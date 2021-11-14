Неудержимый. Хэмилтон выиграл этап "Формулы-1" в Бразилии, совершив 23 обгона за две гонки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем основного заезда 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии, стартовав с десятой позиции. В спринтерской гонке он с последнего места на старте прорвался на пятое.
Этап в Бразилии стал последним в нынешнем сезоне, в рамках которого прошла спринтерская гонка. Расписание гоночного уик-энда на таких Гран-при немного отличается от привычного: в пятницу проходят одна свободная практика и квалификация к спринтерской гонке, в субботу - вторая сессия свободных заездов и спринт, в воскресенье - основная гонка. Победителями предыдущих двух спринтерских гонок, которые прошли в Великобритании и Италии, стали нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и финн Валттери Боттас ("Мерседес") соответственно. Руководство "Формулы-1" в целом довольно экспериментом и в следующем сезоне планирует организовать шесть подобных этапов.
Первую сессию свободных заездов уверенно выиграл Хэмилтон, который опередил Ферстаппена на 0,4 секунды. Свое преимущество Хэмилтон подтвердил и в квалификации к спринту, Ферстаппен стал вторым, Боттас - третьим. Однако после завершения заездов выяснилось, что заднее антикрыло на болиде британца не соответствовало техническому регламенту. Также болельщики с трибун сняли видео, на котором было видно, как Ферстаппен в закрытом парке "проинспектировал" крыло Хэмилтона, дотронувшись до него рукой, что запрещено правилами.
Стюарды Гран-при не смогли оперативно принять решения по данным вопросам и перенесли разбирательство на утро субботы. Выслушав обе стороны, они вынесли следующие вердикты: Ферстаппен был оштрафован на €50 тыс., а результат Хэмилтона в квалификации был аннулирован, что означало для него старт с последнего места в спринтерской гонке. В "Мерседесе" объяснили, что крыло сломалось во время квалификации, и были удивлены тем, что им не позволили без санкций устранить поломку, однако не стали подавать апелляцию на дисквалификацию.
Ферстаппен на старте спринтерской гонки пропустил вперед не только Боттаса, но и испанца Карлоса Сайнса - младшего из "Феррари", но несколькими кругами спустя отыграл одну позицию. Ближе к финишу он догнал и Боттаса, однако не смог обогнать финна, который выиграл второй спринт в сезоне. Хэмилтон за 24 круга дистанции с последнего места прорвался на пятую позицию, которая на старте основной гонки превратилась в 10-ю из-за штрафной смены мотора.
Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин вновь во всех протоколах занял последнее место. В практике он уступил партнеру по команде немцу Мику Шумахеру, показавшему 16-е время, 0,4 секунды. В квалификации на последнем быстром круге он шел с опережением графика сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, но допустил ошибку, которая стоила ему достаточно дорого. В радиопереговорах с командой россиянин сильно корил себя, а в интервью после квалификации едва сдерживал слезы. В спринте на старте он бок о бок боролся с Шумахером, но не смог его обогнать и снова финишировал последним.
Гонка
На старте основной гонки уже Боттас не смог реализовать поул-позицию и пропустил вперед Ферстаппена, а чуть позже и мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл"). Позади них произошел контакт между Сайнсом и британцем Ландо Норрисом ("Макларен"), в результате которого последний получил прокол и целый круг ковылял до боксов на трех колесах. Хэмилтон к пятому кругу прорвался с десятого на третье место. Несколькими кругами спустя на трассу была выпущена машина безопасности из-за обломков после столкновения между японцем Юкой Цунодой ("Альфа Таури") и канадцем Лэнсом Строллом ("Астон Мартин").
На рестарте лидирующая группа сохранила свои позиции, во втором десятке Шумахер в борьбе с финном Кими Райкконеном ("Альфа Ромео") сломал переднее антикрыло, которое осталось на трассе и из-за которого был включен режим виртуального пейс-кара. Вскоре после возобновления гонки Хэмилтон обогнал на стартовой прямой Переса и бросился в погоню за Ферстаппеном, который успел оторваться на четыре секунды.
Хэмилтон первым из лидеров отправился на плановый пит-стоп, Ферстаппен заехал кругом спустя, это позволило британцу сократить отставание до двух секунд. Боттас за счет позднего пит-стопа и кратковременного режима виртуального пейс-кара смог опередить Переса в борьбе за третье место. Второй пит-стоп уже Ферстаппен совершил раньше Хэмилтона, однако расстояние между ними особо не изменилось. Вскоре британец предпринял первую попытку атаки, но Ферстаппен жестко отбил ее - обоим пилотам пришлось выехать за пределы трассы, стюарды не стали никого наказывать по итогам данного инцидента.
И все же ближе к концу дистанции Хэмилтон смог провести результативную атаку, после чего спокойно довел дело до победы. Суммарно за две гонки британец совершил 23 обгона. Благодаря этой победе семикратный чемпион мира сократил отставание от лидирующего в личном зачете Ферстаппена до 14 очков. Мазепин на старте смог подняться на 14-е место, но затем вновь быстро откатился назад из-за невысокой скорости "Хааса" и финишировал предпоследним, впереди напарника по команде.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", в активе которого 521,5 очка, на втором месте идет "Ред Булл" (500,5), на третьем - "Феррари" (287,5). "Хаас" занимает последнюю строчку.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Катаре с 19 по 21 ноября.