Прядкин назвал консолидацию позиции клубов РПЛ главной задачей в вопросе возможных реформ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает своей главной задачей в вопросе возможных реформ в отечественном футболе консолидацию позиции клубов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В организации подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. В середине августа издание Daily Storm сообщило, что РФС разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата проведения чемпионата страны, одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков.

"РФС написал обращение в адрес лиги по комплексу мер, направленных на развитие футбола, с просьбой выразить общую позицию. Поэтому мы сейчас активно внутри обсуждаем проект реформ, собираем мнения, консолидируем позиции - позже будем все обсуждать на ближайшем общем собрании. Комплекс мер, предложенный со стороны РФС, призван повысить уровень чемпионата, качество выступления клубов в еврокубках и сборной на международных форумах. Это очень правильный посыл, тем более что РФС в целом отвечает за развитие отрасли и по Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" владеет правами на проведение чемпионата России, то есть по сути является законодательным органом", - сказал Прядкин. "Внутри РПЛ есть разные мнения, но все понимают, что сейчас действительно пришло время запустить процесс правильных изменений, - признал президент премьер-лиги. - Мы объективно к этому пришли, и все предпосылки налицо. При этом все вопросы, которые звучат, - не новые, они давно обсуждаются футбольным сообществом: это и качественные требования к легионерам, и норма по доморощенным игрокам, и изменение формата соревнований, и так далее. Сейчас моя главная задача - консолидировать позицию клубов РПЛ по этим вопросам и донести эту позицию до футбольных законодательных органов". Отдельно собеседник агентства высказался по поводу лимита на легионеров, который в различных формах существует в российском футболе с 2005 года. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми. В середине июля руководитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал журналистам о том, что существует предложение отменить лимит на легионеров в РПЛ, использовав вместо него систему "кнута и пряника" - за каждую игровую минуту молодого российского футболиста на поле клуб должен получать финансовую компенсацию. При этом предлагается ввести "налог на роскошь" - клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд.

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"Если говорить про мое личное мнение, то, например, вопрос, касающийся качественных критериев для легионеров, - правильный, но с оговоркой, что он должен одинаково работать на все клубы, независимо от их бюджетов. Не можем допустить, чтобы эти критерии стали заградительным барьером для клубов с небольшим бюджетом, ведь это неправильно. Легионеры могут быть никому не известными, но в перспективе вырасти и принести клубу доход. Должны ли мы лишать клуб такой возможности?" - продолжил Прядкин. Нужно посмотреть, какой эффект меры дадут в привычных условиях Клубы РПЛ, как сообщил ТАСС генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, обсудят реформы формата проведения чемпионата России 23 августа. Мероприятие состоится в формате видеоконференции. Прядкин заявлял журналистам, что общее собрание клубов премьер-лиги пройдет в конце августа, не став называть точную дату и повестку предстоящего собрания. Он отметил, что у лиги уже есть повестка, а сроки проведения общего собрания были смещены, поскольку "был задан ряд вопросов, на которые все хотели бы получить ответы".

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