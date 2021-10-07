Сборная России завоевала одну медаль в четвертый день чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 7 октября. Сборная России завоевала одну медаль в четвертый день чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Осло.

Бронзовую медаль сборной России принесла Надежда Соколова, победившая в схватке за третье место украинку Богдану Кокозей со счетом 12:2 в весе до 50 кг. Ксения Буракова (до 72 кг) уступила в квалификации. В весе до 57 кг Вероника Чумикова уступила в 1/4 финала и поборется за возможность выиграть бронзовую медаль 7 октября. Ханум Велиева уступила в полуфинале и также поспорит за бронзовую медаль в весе до 68 кг в четверг.

В медальном зачете лидирует сборная США (4 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые медали), второй идет команда Ирана (3-3-1). Сборная России замыкает тройку лидеров (3-1-5).

Соревнования борцов-вольников завершились 5 октября, турнир борцов греко-римского стиля начнется 7 октября. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.