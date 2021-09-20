В "Спартаке" заявили, что руководство клуба по-прежнему доверяет Витории

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" доверяет тренерскому штабу во главе с португальским специалистом Руем Виторией, несмотря на результат матча с ЦСКА. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Матч ЦСКА - "Спартак" прошел в понедельник на "ВЭБ-Арене" и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Красно-белые под руководством Витории потерпели седьмое поражение в официальных матчах при трех победах и одной ничьей.

"Руй Витория никуда не уходит, он об этом четко сказал на пресс-конференции, - сказал Зеленов. - Руководство доверяет тренерскому штабу, матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми матчах. В следующем туре подопечные Витории 25 сентября примут "Уфу".