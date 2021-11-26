Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Карлсеном стартует в пятницу

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /ТАСС/. Игра за звание чемпиона мира по шахматам между претендентом из России Яном Непомнящим и действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном стартует в ОАЭ 26 ноября. Встреча будет проходить на площадке всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае. Непомнящий не является фаворитом, но готов удивить и вернуть шахматную корону в Россию.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов за день до старта матча признался ТАСС, что Непомнящий очень серьезно готовился к противостоянию с Карлсеном и приехал в Дубай в прекрасной форме. "Я волнуюсь сильно, но при этом, конечно, верю в нашего Яна Непомнящего. Считаю, что он, его команда, мы все сделали для того, чтобы добиться того результата, который все ждем, - сказал Филатов. - При этом мы все понимаем и осознаем, что играем с самым выдающимся гроссмейстером в истории шахмат".

"Ян в прекрасной физической и эмоциональной форме. Главное, справиться с мандражом и нервозностью", - добавил глава ФШР.

Вице-президент ФШР, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев также рассказал о реализации плана по возвращению шахматной короны в Россию. "Если хочешь вернуть шахматную корону в Россию, а именно эту задачу я себе ставлю, то нам приходится поддерживать всю цепочку - от детей до взрослых. Мы 11 лет этим занимаемся, изначально, безусловно, это было просто спонсорство, некое позиционирование компании с точки зрения PR, - сказал Гурьев ТАСС. - Дальше мы развивали свою социальную благотворительную инициативу, поддержку детско-юношеского спорта, и, работая с ФШР и FIDE (Международная федерация шахмат - прим. ТАСС), стали понимать, где и как мы можем быть полезны, как это ложится на наши социальные задачи, которые компания перед собой ставила".

Новый кубок

Накануне прошла открывающая пресс-конференция с участниками матча и президентом FIDE Аркадием Дворковичем. Непомнящий и Карлсен выглядели расслабленными, старались шутить. Норвежец, для которого это будет пятый подряд матч за звание чемпиона мира, рассказал, что Непомнящий играет агрессивно, этим встреча будет отличаться от предыдущих.