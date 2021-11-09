"Он прожил необычную жизнь". Олимпийский чемпион Александр Белов родился 70 лет назад

ТАСС, 9 ноября. Легендарный отечественный баскетболист Александр Белов родился 70 лет назад. Именно его бросок принес сборной СССР победу над командой США в финале Олимпиады 1972 года, а по мотивам тех событий был снят художественный фильм.

Белов пришел в баскетбол поздно, лишь в 11 лет, но сразу попал к легендарному тренеру Владимиру Кондрашину, с которым работал с первых шагов до своего спортивного расцвета. Заслуженный тренер СССР, член Зала славы Международной федерации баскетбола Евгений Гомельский уверен, что у Белова и Кондрашина сложился уникальный тандем игрока и тренера.

"Не буду оригинальным, но такие люди в баскетболе рождаются не так часто. Александр - тот уникальный случай, когда заниматься баскетболом начал не с детства, но попав к опытному и мудрому тренеру - Кондрашину, - добился невероятных успехов. Рост два метра - по баскетбольному далеко не высоченный игрок, но мало кто смог сделать для нашего вида спорта так много. У Белова были изумительное чувство мяча, понимание игры, он обладал сумасшедшим прыжком - мало кто мог накрывать гигантов за 215 сантиметров, обладая таким ростом", - сказал Гомельский.

Белов уже в 18 лет стал чемпионом Европы в составе сборной СССР, а в 1972 году, когда проходила Олимпиада в Мюнхене, ему был 21 год. За три секунды до финальной сирены решающего матча советская команда проигрывала сборной США 49:50, именно Белов реализовал пас Ивана Едешко через всю площадку, принеся СССР первое олимпийское золото в баскетболе. Об этой победе снят фильм "Движение вверх". Как признался президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, это кино отлично показало характер Белова и спортсменов той эпохи.

"Это был великий спортсмен, великий характер - просто так олимпийскими чемпионами не становятся. Такие люди проживают необычные жизни, - сказал Кущенко. - Та команда, собранная Кондрашиным, была особой, и "Движение вверх" отлично показало олимпийские характеры людей. Мы сейчас лучше понимаем, как было на самом деле сложно завоевать золото, а Белов относится к великой генерации людей из непростого советского времени".

Джентльмен на площадке

После Олимпиады о Белове узнали во всем мире. Как вспоминает Гомельский, в 1976 году легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Билл Рассел, работавший тогда экспертом на спортивном телевидении, просил устроить для него интервью с Беловым.