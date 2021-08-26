Отсчет пошел. До старта чемпионата мира по волейболу в России остался год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю года до старта чемпионата мира по волейболу в России прошли в четверг в 10 городах - организаторах турнира. Были запущены часы обратного отсчета времени до начала соревнований, а также проведен самый долгий волейбольный матч.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Кемерове. В России турнир пройдет впервые, СССР принимал соревнования дважды - в 1952 году (Москва) и в 1962 году (Москва, Киев, Рига и Ленинград).

Центральной площадкой торжественных мероприятий можно было назвать Манежную площадь в Москве. В нажатии символической кнопки запуска часов приняли участие председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, президент ВФВ Станислав Шевченко, генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин.

"Наша страна как никто заслужила этот чемпионат, - сказал после церемонии Шевченко. - Последний был еще в 1962 году. Россия никогда не принимала чемпионат мира по волейболу, хотя были и олимпийскими чемпионами, и чемпионами Европы. Болельщики заслужили, будут задействованы 10 городов - от Красноярска до Калининграда".

"Опыт, который мы здесь использовали, схож с чемпионатом [мира] по футболу [в России], - отметил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. - Готовность в городах, которые примут турнир, высокая, инфраструктура готова. В каждом регионе локальный оргкомитет возглавляет глава региона". Он подчеркнул, что не менее полумиллиона болельщиков смогут увидеть турнир вживую.

Пожелания от Терешковой

В Красноярске часы были запущены на набережной Енисея. Отсчет времени запустил 10-летний Максим Крицкий, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по волейболу "Енисей". "Во время запуска часов обратного отсчета я невольно вспомнил Универсиаду-2019 - те десять незабываемых дней, которые стали одной из самых ярких страниц в новейшей истории города, - сказал на церемонии мэр Красноярска Сергей Еремин. - И я рад, что мы продолжаем дальше писать спортивную летопись Красноярска".