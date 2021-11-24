"Спартак" в среду проведет домашний матч Лиги Европы против "Наполи"

"Спартак" и "Наполи" до этого играли в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, тогда красно-белые в гостях победили со счетом 3:2. Московский клуб подходит к этой встрече с семиматчевой серией без побед во всех турнирах, последний раз красно-белые выигрывали 3 октября, тогда команда оказалась сильнее грозненского "Ахмата" (1:0) в гостевой игре 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). 21 ноября "Наполи" потерпел первое поражение в чемпионате Италии, в 13-м туре неаполитанцы уступили на выезде миланскому "Интеру" со счетом 2:3. Для команды это поражение стало вторым в сезоне после матча со "Спартаком".

Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что команда готовится к игре с "Наполи" с позитивным настроем, несмотря на неудачную серию. "Мы столкнемся с сильным соперником - командой, которая идет первой в чемпионате Италии, - сказал Витория журналистам. - Игра будет очень сложной. С другой стороны, Лига Европы - турнир, где хотят играть, где есть сильные футболисты и команды, и нам нужно быть сфокусированными и сконцентрированными на игре. Любые нюансы могут сложиться позитивно в матче".

Предматчевая пресс-конференция главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти прошла в Неаполе, во время нее наставник итальянской команды почти не уделил времени предстоящей игре из-за поражения в матче с "Интером", а также из-за большого количества травм в команде. "Такие сложности и трудности помогают человеку и команде стать лучше, помогают достигать тех целей, который мы ставим перед собой, - сказал Спаллетти. - Я понимал, что это случится. Мы должны достойно справиться с этими испытаниями, сделать это вместе. Вопрос выхода в плей-офф мы не хотим откладывать на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас".

В матче со "Спартаком" из-за травмы колена не сможет сыграть капитан и нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье. Также встречу пропустят защитник Алессандро Дзаноли и полузащитник Маттео Политано, которые находятся на карантине из-за того, что их тесты на коронавирус дали положительные результаты. Кроме того, в игре не примет участие лучший бомбардир "Наполи" в Лиге Европы Виктор Осимхен, который получил множественные переломы лицевых костей в игре с "Интером".

У "Спартака" матч пропустят защитник Павел Маслов, полузащитник Роман Зобнин, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, которые продолжают восстановление от травм. Под вопросом участие полузащитника красно-белых Йоррита Хендрикса, который пропустил четыре последние игры из-за повреждения. Как сообщил Витория на пресс-конференции, нидерландский футболист начал заниматься на поле. На предматчевой тренировке во вторник Хендрикс тренировался вместе с командой.

Тедеско посетит матч

Во время матча температура воздуха опустится до одного градуса ниже нуля, однако полузащитник "Наполи" Жуан Жезус уверен, что это не должно повлиять на игру команды со "Спартаком". "Я играл в России несколько раз, не думаю, что температура окажет какое-то влияние на наш футбол, - сказал Жезус журналистам. - Мы хорошо разомнемся перед матчем, важно, как мы покажем себя на поле. У нас полноценная команда, есть хорошие игроки. Да, много травмированных, но мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата".