Матч "Сочи" - "Краснодар" и еще три игры чемпионата России пройдут в воскресенье

Среди матчей воскресенья выделяется встреча "Сочи" - "Краснодар". Игра пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 19:00 мск. Матч смогут посетить 30% от общей вместимости арены, которая составляет 45 тыс. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Химки" - "Арсенал", "Динамо" - "Уфа", "Нижний Новгород" - "Рубин" и "Сочи" - "Краснодар".

"Спартак" в меньшинстве обыграл "Ахмат" и прервал серию без побед в РПЛ

Вопреки всему. "Спартак" в меньшинстве обыграл "Ахмат" и прервал серию без побед в РПЛ

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 играх. "Краснодар" с 25 очками располагается на шестой позиции. Обе команды в матчах прошлого тура на выезде сыграли вничью - встреча "Краснодара" с подмосковными "Химками" завершилась со счетом 3:3, игра "Сочи" с екатеринбургским "Уралом" - со счетом 1:1. Сочинский клуб не может выиграть два матча подряд в РПЛ (ничья и поражение), "Краснодар" не уступает две игры (победа и ничья).

Против "Сочи" не смогут сыграть полузащитники краснодарского клуба Юрий Газинский и Вандерсон, которые продолжают восстановление от травм.

Последняя встреча между командами завершилась домашней победой "Краснодара" со счетом 3:0. В гостях краснодарский клуб никогда не выигрывал у "Сочи" в РПЛ. 15 марта 2020 года сочинцы на своем поле победили со счетом 2:0, 26 сентября того же года встреча завершилась вничью - 1:1.

"Динамо" постарается приблизиться к "Зениту"

В другом матче дня "Динамо" на своем поле примет "Уфу". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. Ранее РПЛ и Российский футбольный союз согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение посещаемости домашних матчей столичных клубов в чемпионате до 70% от общей заполняемости стадионов.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В пятницу "Зенит" дома сыграл вничью с "Ростовом" (2:2). Отставание бело-голубых от лидера чемпионата составляет пять очков. "Уфа" располагается на 13-й позиции с 16 очками.