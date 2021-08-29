Постояли за честь столицы. "Динамо" в седьмой раз выиграло Кубок мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичное "Динамо" в седьмой раз в истории стало победителем ежегодного предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею. Второе место занял пекинский "Куньлунь Ред Стар", третье - хабаровский "Амур", обе команды впервые приняли участие в турнире.

На эту тему "Динамо" в седьмой раз стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

Кубок мэра Москвы прошел в 14-й раз, турнир проводится с 2008 года. До 2011 года участие в нем принимали ЦСКА, "Динамо", "Спартак", поочередно к ним присоединялись московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года Кубок мэра разыгрывался между ЦСКА, "Динамо", "Спартаком" и подмосковным "Витязем". На трибунах могло присутствовать не более 3 тыс. зрителей, для которых Федерация хоккея Москвы (ФХМ) проводила различные активности как на самой арене, так и в фойе, на турнир приехали талисманы всех команд, кроме "Амура". Кроме того, в фойе арены все желающие могли получить специальные наушники, чтобы одновременно наблюдать за происходящим на льду и слушать комментатора. В нынешнем турнире, который прошел на арене "Мегаспорт", впервые приняли участие шесть клубов - к уже традиционным участникам присоединились "Куньлунь Ред Стар" и "Амур". Команды были разделены на две группы. В группе А первое место заняло "Динамо", набравшее четыре очка, вторым стал "Амур" (2), третьим - ЦСКА (0). Места в группе B распределялись по дополнительным показателями, так как все команды набрали по два очка: победителем стал "Куньлунь Ред Стар", вторым - "Витязь", третьим - "Спартак". В заключительный день Кубка мэра прошли три встречи: за пятое место сразились ЦСКА и "Спартак" (5:2), за третье - "Витязь" и "Амур" (1:3), а за первое - "Динамо" и "Куньлунь Ред Стар" (8:3). Во время стартового матча турнира между "Спартаком" и "Витязем" (2:1) у представителей СМИ возникли технические проблемы. На трибуне, организованной для работы прессы, во время первого периода отсутствовали розетки, кроме того, столы установили так, что за ними было невозможно сидеть. В тот же день проблемы были устранены. В предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" будет проводить домашние матчи на льду "Мегаспорта". Успехи "Куньлунь Ред Стар", крепкий "Витязь" и разгром "Спартака" Самым неожиданным матчем стала встреча между "Спартаком" и "Куньлунь Ред Стар", которая закончилась разгромным поражением красно-белых со счетом 3:9. "Спартак" забросил всего семь шайб за турнир, а пропустил 15. Руководство клуба считает, что главная проблема заключается в линии атаки. В четверг спортивный директор "Спартака" Роман Беляев сообщил, что двухлетнее соглашение с клубом подписал нападающий Андрей Локтионов, который сыграл уже в субботнем матче против ЦСКА.

"Что касается усиления, на данный момент у нас была задача найти центров в первое-второе звено, поэтому, получив Локтионова, мы считаем, что промежуточную задачу выполнили, - сказал Беляев. - Нам хотелось бы усилиться, в тот числе мы продолжаем поиски игроков и на иностранном рынке. На данный момент нам кажется, что защитная линия у нас укомплектована, поэтому основной поиск игроков ведется в атаку: нам нужен минимум один хороший центральный, крайние в первые два звена, конечно, необходимо добавить глубины составу, сейчас у нас несколько травмированных, поэтому имеем ограниченный набор игроков". "Витязь" занял на турнире четвертое место. Результат для прошлогодних обладателей Кубка мэра не самый приятный, но команда показала себя с хорошей стороны: на групповом этапе команда из Подольска уверенно переиграла "Куньлунь Ред Стар" (4:2) и в борьбе уступила "Спартаку" (1:2). Не получился только матч за третье место. "Если в двух словах, то мы сегодня показали такую игру, какую не хотели бы видеть ни болельщики, ни мы сами", - сказал журналистам главный тренер подольской команды Юрий Бабенко. Больше всего удивил первый иностранный клуб в истории Кубка мэра, он собран из игроков, которые будут представлять сборную Китая на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. "Куньлунь Ред Стар" является базовым клубом сборной Китая, состав, который поедет на Олимпиаду в Пекин, будет выбираться из игроков клуба. Наш тренерский штаб возглавил Айван Занатта, он вместе с помощниками представляет штаб сборной Китая", - рассказал журналистам генеральный менеджер клуба Николай Феоктистов. Однако в финале турнира команда практически ничего не смогла противопоставить "Динамо". "Это хорошая команда, одна из сильнейших в лиге. Мы рады тому, что сыграли здесь, три матча за три дня отнимают много сил, но это не объяснение неудачи. За исключением первого периода мы сыграли неплохо, мне нравится то, как мы играем в большинстве, но нужно работать над меньшинством", - считает Занатта. Титул "Динамо", бронза "Амура" и проблемы ЦСКА В день старта турнира состав "Амура" пополнил нападающий Кирилл Слепец, который набрал в двух матчах два очка (гол + передача). "Парень справляется, он обучаем, взрывной, хороший хоккеист. Думаю, что его можно использовать и в большинстве, и при игре в равных составах, думаю, он поможет нашей команде", - оценил игру хоккеиста главный тренер хабаровчан Владимир Воробьев.

На эту тему Кудашов: "Динамо" на Кубке мэра Москвы проверило готовность к сезону КХЛ