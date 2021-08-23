Прядкин назвал необходимые шаги по улучшению результатов российских клубов в еврокубках

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Возможные корректировка лимита на легионеров и мотивация клубов задействовать собственных воспитанников могут уже в ближайшей перспективе запустить механизм изменений в Российской премьер-лиге (РПЛ), что положительно скажется на выступлении отечественных клубов в еврокубках. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

За два предыдущих сезона Россия в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опустилась с шестой на восьмую позицию. Положение той или иной страны в этом списке определяет число клубов, которые смогут представлять ее в еврокубках. Сезон-2021/22 стартовал в конце июня, за это время два из пяти российских клубов, казанский "Рубин" и "Сочи", успели вылететь из квалификации Лиги конференций, в результате чего Россия уступила восьмую строчку Шотландии. На этой неделе она может откатиться на десятую позицию, пропустив вперед Австрию - это произойдет, если "Зальцбург" пройдет датский "Брондбю" и выйдет в групповой этап Лиги чемпионов (первый матч завершился победой австрийской команды со счетом 2:1, ответная игра состоится 25 августа).

"Очень острый вопрос, требует глубокого погружения, - сказал Прядкин, отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы Россия выправила ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА. - Не бывает так, чтобы причина была в чем-то одном: например, в малом количестве топовых матчей внутри лиги. Понятно, что первое, что приходит на ум, - это подготовка резерва. Если есть выбор из большого количества качественных игроков, то и лимит не будет нужен, а зарплаты игроков будут регулироваться рынком; да и проблема с качеством легионеров приобретет другие очертания".

"Второе - уровень инвестиций. Было время, российские клубы совершали громкие трансферы и в лиге выступали игроки ведущих сборных, которые действительно делали разницу. Сейчас на фоне экономического кризиса, снижения уровня доходов это делать уже сложно. Понятно, что в одночасье не появится талантливое поколение или мы неожиданно не станем богаче, поэтому решения нужно искать системные, последовательные, но надо понимать: часть из них дадут эффект только в перспективе", - отметил президент РПЛ.

В этом сезоне Россию на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы будут представлять три клуба - в главном еврокубке выступит чемпион страны петербургский "Зенит", во втором по значимости турнире под эгидой УЕФА сыграют московские "Спартак" (вице-чемпион) и "Локомотив" (победитель Бетсити - Кубка России). Положение страны в таблице коэффициентов может ухудшиться, если клубы не будут показывать положительных результатов на международной арене. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные на основе результатов в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,500) и 2022/23.

Исходя из этих цифр будет определяться, сколько команд будут представлять Россию в сезоне-2024/25, в котором вступит в силу новый формат проведения Лиги чемпионов. Через три года в главном еврокубковом турнире число команд в основной сетке увеличится с 32 до 36, а на смену групповому этапу придет розыгрыш по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые со слабыми; в зависимости от результатов команды будут перемещаться по сводной таблице).

Изменения в лимите должны повлиять на зарплаты российских игроков

Российский футбольный союз (РФС) в середине июля представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской аналитической компанией Hypercube ("Хайперкуб"). Как рассказал журналистам руководитель компании - партнера РФС Питер Ньювенхейс, существует предложение отменить лимит на легионеров в РПЛ, использовав вместо него систему "кнута и пряника" - за каждую игровую минуту молодого российского футболиста на поле клуб должен получать финансовую компенсацию. При этом предлагается ввести "налог на роскошь" - клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд.