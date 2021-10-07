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Чемпионат мира по борьбе

Сборная России завоевала одну медаль в четвертый день чемпионата мира по борьбе

Бронзу в копилку принесла Надежда Соколова в весе до 50 кг

ТАСС, 7 октября. Сборная России завоевала одну медаль в четвертый день чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Осло.

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Бронзовую медаль сборной России принесла Надежда Соколова, победившая в схватке за третье место украинку Богдану Кокозей со счетом 12:2 в весе до 50 кг. Ксения Буракова (до 72 кг) уступила в квалификации. В весе до 57 кг Вероника Чумикова уступила в 1/4 финала и поборется за возможность выиграть бронзовую медаль 7 октября. Ханум Велиева уступила в полуфинале и также поспорит за бронзовую медаль в весе до 68 кг в четверг.

В медальном зачете лидирует сборная США (4 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые медали), второй идет команда Ирана (3-3-1). Сборная России замыкает тройку лидеров (3-1-5).

Соревнования борцов-вольников завершились 5 октября, турнир борцов греко-римского стиля начнется 7 октября. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

Чемпионат мира по борьбе - 2021
МестоКомандаЗолотоСереброБронзаИтог
1США45312
2Иран3317
3Россия3159
4Япония3126
5Киргизия1124

 

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