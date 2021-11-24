Вымученный плей-офф. "Зенит" вырвал ничью у "Мальмё" и вышел в Лигу Европы

ТАСС, 24 ноября. Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью со шведским "Мальмё" со счетом 1:1 в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Этот результат гарантировал российской команде выход в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости европейского клубного турнира.

В начале игры команды продемонстрировали, что зрителей ждет закрытый и тяжелый футбол. Первый момент случился на 12-й минуте - защитник "Зенита" Вячеслав Караваев отдал пас на Малкома, который отправил его в центр на Артема Дзюбу, но нападающий не смог пробить и скинул обратно Караваеву, чей удар из штрафной заблокировали защитники. Хозяева поля ответили только на 28-й минуте, но их атака привела к голу. Футболисты "Мальмё" убежали в контратаку, мяч около штрафной получил полузащитник Велько Бирманчевич, который сделал пас на Сёрена Риекса, тот обработал мяч и пробил в правый нижний угол из района 11-метровой отметки. После перерыва футболисты "Зенита" активизировались и побежали вперед. Вскоре активные действия в атаке привели к пенальти, на 51-й минуте голкипер "Мальмё" Йохан Далин срубил в штрафной Вендела. 11-метровый исполнил нападающий Артем Дзюба, он пробил почти по центру, но Далин отбил мяч ногой. Гости продолжили давить и забили гол, на 61-й Дзюба замкнул прострел Вендела с правого фланга, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. После этого "Мальмё" подсел, а "Зенит" стал контролировать мяч, но не мог создать какую-то опасность у чужих ворот. На 86-й минуте гости остались в меньшинстве, так как за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Дмитрий Чистяков. На 89-й минуте защитник "Мальмё" Эрик Ларссон выставил локоть и попал в лицо Дзюбе, не видя его. Главный арбитр встречи Андрис Трейманис после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил второй пенальти в ворота хозяев, который ударом в правый нижний угол реализовал защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.

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"Праздник пришел в Россию слишком рано" После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что ничья является закономерным результатом. "Мы были готовы к агрессивной игре от "Мальмё", у наших ворот моментов почти не возникало. К сожалению, один момент привел к голу, - сказал Семак на пресс-конференции. - Я думаю, что результат справедлив, могли и победить, могли и проиграть, но в целом результат справедливый".

"Почему второй пенальти бил Ракицкий? Потому что он чувствовал уверенность в своих силах. Несмотря на незабитые пенальти, Дзюба по проценту реализованных 11-метровых является одним из лучших в нашей команде. Будет ли он бить пенальти дальше? Посмотрим", - добавил Семак. Его коллега из "Мальмё" Йон-Даль Томассон мягко прокомментировал судейство. "Видел ли я эпизод со вторым пенальти? Праздник пришел в Россию слишком рано. Много эпизодов было, когда судья использовал VAR, мы должны с этим жить. Я горжусь командой, нашими футболистами, нашей игрой, как создали гол", - сказал Томассон журналистам. "Мы играли хорошо против великолепной команды "Зенит", мы сделали все возможное сегодня, - добавил главный тренер "Мальмё". - Что касается результата матча, то я разочарован, больше ничего сказать не могу. После матча я поблагодарил арбитра за работу". "Зенит" не пройдет далеко в Лиге Европы" Полузащитник "Зенита" Малком считает, что команда хорошо провела второй тайм игры с "Мальмё". "Мы понимали, что нас ждет очень трудный матч - местные болельщики поддерживали своих с самого начала встречи, - сказал Малком, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Но также мы знали и свои сильные стороны, нам удалось исправить допущенные ошибки и хорошо провести второй тайм. В итоге добились ничьей".

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. "Мы думаем о том, чтобы продвинуться как можно дальше [в Лиге Европы]. Мы уверены в нашем тренере, в каждом члене команды. Будем продолжать работать с высоко поднятой головой, чтобы выкладываться по максимуму. Мы надеемся выиграть у "Челси" дома, чтобы завершить Лигу чемпионов на высокой ноте", - добавил Малком. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команда не сможет пройти далеко в плей-офф Лиги Европы. "Ничейный результат меня не удивил, рассчитывал, что-либо будет ничья, либо "Зенит" проиграет, - сказал Петржела, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Все равно далеко в Лиге Европы "Зенит" не пройдет, получит сильную команду - и конец, даже на первых стадиях. "Зенит" в Европе не может играть - это факт, с этим ничего не поделаешь". "Мальмё" занимает последнюю строчку в группе Н, команда набрала одно очко и не сможет обогнать "Зенит" после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура "Зенит" обыграл шведскую команду со счетом 4:0. Команда из Санкт-Петербурга впервые с сезона-2018/19 смогла выйти в плей-офф еврокубков. Тогда "Зенит" выиграл группу С Лиги Европы, в которой также выступали чешская "Славия", французский "Бордо" и датский "Копенгаген". Российский клуб дошел до 1/8 финала, где в двух матчах проиграл испанскому "Вильярреалу" (1:3, 1:2). В двух прошлых сезонах "Зенит" завершал выступление в еврокубках на групповом этапе Лиге чемпионов. Роналду продолжает забивать В другом матче группы H английский "Челси" разгромил дома итальянский "Ювентус" со счетом 4:0, оба клуба набрали по 12 очков и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Челси" занимает первое место в группе, опережая "Ювентус" за счет преимущества в личных встречах. В заключительном туре "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Челси" 8 декабря. "Мальмё" в тот же день в гостях встретится с "Ювентусом".

Ранее во вторник в 1/8 финала Лиги чемпионов вышел английский "Манчестер Юнайтед", 21 ноября сменивший главного тренера: свой пост покинул норвежец Уле Гуннар Сульшер, командой временно руководит Майкл Каррик. В первом матче под его руководством манкунианцы со счетом 2:0 обыграли "Вильярреал", голы забили Криштиану Роналду (78-я минута) и Джейдон Санчо (90). Роналду отличился во всех пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона, он является лучшим бомбардиром в истории турнира (140 голов). Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22 завершится 8 декабря, жеребьевка 1/8 финала пройдет 13 декабря, первые матчи плей-офф - 15 и 16 февраля 2022 года. Финал турнира состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.