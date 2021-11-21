Бестемьянова назвала провокацией судейство танцоров Степановой и Букина на этапах Гран-при

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает провокационным судейство на этапах серии Гран-при по фигурному катанию в отношении российского дуэта Александры Степановой и Ивана Букина. Об этом она рассказала ТАСС.

Действующие чемпионы России Степанова и Букин заняли на этапах Гран-при в Турине и Гренобле третьи места. Судейство в отношении спортсменов вызвало ряд вопросов, в том числе и у самих спортсменов. После ритм-танца во Франции Степанова отметила, что оценок "не поняла".

"Я отношусь к происходящему довольно хладнокровно, но я вижу, как прибавили Степанова и Букин, это видно даже не специалисту, а оценки их стали ниже, - заявила Бестемьянова. - Значит, новая система судейства несовершенна? В любых других видах фигурного катания человек исполняет программу лучше, чем раньше, и его оценки растут. Но только не в танцах, но только не у этой конкретной пары, а значит, это изначально созданная провокация".

"В моей спортивной судьбе бывали истории, когда мы несправедливо оказывались ниже соперников, и не раз. Мы выжили только благодаря собственной уверенности в том, что мы все равно победим. И это сработало. Конечно же нам помогал тренер, помогали судьи, которые работали на нас, а не на соперников - и так и должно быть, это ни для кого не секрет", - отметила Бестемьянова.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что считает огромной несправедливостью результаты российского танцевального дуэта Степановой и Букина на этапах серии Гран-при и, как следствие, их непопадание в финал чемпионской серии, который пройдет в Осаке. "Согласна с Татьяной Анатольевной, которая сказала, что [Виктория] Синицина и [Никита] Кацалапов (чемпионы мира - прим.ТАСС) могут остаться в борьбе одни, и тогда они рискуют на Играх быть выкинутыми из первой тройки. Это все равно что открыть ящик Пандоры", - подчеркнула Бестемьянова.

"Закрыть вагон" и двигаться к цели

Бестемьянова отметила, что Степанова и Букин, а также их тренерский штаб оказались один на один с происходящим.