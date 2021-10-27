Рост прибыли, формат РПЛ и совмещение Хачатурянца. Дюков подвел итоги исполкома РФС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в среду провел заседание, на котором, в частности, и. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц вошел в состав бюро вместо Сергея Прядкина.

На эту тему Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги

Прядкин, покинувший пост президента лиги 5 октября, в среду перестал быть вице-президентом РФС. "Эти две должности - член бюро исполкома и вице-президент - взаимосвязаны, - сказал Дюков журналистам. - Выход из бюро исполкома означает автоматическое прекращение действия статуса вице-президента РФС. Что касается должности председателя комитета профессионального футбола, то это вопрос, который будет рассмотрен, но в данном случае мы ждем инициативу клубов Футбольной национальной лиги и РПЛ. Если будут предложены новые кандидатуры, то соответствующие изменения будут проведены". Прядкину 60 лет, он возглавлял РПЛ с 2007 года, в марте 2020 года был переизбран на новый пятилетний срок. Выборы главы РПЛ состоятся 22 ноября, глава судейского комитета РФС Хачатурянц является единственным кандидатом. "Если Хачатурянц будет выбран на пост президента РПЛ, то не сможет занимать пост в судейском комитете, - отметил Дюков. - Как только это произойдет, будем искать замену. Мы не видим конфликта интересов, но есть регламент и требование УЕФА, совмещение невозможно. Если было бы возможно, исполком принял бы решение сохранить его на двух постах. Видим прогресс, меньше ошибок стало, растет доверие к судьям". "Позицию должен занять отечественный специалист, данный вопрос еще не обсуждался. К этому вопросу мы вернемся ближе к выборам в Российской премьер-лиге, когда станет понятно, что Ашот Рафаилович действительно избран президентом, мы рассмотрим всех кандидатов и этот вопрос на исполкоме. По уставу членами комитета могут быть только российские граждане", - добавил Дюков. Региональные федерации получат по 2 млн рублей Исполком утвердил запуск системы поддержки футбольных академий. Она будет финансироваться из двух источников: средства от букмекеров и солидарные выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на развитие детско-юношеского футбола. Помимо этого, каждая региональная федерация получит около 2 млн рублей.

"Были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола и стимулирования школ для подготовки резерва, - сказал Дюков. - Согласно новым утвержденным принципам за 2021 год ряд детских школ и академий (41 учреждение) получат соответствующие выплаты. Они зависят от категории академии. Направим почти 1,5 млрд рублей, средства выделит РФС". Дюков сообщил журналистам, что РФС в 2020 году увеличил прибыль по сравнению с предыдущим периодом. "Сегодня мы рассмотрели отчет и исполнение бюджета, смету на 2020 год, - отметил Дюков. - Этот год, вы знаете, был непростым, это ковидный год. Безусловно, это сказалось на доходах РФС. Сократив несколько доходы, нам удалось секвестировать расходы". "2020 год РФС закончил с прибылью. 2020 год был неплохим, нам удалось достичь роста показателей по выручке и доходам. Соответствующая динамика сохранилась в 2021 году, уверен, что это продолжится и в 2022 году", - добавил глава РФС. Изменения формата РПЛ пока не будет Дюков ответил на вопрос о возвращении формата "весна - осень" в РПЛ. "Переход пока не обсуждается, обсуждается изменение формата, но оно пока не предполагает переход, - отметил Дюков. - Мы планируем провести этот переход в ФНЛ-2, дальше нужно время, чтобы оценить результаты от него. Если эффект будет заметен, если клубы РПЛ поддержат идею, то рассмотрим возможность возвращения чемпионата на формат "весна - осень". Пока ни один клуб не выступил за возврат прежнего чемпионата".

С сезона-2012/13 РПЛ проводится в формате "осень - весна". В июле РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. 5 октября клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за сохранение текущего формата проведения чемпионата. "В сезоне-2022/23 никаких изменений не предполагается, в следующем году мы вернемся к обсуждению, когда будет больше определенности и понимания относительно международного календаря для клубов и национальных сборных, - добавил Дюков. - Что касается ФНЛ, то создана рабочая группа, сейчас ведется соответствующая работа, проводится анализ. Я думаю, что в ноябре будет принято решение по формату, по которому будут проводиться турниры ФНЛ-1 и ФНЛ-2". Возможные реформы ФНЛ прокомментировал с февраля возглавляющий лигу генеральный секретарь РФС Александр Алаев. "По итогам заседания [рабочей группы по изменению формата ФНЛ] подготовлены запросы в юридический комитет РФС, ФИФА и УЕФА, а также комитет по маркетингу. Наша задача - в ближайшее время оценить данный формат с точки зрения финансовых и юридических нюансов. Это не просто смена формата, по сути, трансформируется система проведения нижних уровней на формат "весна - осень". В ближайшее время состоится второе заседание. На общем собрании клубов до конца года мы этот вопрос рассмотрим и доложим РФС о проделанной работе", - отметил Алаев. Вопрос с контрактом Карпина 12 октября сборная России на выезде обыграла словенцев со счетом 2:1 и гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира. Тогда Дюков сообщил журналистам, что контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным будет продлен. "Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировано продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]", - сказал Дюков. Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

На эту тему "Валера, Валера". Карпин вернул сборную России в лидеры и снял проклятие Марибора