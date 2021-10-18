В Москве стартует 31-й розыгрыш Кубка Кремля по теннису

Турнир пройдет в 31-й раз, в прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования завершатся 24 октября.

Заявленный организаторами состав участников Кубка Кремля сильно изменился за последние дни, лишившись нескольких ярких игроков. Главная потеря - Даниил Медведев, который должен был участвовать в турнире в качестве победителя Открытого чемпионата США (US Open). Тем не менее вторая ракетка мира обещает посетить Кубок Кремля как гость и принять участие в промо-мероприятиях.

В отсутствии Медведева все внимание публики в мужской сетке будет приковано к Андрею Рублеву и Карену Хачанову. Как признался ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, именно Рублев на бумаге является главным фаворитом, но все будет решать то, в каком состоянии находятся игроки, которые до этого долгое время провели на турнирах в Америке. По его мнению, преимущество будут иметь те теннисисты, которые приехали в Москву из Европы.

Рублев является действующим победителем турнира и получил первый номер посева, второй ракеткой Кубка Кремля стал Аслан Карацев, третьей - чемпион 2018 года Карен Хачанов, четвертый номер посева у представителя Сербии Филипа Крайиновича. Они начнут выступление со второго круга. Россиянин Роман Сафиуллин в матче первого круга встретится с финалистом прошлого турнира французом Адрианом Маннарино, Евгений Донской сыграет с белорусом Ильей Ивашко (седьмой номер посева), Алибек Качмазов сразится с аргентинцем Федерико Кориа.

Павлюченкова надеется на победу и топ-10

Анастасия Павлюченкова получила четвертый номер посева и начнет выступление на турнире со второго круга, как и представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), испанка Гарбинье Мугуруса (2) и гречанка Мария Саккари (3). В воскресенье, общаясь с журналистами, россиянка призналась, что хочет выиграть московский турнир. Она отметила, что состав участниц Кубка Кремля очень сильный и что ее одна из ее целей заключается в том, чтобы войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).