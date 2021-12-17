Точка отсчета. Российские штангисты на чемпионате мира сделали первый шаг к Олимпиаде-2024

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по тяжелой атлетике, который проходил в Ташкенте и завершился 17 декабря, стал для обновленной команды России первым турниром на пути к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Отечественные штангисты возвращаются домой с тремя бронзовыми наградами.

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Российская команда заняла 22-е место в общем зачете турнира. Обладателями бронзовых наград стали Ольга Тё в весовой категории до 59 кг, Яна Сотиева (76 кг) и Зулфат Гараев (67 кг). Первыми в общем зачете стали спортсмены из Южной Кореи (4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали), далее расположились команды Узбекистана (2-3-0) и Таиланда (2-2-1). На предыдущем мировом первенстве, которое проходило два года назад в Таиланде, сборная России выиграла одну медаль, серебро тогда завоевала Татьяна Каширина, которая в настоящее время подозревается в нарушении антидопинговых правил и пока лишена права выходить на помост. В рамках чемпионата мира было разыграно 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях у мужчин и женщин). Первоначально турнир должен был пройти в Перу, однако из-за пандемии коронавируса в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана. За две недели до старта мирового первенства от участия в нем отказалась команда Китая, которая не захотела отбывать месячный карантин после возвращения с соревнований. Не приехали в Ташкент сборные ЮАР и Ботсваны, эпидемиологическая ситуация в этих странах обострилась в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Медали дебютантов Все три медали выиграли в Ташкенте дебютанты чемпионата мира; Гараев, Тё и Сотиева пока не обладают большим опытом выступлений на крупных международных стартах. Отечественные болельщики узнали про этих спортсменов после апрельского чемпионата Европы в Москве, где они сумели проявить себя. Руководство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) связывает с этим спортсменами большие надежды, а прошедший чемпионат мира доказывает, что все эти ожидания имеют под собой серьезные основания. "От тренерского штаба и нашей обновленной сборной России мы ждем не только медалей и побед на чемпионатах мира и Европы, но и отбора команды в полном составе (4 мужчины и 4 женщины - прим. ТАСС) на Олимпийские игры - 2024, - сказал ТАСС президент ФТАР Максим Агапитов. - Как и все наши болельщики, мы не безосновательно рассчитываем на главную награду олимпийского цикла - золото Парижа".

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Глава федерации добавил, что состав национальной сборной по тяжелой атлетике в новом олимпийском цикле обновится на 50%. "Сборную пополнили перспективные юниоры, среди которых Артур Бабаян, Зулфат Гараев, Роман Чепик, Яна Сотиева, Дарья Ахмерова, Евгения Гусева и другие. На треть обновляется тренерская группа и группа специалистов, которые непосредственно принимают участие в подготовке атлетов", - подчеркнул собеседник ТАСС. Не всем дебютантам чемпионата мира удалось проявить себя в Ташкенте. Так, в шаге от призового подиума осталась действующая чемпионка Европы в весовой категории до 87 кг 19-летняя Ахмерова. Крайне расстроенная низким для себя результатом спортсменка объяснила свою неудачу недостаточной подготовкой, в ход которой вмешалась болезнь. "Будем тренироваться, набираться опыта и побеждать на следующих стартах. Главный старт для меня - это Олимпиада", - подчеркнула спортсменка. Возвращение легенд Чемпионат мира в Ташкенте стал первым после длительного перерыва международным стартом для двух лидеров российской команды прошлых лет. Речь идет о двукратном чемпионе мира Артеме Окулове и сильнейшем отечественном супертяжеловесе Алексее Ловчеве. Оба этих спортсмена не сумели на турнире дотянуться до призового подиума, однако громко заявить о себе у них получилось. Окулов последний раз выступал на международном турнире осенью 2018 года, когда на чемпионате мира в Ашхабаде занял первое место. После того успешного старта у спортсмена обострились проблемы со здоровьем, он получил серьезную травму колена, после которой очень долго не мог восстановиться. 27-летний Окулов заявил корреспонденту ТАСС, что сейчас делает только первые шаги на пути к своему возвращению. "Сказываются старые травмы, да и свое движение в рывке пока не могу никак поймать, хотя толчок уже более-менее получается. Думаю, к чемпионату Европы мы немного восстановим и рывок, да и толчок доработаю. И тогда я рассчитываю вернуться с хорошим результатом", - сказал спортсмен, выигравший в Ташкенте малую золотую медаль в толчке.

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