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Футбол в России

В "Спартаке" заявили, что руководство клуба по-прежнему доверяет Витории

При португальском тренере "Спартак" потерпел семь поражений при трех победах и одной ничьей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" доверяет тренерскому штабу во главе с португальским специалистом Руем Виторией, несмотря на результат матча с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Матч ЦСКА - "Спартак" прошел в понедельник на "ВЭБ-Арене" и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Красно-белые под руководством Витории потерпели седьмое поражение в официальных матчах при трех победах и одной ничьей.

"Руй Витория никуда не уходит, он об этом четко сказал на пресс-конференции, - сказал Зеленов. - Руководство доверяет тренерскому штабу, матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми матчах. В следующем туре подопечные Витории 25 сентября примут "Уфу".

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Российский футболВитория, Руй
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