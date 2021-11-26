Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Карлсеном стартует в пятницу

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /ТАСС/. Игра за звание чемпиона мира по шахматам между претендентом из России Яном Непомнящим и действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном стартует в ОАЭ 26 ноября. Встреча будет проходить на площадке всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае. Непомнящий не является фаворитом, но готов удивить и вернуть шахматную корону в Россию.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов за день до старта матча признался ТАСС, что Непомнящий очень серьезно готовился к противостоянию с Карлсеном и приехал в Дубай в прекрасной форме. "Я волнуюсь сильно, но при этом, конечно, верю в нашего Яна Непомнящего. Считаю, что он, его команда, мы все сделали для того, чтобы добиться того результата, который все ждем, - сказал Филатов. - При этом мы все понимаем и осознаем, что играем с самым выдающимся гроссмейстером в истории шахмат".
"Ян в прекрасной физической и эмоциональной форме. Главное, справиться с мандражом и нервозностью", - добавил глава ФШР.
Вице-президент ФШР, глава компании "ФосАгро" Андрей Гурьев также рассказал о реализации плана по возвращению шахматной короны в Россию. "Если хочешь вернуть шахматную корону в Россию, а именно эту задачу я себе ставлю, то нам приходится поддерживать всю цепочку - от детей до взрослых. Мы 11 лет этим занимаемся, изначально, безусловно, это было просто спонсорство, некое позиционирование компании с точки зрения PR, - сказал Гурьев ТАСС. - Дальше мы развивали свою социальную благотворительную инициативу, поддержку детско-юношеского спорта, и, работая с ФШР и FIDE (Международная федерация шахмат - прим. ТАСС), стали понимать, где и как мы можем быть полезны, как это ложится на наши социальные задачи, которые компания перед собой ставила".
Новый кубок
Накануне прошла открывающая пресс-конференция с участниками матча и президентом FIDE Аркадием Дворковичем. Непомнящий и Карлсен выглядели расслабленными, старались шутить. Норвежец, для которого это будет пятый подряд матч за звание чемпиона мира, рассказал, что Непомнящий играет агрессивно, этим встреча будет отличаться от предыдущих.
"Стиль Яна довольно агрессивный по сравнению с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим он будет отличаться от предыдущих моих игр за корону", - сказал Карлсен.
"Это мой пятый матч и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче, - отметил Карлсен. - Но Ян получил огромную практику в турнире претендентов - это лучшая тренировка, как мне кажется. Но, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу, просто потому что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт".
Также на пресс-конференции был представлен новый кубок, который достанется победителю матча. Трофей весит 5 кг, изготовлен в России, инкрустирован драгоценными камнями. "Кубок произведен на Урале, мы стараемся создать новую традицию, чтобы они были уникальными и отличались дизайном, были серьезным подарком для победителя", - рассказал Дворкович ТАСС.
Непомнящий в первой партии сыграет белыми фигурами, хотя оба гроссмейстера признались, что на таком уровне это не принципиально: "Лишь бы не все 14 партий проводить черными", - сказал россиянин. Матч пройдет в Дубае и будет включать в себя 14 классических партий. В случае ничейного результата по их итогам победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах.
Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет четвертым. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году стал победителем турнира претендентов.