Неудержимый. Хэмилтон выиграл этап "Формулы-1" в Бразилии, совершив 23 обгона за две гонки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем основного заезда 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии, стартовав с десятой позиции. В спринтерской гонке он с последнего места на старте прорвался на пятое.

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Этап в Бразилии стал последним в нынешнем сезоне, в рамках которого прошла спринтерская гонка. Расписание гоночного уик-энда на таких Гран-при немного отличается от привычного: в пятницу проходят одна свободная практика и квалификация к спринтерской гонке, в субботу - вторая сессия свободных заездов и спринт, в воскресенье - основная гонка. Победителями предыдущих двух спринтерских гонок, которые прошли в Великобритании и Италии, стали нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и финн Валттери Боттас ("Мерседес") соответственно. Руководство "Формулы-1" в целом довольно экспериментом и в следующем сезоне планирует организовать шесть подобных этапов. Первую сессию свободных заездов уверенно выиграл Хэмилтон, который опередил Ферстаппена на 0,4 секунды. Свое преимущество Хэмилтон подтвердил и в квалификации к спринту, Ферстаппен стал вторым, Боттас - третьим. Однако после завершения заездов выяснилось, что заднее антикрыло на болиде британца не соответствовало техническому регламенту. Также болельщики с трибун сняли видео, на котором было видно, как Ферстаппен в закрытом парке "проинспектировал" крыло Хэмилтона, дотронувшись до него рукой, что запрещено правилами.

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Стюарды Гран-при не смогли оперативно принять решения по данным вопросам и перенесли разбирательство на утро субботы. Выслушав обе стороны, они вынесли следующие вердикты: Ферстаппен был оштрафован на €50 тыс., а результат Хэмилтона в квалификации был аннулирован, что означало для него старт с последнего места в спринтерской гонке. В "Мерседесе" объяснили, что крыло сломалось во время квалификации, и были удивлены тем, что им не позволили без санкций устранить поломку, однако не стали подавать апелляцию на дисквалификацию.

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Ферстаппен на старте спринтерской гонки пропустил вперед не только Боттаса, но и испанца Карлоса Сайнса - младшего из "Феррари", но несколькими кругами спустя отыграл одну позицию. Ближе к финишу он догнал и Боттаса, однако не смог обогнать финна, который выиграл второй спринт в сезоне. Хэмилтон за 24 круга дистанции с последнего места прорвался на пятую позицию, которая на старте основной гонки превратилась в 10-ю из-за штрафной смены мотора. Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин вновь во всех протоколах занял последнее место. В практике он уступил партнеру по команде немцу Мику Шумахеру, показавшему 16-е время, 0,4 секунды. В квалификации на последнем быстром круге он шел с опережением графика сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, но допустил ошибку, которая стоила ему достаточно дорого. В радиопереговорах с командой россиянин сильно корил себя, а в интервью после квалификации едва сдерживал слезы. В спринте на старте он бок о бок боролся с Шумахером, но не смог его обогнать и снова финишировал последним. Гонка На старте основной гонки уже Боттас не смог реализовать поул-позицию и пропустил вперед Ферстаппена, а чуть позже и мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл"). Позади них произошел контакт между Сайнсом и британцем Ландо Норрисом ("Макларен"), в результате которого последний получил прокол и целый круг ковылял до боксов на трех колесах. Хэмилтон к пятому кругу прорвался с десятого на третье место. Несколькими кругами спустя на трассу была выпущена машина безопасности из-за обломков после столкновения между японцем Юкой Цунодой ("Альфа Таури") и канадцем Лэнсом Строллом ("Астон Мартин").

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