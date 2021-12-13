Мостовой: "Зенит" и "Бетис" имеют равные шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы

"Для "Зенита" жеребьевка сложилась нормально, ничего страшного нет, - сказал Мостовой. - "Бетис" в сегодняшнем состоянии хорош, но матч будет через несколько месяцев, сейчас все меняется. Наши уходят в отпуск, будут отдыхать, загорать, купаться, потом свеженькие без травм начнут чемпионат, если бы сегодня играли, я бы сказал шансы 60 на 40, а в феврале шансы будут 50 на 50. И опять же ты вылетаешь из Лиги чемпионов и попадаешь в Лигу Европы, мы о таком в свое время только мечтать могли".

Первый матч "Зенит" проведет 17 февраля дома, ответный матч состоится 24 февраля в Севилье. "В этом плане небольшое преимущество будет у "Бетиса". Команда приличная, домашняя, там болельщики сумасшедшие, в хорошем смысле. Мне всегда нравилось играть в Севилье против "Бетиса", там очень футбольный город. Надеюсь болельщики будут, в Испании их пускают сейчас", - отметил собеседник агентства.

Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который является домашним для клуба "Севилья".