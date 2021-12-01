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Футбол в России

Роспотребнадзор увеличил допустимую посещаемость на матчах "Спартака" в Москве до 70%

Зрители будут допускаться на трибуны при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор согласовал увеличение посещаемости домашних игр московского "Спартака" в Тинькофф - Российской премьер-лиге до 70% от общей заполняемости стадиона. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Спартак" в этом году проведет один домашний матч в РПЛ. В 17-м туре команда примет грозненский "Ахмат". Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 17:00 мск. До этого матчи "Спартака" на стадионе "Открытие Банк Арена" могли посетить 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

"Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости - при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил", - сказал Зеленов.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах.

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