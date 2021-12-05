Матч "Сочи" - "Краснодар" и еще три игры чемпионата России пройдут в воскресенье

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Химки" - "Арсенал", "Динамо" - "Уфа", "Нижний Новгород" - "Рубин" и "Сочи" - "Краснодар".
Среди матчей воскресенья выделяется встреча "Сочи" - "Краснодар". Игра пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 19:00 мск. Матч смогут посетить 30% от общей вместимости арены, которая составляет 45 тыс. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 играх. "Краснодар" с 25 очками располагается на шестой позиции. Обе команды в матчах прошлого тура на выезде сыграли вничью - встреча "Краснодара" с подмосковными "Химками" завершилась со счетом 3:3, игра "Сочи" с екатеринбургским "Уралом" - со счетом 1:1. Сочинский клуб не может выиграть два матча подряд в РПЛ (ничья и поражение), "Краснодар" не уступает две игры (победа и ничья).
Против "Сочи" не смогут сыграть полузащитники краснодарского клуба Юрий Газинский и Вандерсон, которые продолжают восстановление от травм.
Последняя встреча между командами завершилась домашней победой "Краснодара" со счетом 3:0. В гостях краснодарский клуб никогда не выигрывал у "Сочи" в РПЛ. 15 марта 2020 года сочинцы на своем поле победили со счетом 2:0, 26 сентября того же года встреча завершилась вничью - 1:1.
"Динамо" постарается приблизиться к "Зениту"
В другом матче дня "Динамо" на своем поле примет "Уфу". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. Ранее РПЛ и Российский футбольный союз согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение посещаемости домашних матчей столичных клубов в чемпионате до 70% от общей заполняемости стадионов.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В пятницу "Зенит" дома сыграл вничью с "Ростовом" (2:2). Отставание бело-голубых от лидера чемпионата составляет пять очков. "Уфа" располагается на 13-й позиции с 16 очками.
"Динамо" подходит к игре с тремя победами в чемпионате подряд, команда Сандро Шварца выиграла у казанского "Рубина" (3:2), тульского "Арсенала" (5:1) и "Краснодара" (1:0). "Уфа" не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей (одна победа, пять ничьих). Уфимский клуб ни разу не побеждал "Динамо" в гостях. Последняя встреча в Москве завершилась победой бело-голубых со счетом 4:0.
Также в воскресенье "Химки" дома сыграют с "Арсеналом", встреча начнется в 14:00 мск. После 16 туров подмосковный клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Арсенал" располагается на 14-й позиции с 16 очками.
В другом матче воскресенья "Нижний Новгород" примет "Рубин", игра начнется в 16:30 мск. Нижегородский клуб с 15 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. "Рубин" имеет в активе 22 очка и идет 10-м.
Тур стартовал в пятницу матчем "Зенит" - "Ростов" (2:2). В субботу ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" (1:0), "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" (2:1), екатеринбургский "Урал" в гостях победил московский "Локомотив" (1:0).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|5
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|6
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|11
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|12
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|13
|Уфа
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|14
|Арсенал
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|15
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|16
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14