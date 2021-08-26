Отсчет пошел. До старта чемпионата мира по волейболу в России остался год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю года до старта чемпионата мира по волейболу в России прошли в четверг в 10 городах - организаторах турнира. Были запущены часы обратного отсчета времени до начала соревнований, а также проведен самый долгий волейбольный матч.
Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове. В России турнир пройдет впервые, СССР принимал соревнования дважды - в 1952 году (Москва) и в 1962 году (Москва, Киев, Рига и Ленинград).
Центральной площадкой торжественных мероприятий можно было назвать Манежную площадь в Москве. В нажатии символической кнопки запуска часов приняли участие председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, президент ВФВ Станислав Шевченко, генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин.
"Наша страна как никто заслужила этот чемпионат, - сказал после церемонии Шевченко. - Последний был еще в 1962 году. Россия никогда не принимала чемпионат мира по волейболу, хотя были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы. Болельщики заслужили, будут задействованы 10 городов - от Красноярска до Калининграда".
"Опыт, который мы здесь использовали, схож с чемпионатом [мира] по футболу [в России], - отметил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. - Готовность в городах, которые примут турнир, высокая, инфраструктура готова. В каждом регионе локальный оргкомитет возглавляет глава региона". Он подчеркнул, что не менее полумиллиона болельщиков смогут увидеть турнир вживую.
Пожелания от Терешковой
В Красноярске часы были запущены на набережной Енисея. Отсчет времени запустил 10-летний Максим Крицкий, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по волейболу "Енисей". "Во время запуска часов обратного отсчета я невольно вспомнил Универсиаду-2019 - те десять незабываемых дней, которые стали одной из самых ярких страниц в новейшей истории города, - сказал на церемонии мэр Красноярска Сергей Еремин. - И я рад, что мы продолжаем дальше писать спортивную летопись Красноярска".
В Красноярске был дан старт самому длинному волейбольному матчу, который завершится позднее в Калининграде. Две команды играют в нескольких часовых зонах, в каждом городе матчи проходят по очереди, таким образом сформируется один волейбольный матч. Очки, набранные командой в каждом городе, суммируются. В Красноярске участие в матче принял заслуженный мастер спорта международного класса Александр Янутов, капитан и центральный блокирующий "Енисея" Александр Крицкий, а также молодые красноярские воспитанники клуба.
В Санкт-Петербурге часы были запущены на Большой Морской улице. В церемонии запуска приняли участие чемпионы Олимпийских игр 1980 года, заслуженные мастера спорта СССР Владимир Дорохов и Александр Ермилов. В Ярославле в церемонии, прошедшей в историческом центре города в сквере у часовни Александра Невского, приняли участие губернатор региона Дмитрий Миронов, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, почетный президент волейбольного клуба "Ярославич" Сергей Шляпников, олимпийский чемпион 2012 года Александр Соколов.
"Проведение в Ярославле матчей чемпионата мира по волейболу, несомненно, даст новый стимул для развития этого вида спорта, - цитирует пресс-служба правительства области Миронова. - Во Фрунзенском районе уже началось строительство нового, современного волейбольного центра. Это будет не только прекрасная домашняя площадка для нашего клуба: в помещениях нового комплекса можно будет проводить соревнования по разным видам спорта любого уровня, а также спортивно-массовые, концертно-зрелищные мероприятия, выставки и форумы".
Терешкова подчеркнула, что Ярославль всегда славился своими мастерами спорта, гордился их победами на российских и международных соревнованиях. "Я уверена, что за этот год будут проведены все мероприятия, необходимые для того, чтобы чемпионат мира по волейболу город встретил достойно. И хочу пожелать успехов всем подрастающим спортсменам нашей области, вы обязательно покажете свое мастерство", - сказала она.
Преимущества домашнего чемпионата мира
В самом западном городе чемпионата мира, Калининграде, запуск часов прошел в сквере у монумента "Мать-Россия". "То, что Калининград вошел в число 10 городов, которые будут принимать эти международные соревнования, мне кажется, является вполне обоснованным и логичным, - сказал на церемонии первый заместитель председателя правительства области Сергей Елисеев. - У нас большой опыт проведения международных крупных соревнований, спортивных мероприятий. Я уверен, что мы сможем провести его на высоком организационном уровне".
В Екатеринбурге часы расположены на центральной прогулочной улице Вайнера рядом с главной площадью города. В церемонии приняли участие городские власти и заслуженный тренер СССР и РСФСР, главный тренер екатеринбургского женского волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь. "Я думаю, мы достойно проведем чемпионат в нашем городе, - сказал Карполь. - А наша команда, которая только что на завершившихся Олимпийских играх заняла второе место, что тоже является высоким результатом, думаю, здесь, в Екатеринбурге, покажет настоящую, хорошую игру".
В Казани на набережной реки Казанки в церемонии принял участие и олимпийский чемпион 2012 года Максим Михайлов. "Выступать на чемпионате мира в родных стенах - огромный плюс для спортсменов, - сказал он. - Это большой процент залога успеха, потому что тебе не нужно никуда переезжать, не нужно привыкать к другому быту, другим часовым поясам, у тебя здесь родные и близкие. Это больше плюс, чем минус".
"Запускать часы обратного отсчета времени вошло в традицию, и сегодня мы запустили свои - к чемпионату мира по волейболу 2022 года, - сказал на открытии председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. - Казань получила такое право благодаря развитию волейбола и выдающимся победам наших спортсменов".