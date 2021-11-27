"Не фавориты на 500%". Сборная России узнала соперников по стыкам на чемпионат мира

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации за три путевки на чемпионат мира по футболу 2022 года прошла в пятницу в Цюрихе. По ее итогам стало известно, что сборная России в полуфинале отбора встретится с командой Польши; победитель этой игры сразится за путевку на мировое первенство в Катаре с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

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Сборные России, Польши, Швеции и Чехии образовали путь B. В первом полуфинальном матче пути А встретятся команды Шотландии и Украины, во втором - Уэльса и Австрии. В полуфиналах пути C сыграют сборные Италии и Северной Македонии, а также Португалии и Турции. Стыковые матчи пройдут следующей весной. Все полуфиналы будут сыграны 24 марта, финалы - 29 марта. Европу на чемпионате мира представят 13 сборных. 10 из них уже известны - это команды Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. Они стали победителями своих отборочных групп; за оставшиеся три места на ближайшем мировом первенстве в марте будут бороться 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, а также две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций, но не попавшие на чемпионат мира или в стыковые игры по итогам отборочного турнира. Сборная России принимала участие в жеребьевке как одна из шести сеяных команд, благодаря чему заранее получила преимущество своего поля в полуфинальном стыковом матче. После того, как в Цюрихе были сформированы пути A, B и C, жребием было определено, где состоятся три финальных матча. В случае победы над командой Польши россияне сыграют с сильнейшим в паре Швеция - Чехия на своем поле. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения жеребьевки, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что рассматриваются несколько вариантов того, где могут состояться предстоящие в марте 2022 года матчи: "Среди них Санкт-Петербург, "Лужники" и южные города - те же Краснодар и Ростов". Как пояснил пресс-атташе национальной команды Самвел Авакян, место проведения полуфинала плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши будет объявлено до 9 декабря. В ответ на запрос ТАСС он уточнил, что место проведения финала стыков, в который в случае победы над поляками выйдет сборная России, также станет известно до 9 декабря включительно. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи мирового первенства пройдут в пяти городах на восьми стадионах. Жеребьевка финального турнира намечена на апрель 2022 года. Сборную России может ждать зимний сбор После завершения жеребьевки Валерий Карпин на Zoom-конференции ответил на вопросы журналистов. Рассуждая о том, какие соперники достались сборной России, он сказал: "Нормальный жребий - не плохой и не хороший". "Могло быть хуже, могло быть чуть лучше. Это все на бумаге, через четыре месяца может все поменяться. И в нашей сборной, и в сборных, против которых будем играть", - добавил он.

На эту тему Карпин надеется, что сборная России проведет сбор в январе-феврале перед стыковыми играми

"На [декабрьские] матчи смотреть смысла нет; можно увидеть уровень игроков, но их готовность нужно смотреть в марте, - подчеркнул специалист. - Мы распределим, кто куда поедет, когда получим от клубов информацию о зимних сборах. Будем смотреть, разговаривать с тренерами, кто из игроков готов физически, какие травмы, из этого будем исходить". Предстоящие в марте 2022-го матчи считаются продолжением отборочного турнира к чемпионату мира. В связи с этим дисквалификации, заработанные в квалификации, переносятся на весну следующего года. По этой причине матч против сборной Польши пропустят полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Карпин отметил, что пока рано думать о том, кто заменит этих футболистов в полуфинальном стыке, добавив, что в общей сложности на сбор в марте будет вызвано не более 27 игроков. Также главный тренер поблагодарил клубы Тинкьофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за то, что они согласились перенести матчи 22-го тура чемпионата страны в интересах сборной России. "Двухнедельного сбора [перед стыковыми матчами] не получается, потому что [21-й] тур пройдет 13-14 марта. Соответственно, соберутся они 15 числа в лучшем случае, отдыха не будет", - сказал Карпин, добавив, что в качестве места проведения сбора рассматриваются как Турция, так и Сочи. "Хотелось бы, если это возможно, провести сбор в январе-феврале, задачи бы решались по подготовке к матчу со сборной Польши. Заложить тактические моменты в феврале, чтобы легче было вспомнить в марте. С Александром Александровичем Алаевым (генеральным секретарем Российского футбольного союза - прим. ТАСС) мы на связи каждый день, с ним мы это [возможное проведение сборов зимой] уже обсуждали. Кто этим будет заниматься? этот вопрос надо задать в РФС", - добавил он. Также главный тренер сборной России ответил на вопрос о премиальных за возможный выход на чемпионат мира. "Если кто-то захочет дополнительно мотивировать сборную деньгами - я против не буду; если меценат захочет мотивировать футболистов деньгами - хорошо. По поводу премиальных все уже обговорено", - заявил он. Игроки отошли от поражения в Хорватии Сборная России в групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира перед заключительным матчем занимала первое место в группе H, на два очка опережая команду Хорватии. Для выхода на мировое первенство в Катаре россиянам было достаточно сыграть вничью с хорватами на их поле. Команда под руководством Карпина уступила со счетом 0:1 из-за автогола защитника Федора Кудряшова за девять минут до конца основного времени.

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"С некоторыми [футболистами сборной России после игры с хорватами] общался по телефону, не со всеми, естественно, - сказал главный тренер. - До конца чемпионата еще будем общаться, буду видеться с игроками. Каждый по-разному воспринял это поражение, понятно, что, мягко говоря, довольных нет, но они отходят или уже отошли. Жизнь продолжается, все вернулись в свои клубы, продолжают играть и в чемпионате России, и в еврокубках". Также тренер российской команды вспомнил эпизод из своей карьеры, когда сборная сыграла вничью с украинцами (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2000 года и не пробилась на турнир. "Ровно такая же история или даже хуже, была у меня после игры со сборной Украины. Не хотелось играть в футбол, но потом ездишь на тренировки, разговариваешь с партнерами, начинаются игры, выкатываешься в рутину", - признался он. Возвращаясь к оценке соперников по стыкам, Карпин отметил, что "на бумаге сборные Италии или Португалии смотрятся сложнее". "Не считаю, что это великолепный жребий. Мог быть лучше, мог быть хуже. Уровень команды Польши сопоставим с хорватами - говорить, что это хороший жребий и нам повезло, не стоит", - подчеркнул наставник сборной России. "Что сделать с командой, если не пройдет таких соперников? Поменять руководство РФС и главного тренера, возможно. Футболистов, думаю, на вряд ли", - добавил он. Кроме того, специалист ответил на вопрос о том, как он оценивает силу своей команды в предстоящих в марте матчах. "Я не считаю сборную России фаворитом против любого из возможных соперников, 500%. Я уже говорил, что мы никого не сильнее и не слабее; даже в матчах со Словенией и Словакией я нас фаворитом не считал (команда под руководством Карпина одержала в этих играх победы со счетом 2:1 и 1:0 соответственно - прим. ТАСС), тем более в стыковых матчах", - заявил Карпин. "Два матча дома - огромнейший плюс" Игроки сборной России по итогам жеребьевки поделились мнением об итогах жеребьевки. Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов сказал, что успел переглянуться с одноклубником, полузащитником сборной Польши Гжегожем Крыховяком. "Польша - особенный для меня соперник, ведь именно в матче с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже познакомился с их стилем игры", - сказал он.

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"Расклад, который в итоге получился, не самый тяжелый и не самый легкий. Фаворита, как мне кажется, нет, тем более тут игры навылет. Возможно все что угодно. Путь из двух матчей будет очень тяжелым, но мы можем его пройти. Верю в нашу команду", - добавил вратарь сборной России. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев, не участвовавший в матчах сборной России в октябре и ноябре, признался, что хотел в стыках сыграть против команды Турции, объяснив это хорошей личной статистикой против этого соперника (три гола в четырех матчах). "Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией, - признался он. - Следил за матчем, было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки; думаю, нам это по силам". Хавбек московского "Спартака" Зелимхан Бакаев назвал соперников по стыковым матчам крепкими оппонентами, добавив, что "в составе каждой сборной много классных футболистов". "Будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четверка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ, поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму", - сказал он. "Два матча дома - просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали - попали на чемпионат мира!", - признался полузащитник. "Россиянам достался самый сложный соперник" Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что национальная команда выйдет на чемпионат мира, если футболисты хорошо подготовятся к стыковым матчам психологически и функционально. "Главное, чтобы игроки в преддверии матчей не обращали внимания на заявления в прессе, все будет зависеть от трех факторов: функциональной подготовки игроков, индивидуального мастерства и психологии, - сказал Бородюк ТАСС. - Если сборная России будет хорошо готова психологически и функционально, то нам по силам добиться успеха и выйти на чемпионат мира. Игроки сборной должны понимать, что для них это будут два самых важных матча. Это решающие игры".

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков также думает, что сборная России имеет больше шансов на выход в финальную часть турнира, чем поляки. "Расклады всякие были, что получилось, то получилось, сегодня нет непобедимых команд, - сказал Колосков ТАСС. - Тем более, мы все-таки сеяные, а поляки - нет. Шансов чисто теоретически у нас больше, так как мы выше в рейтинге стоим, все в этой игре будет зависеть не от поляков, а от нас". Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов отметил, что россиянам достался самый сложный соперник. "То, что команда Польши попала в первом раунде, не очень, - сказал Самедов ТАСС. - Я считаю, что нам попалась самая сильная команда в полуфинале из всех возможных, самый сложный соперник. В финале хорошо, что не команды Португалии и Италии, но сначала нужно первый раунд пройти. Команда Польши - хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс, но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось". Сборная России выйдет на чемпионат мира, если пройдет команду Польши, считает бывший нападающий российской команды Павел Погребняк. "Могло быть и хуже. В марте игра покажет, сейчас говорить что-то бессмысленно. Форма может изменится как у нас, так и у них. Если пройдем Польшу, поедем на чемпионат мира", - сказал Погребняк ТАСС. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо, чтобы футболисты сборной России к полуфинальному стыковому матчу с командой Польши подошли в лучших кондициях. "Польша - очень серьезный соперник, с которым мы столкнемся уже в первом матче, но все мы знаем, да и практика это показывает, что в стыках все обнуляется, - сказал Свищев ТАСС. - И там не так важно, кто тебе противостоит, тем более мы хорошо помним игру нашей команды на домашнем чемпионате мира. Кто ожидал, что мы переиграем испанцев и будем на равных биться с будущими финалистами чемпионата мира? Но мы знаем, что наши футболисты могут и способны на многое". На пресс-конференции после жеребьевки Карпин допустил, что может обратиться к бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Специалист, работавший с национальной командой с 2016 по 2021 год, рассуждая об итогах жеребьевки, заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс", что готов возглавить сборную Польши в случае соответствующего предложения. "Во-первых, у сборной Польши сейчас есть тренер, - сказал Черчесов. - А во-вторых, если предложат возглавить - то да, соглашусь". Также специалист подчеркнул, что готов вернуться в сборную России, если Российский футбольный союз (РФС) захочет вновь пригласить его в национальную команду. Мнения соперников Президент Польского футбольного союза (PFU) Цезарий Кулеша заявил, что все соперники по сетке сильны, но они по уровню досягаемы для сборной Польши. "Я верю в команду, навыки и характер игроков, - сказал Кулеша, комментарий которого приводит пресс-служба PFU. - После последнего матча все мы чувствуем спортивную злость (сборная Польши проиграла венграм со счетом 1:2 в последнем матче группового этапа - прим. ТАСС). Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь персоналу и игрокам как можно лучше подготовиться к плей-офф, мы будем сражаться! Если польская команда выиграет у россиян, возможный финал плей-офф будет проводиться в Польше, посмотрим, как будет выглядеть ситуация в стране, как будет развиваться коронавирус".

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