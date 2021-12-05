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Футбол в России

Матч "Сочи" - "Краснодар" и еще три игры чемпионата России пройдут в воскресенье

Также в этот день "Химки" примут "Арсенал", "Динамо" - "Уфу", "Нижний Новгород" - "Рубин"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут игры "Химки" - "Арсенал", "Динамо" - "Уфа", "Нижний Новгород" - "Рубин" и "Сочи" - "Краснодар".

Среди матчей воскресенья выделяется встреча "Сочи" - "Краснодар". Игра пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 19:00 мск. Матч смогут посетить 30% от общей вместимости арены, которая составляет 45 тыс. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

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"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 играх. "Краснодар" с 25 очками располагается на шестой позиции. Обе команды в матчах прошлого тура на выезде сыграли вничью - встреча "Краснодара" с подмосковными "Химками" завершилась со счетом 3:3, игра "Сочи" с екатеринбургским "Уралом" - со счетом 1:1. Сочинский клуб не может выиграть два матча подряд в РПЛ (ничья и поражение), "Краснодар" не уступает две игры (победа и ничья).

Против "Сочи" не смогут сыграть полузащитники краснодарского клуба Юрий Газинский и Вандерсон, которые продолжают восстановление от травм.

Последняя встреча между командами завершилась домашней победой "Краснодара" со счетом 3:0. В гостях краснодарский клуб никогда не выигрывал у "Сочи" в РПЛ. 15 марта 2020 года сочинцы на своем поле победили со счетом 2:0, 26 сентября того же года встреча завершилась вничью - 1:1.

"Динамо" постарается приблизиться к "Зениту"

В другом матче дня "Динамо" на своем поле примет "Уфу". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:30 мск. Ранее РПЛ и Российский футбольный союз согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение посещаемости домашних матчей столичных клубов в чемпионате до 70% от общей заполняемости стадионов.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В пятницу "Зенит" дома сыграл вничью с "Ростовом" (2:2). Отставание бело-голубых от лидера чемпионата составляет пять очков. "Уфа" располагается на 13-й позиции с 16 очками.

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"Динамо" подходит к игре с тремя победами в чемпионате подряд, команда Сандро Шварца выиграла у казанского "Рубина" (3:2), тульского "Арсенала" (5:1) и "Краснодара" (1:0). "Уфа" не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей (одна победа, пять ничьих). Уфимский клуб ни разу не побеждал "Динамо" в гостях. Последняя встреча в Москве завершилась победой бело-голубых со счетом 4:0.

Также в воскресенье "Химки" дома сыграют с "Арсеналом", встреча начнется в 14:00 мск. После 16 туров подмосковный клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Арсенал" располагается на 14-й позиции с 16 очками.

В другом матче воскресенья "Нижний Новгород" примет "Рубин", игра начнется в 16:30 мск. Нижегородский клуб с 15 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. "Рубин" имеет в активе 22 очка и идет 10-м.

Тур стартовал в пятницу матчем "Зенит" - "Ростов" (2:2). В субботу ЦСКА на выезде победил самарские "Крылья Советов" (1:0), "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" (2:1), екатеринбургский "Урал" в гостях победил московский "Локомотив" (1:0).

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо16102430-1932
3Сочи1691626-1928
4ЦСКА1783619-1627
5Локомотив1767422-1925
6Краснодар1674527-1725
7Ахмат1780920-2324
8Крылья Советов1773720-1824
9Спартак1765620-2323
10Рубин1664622-2322
11Ростов1746729-3118
12Урал173778-1716
13Уфа1637617-2216
14Арсенал1644819-3216
15Нижний Новгород1643916-2915
16Химки1628614-2514

 

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