонский "Спортинг", они выступали с резкими высказываниями в адрес друг друга. На вопрос ТАСС о том, можно ли с учетом результата двух игр считать исход противостояния "Бенфики" и "Спартака" победой учителя над учеником, Жезуш ответил, что это было противостояние не между двумя тренерами, а между командами. "Мы оба тренировали "Бенфику", сейчас я здесь, а он в другом клубе, каждый тренер должен защищать свою команду, - подчеркнул 67-летний специалист. - Руй Витория точно проведет отличный чемпионат, у него есть хорошая команда. Португальцы могут показать, что они не только в числе лучших, а лучшие. Все смотрят на то, что мы делаем". Витория признал, что матч против "Бенфики" был сложным. "Мы должны были сдерживать "Бенфику" и не давать ей свободы действий. Мы должны были играть агрессивно, но быть хладнокровными при выходе в атаку, а также активнее переводить мяч на другой фланг. Нам это не до конца удавалось, в итоге "Бенфика" заслуженно победила", - сказал он. Также 51-летний наставник "Спартака" высказался по поводу неудачного старта сезона. В пяти официальных матчах красно-белые потерпели четыре поражения и одержали одну победу. "Думаю, что решающим эпизодом противостояния стал первый гол в Москве, до него мы играли достаточно сбалансированно. Лига чемпионов - сильнейший турнир Европы, нужно это понимать. Проигрывать всегда грустно, но в этом случае не нужно мешать это с другими нашими матчами", - отметил Витория. На следующий день после первого поражения от "Бенфики" руководство "Спартака" приняло заявление об отставке со стороны спортивного директора Дмитрия Попова. Он сообщил о своем решении днем ранее в интервью газете "Спорт-Экспресс", назвав одной из причин ухода консультации владельца клуба Леонида Федуна по поводу предложенного спортивным директором игрока с бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско. "У нас непростая ситуация, связанная со спортивным директором; нам с руководством нужно будет сесть и подумать, - сказал Витория, отвечая на вопрос ТАСС. - Не хочу говорить о том, когда и о чем говорю с президентом. Я очень долго работаю в этой сфере и не хочу комментировать то, что происходит между тренером и президентом". "Бенфика" показала, где и какой уровень футбола" Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, игравший за "Спартак" и "Бенфику", в разговоре с ТАСС отметил, что еще после матча в Москве было понятно, что шансов на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов у красно-белых мало. "Тогда "Бенфика" показала, где и какой уровень футбола: игроки выше классом, в командных действиях лучше, - отметил собеседник агентства. - Сегодня мы то же самое и увидели, "Спартак" действовал без мяча, "Бенфика" взяла игру под контроль, техническая оснащенность и уровень мастерства футболистов у португальского клуба все-таки выше, поэтому результат закономерен. Что впереди создать, если ты играешь без мяча?"