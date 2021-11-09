"Он прожил необычную жизнь". Олимпийский чемпион Александр Белов родился 70 лет назад

ТАСС, 9 ноября. Легендарный отечественный баскетболист Александр Белов родился 70 лет назад. Именно его бросок принес сборной СССР победу над командой США в финале Олимпиады 1972 года, а по мотивам тех событий был снят художественный фильм.
Белов пришел в баскетбол поздно, лишь в 11 лет, но сразу попал к легендарному тренеру Владимиру Кондрашину, с которым работал с первых шагов до своего спортивного расцвета. Заслуженный тренер СССР, член Зала славы Международной федерации баскетбола Евгений Гомельский уверен, что у Белова и Кондрашина сложился уникальный тандем игрока и тренера.
"Не буду оригинальным, но такие люди в баскетболе рождаются не так часто. Александр - тот уникальный случай, когда заниматься баскетболом начал не с детства, но попав к опытному и мудрому тренеру - Кондрашину, - добился невероятных успехов. Рост два метра - по баскетбольному далеко не высоченный игрок, но мало кто смог сделать для нашего вида спорта так много. У Белова были изумительное чувство мяча, понимание игры, он обладал сумасшедшим прыжком - мало кто мог накрывать гигантов за 215 сантиметров, обладая таким ростом", - сказал Гомельский.
Белов уже в 18 лет стал чемпионом Европы в составе сборной СССР, а в 1972 году, когда проходила Олимпиада в Мюнхене, ему был 21 год. За три секунды до финальной сирены решающего матча советская команда проигрывала сборной США 49:50, именно Белов реализовал пас Ивана Едешко через всю площадку, принеся СССР первое олимпийское золото в баскетболе. Об этой победе снят фильм "Движение вверх". Как признался президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, это кино отлично показало характер Белова и спортсменов той эпохи.
"Это был великий спортсмен, великий характер - просто так олимпийскими чемпионами не становятся. Такие люди проживают необычные жизни, - сказал Кущенко. - Та команда, собранная Кондрашиным, была особой, и "Движение вверх" отлично показало олимпийские характеры людей. Мы сейчас лучше понимаем, как было на самом деле сложно завоевать золото, а Белов относится к великой генерации людей из непростого советского времени".
Джентльмен на площадке
После Олимпиады о Белове узнали во всем мире. Как вспоминает Гомельский, в 1976 году легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Билл Рассел, работавший тогда экспертом на спортивном телевидении, просил устроить для него интервью с Беловым.
"В 1976 году мы с братом посетили Игры в Монреале, и у Александра Яковлевича сложились давнишние отношения с Биллом Расселом. Он спросил: "Алекс, могу ли я попросить устроить интервью с Беловым?". Мы подошли к руководителю спортивных игр Архипову, тот разрешил, и вот мы стоим втроем у выхода после игры. Идет Белов к нам, но тут подлетает Кондрашин, толкает почти под зад и кричит: "Какое интервью, тренироваться надо!".
"Рассел понял, что интервью не получится, но было видно, что он разглядел в нем великого баскетболиста, а неприятный осадочек от той сцены у меня остался", - отметил Гомельский. Также он отметил, что Белов сумел запомниться не только "тремя секундами в Мюнхене", но и человеческими качествами.
"Саша отличался удивительным чувством такта, такого важного в нашей жизни. Он на поле был джентльмен, никогда за ним не числилось хамское поведение в адрес соперника, какой-то поиск нечестных путей к победе. О том, каким благородным Саша был за пределами площадки, я и говорить не буду", - сказал Гомельский.
"ЦСКА боролся с двумя гениями"
Белов всю свою карьеру выступал за "Спартак" из Ленинграда, с которым в 1975 году выиграл чемпионат СССР. Гомельский вспоминал, что в ЦСКА, настраиваясь на матчи со спартаковцами, думали исключительно о Белове и тренере Кондрашине.
"Мы боролись с двумя гениями: тренером и игроком. Вокруг Саши была неплохая команда, но было ясно, что он выделялся, равнять по нему никого нельзя было, - вспоминал Гомельский. - Удивляло, как Владимир Петрович использовал своего лучшего игрока по-разному на поле. Выигрывал спорный мяч - и тут же, через 15 секунд меняет".
"Чувства игрок-тренер были настолько яркими, что вряд ли Белов мог раскрыться у другого тренера", - добавил он.
Белов ушел из жизни в 26-летнем возрасте от редкой болезни - ангиосаркомы сердца. "Саша запросто мог играть до 35-36 лет. Чувствовал баскетбол, как никто другой, - отмечает Гомельский. - И на него было приятно смотреть. Вспоминаю девушек, которые любовались этим парнем, как он прыгал, умел накрывать соперника - по красоте мало кто мог сделать блок-шот так, как Белов".
"Печально, что он так рано ушел из жизни. И его уход повлиял на первого и главного тренера Кондрашина - жизнь после Белова выглядела другой, и он сам, к сожалению, долго не прожил после этого", - заключил Гомельский. Белов и Кондрашин похоронены рядом на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.