"Прибавить в стабильности". Аджоев подвел итоги игры "Арсенала" в первой части сезона

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Тульский "Арсенал" провел первую часть сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на оценку "четыре с минусом". Такое мнение ТАСС высказал руководитель футбольного клуба Гурам Аджоев. "Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах. В следующем туре тульская команда на выезде сыграет с "Сочи", встреча пройдет в феврале 2022 года. "Давайте сейчас не будем слишком большое значение придавать таблице, все-таки на данный момент она имеет не окончательный вид, это предварительные результаты чемпионата и промежуточные итоги, - сказал Аджоев. - Большая плотность не позволяет делать выводы. С одной стороны, мы в трех очках от зоны вылета, а с другой - в четырех очках от девятого места, не сказать, что очень далеко находится и седьмое место. Для нас важнее то, что "Арсенал" идет сейчас с опережением графика прошлого сезона, по сравнению с тем же отрезком мы набрали больше очков". "Еще важнее, что в последних трех турах перед зимней паузой одержали две победы над "Локомотивом" (3:1) и "Химками" (2:1). И матч с ЦСКА (0:2) тоже не должны были проигрывать, если бы на матче работали более квалифицированные судьи - экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила, что в эпизоде, который мы оспаривали, нужно было назначить пенальти. То есть очевидна наша позитивная динамика. Поэтому общая оценка за первую часть чемпионата "четыре с минусом", если сможем добавить весной, а предпосылки для этого есть, то все будет отлично. Что касается задачи, то она у нас всегда одна и ставится перед каждым матчем, - мы должны сделать максимум для победы, а в таблицу посмотрим после окончания чемпионата", - добавил Аджоев. По словам руководителя "Арсенала", в клубе серьезно относятся к выступлению в Бетсити - Кубке России. Тульская команда на групповом этапе обыграла брянское "Динамо" (6:1), в серии пенальти оказалась сильнее московского "Велеса" (1:1 в основное время) и вышла в 1/8 финала. На этой стадии "Арсенал" на выезде встретится с владикавказской "Аланией", игра пройдет в начале марта 2022 года. "Мы относимся к Кубку России достаточно серьезно и по большому счету не делим игры на кубок и чемпионат страны, - сказал Аджоев. - Просто есть каждый следующий матч, который нужно выиграть, это и есть задача. Что касается жребия, то "Алания" - соперник, которого нельзя недооценивать. Команда хорошо смотрится в ФНЛ-1 (Олимп - Футбольной национальной лиге - прим. ТАСС), обыграла многих лидеров чемпионата. Будем готовиться к этому матчу и постараемся пройти в турнире как можно дальше". Смена тренера и доверие к Божовичу

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3 сентября "Арсенал" сообщил о назначении черногорца Миодрага Божовича на пост главного тренера, он сменил Дмитрия Парфенова, который возглавлял тульскую команду с ноября 2020 года. "В чем причина ухода Парфенова? Отсутствие результата и определенные ошибки, допущенные тренерским штабом, - объяснил Аджоев. - Не буду сейчас приводить конкретные цифры, но если вы посмотрите, сколько матчей команда сыграла под руководством Дмитрия Парфенова, сколько из них выиграла и сколько проиграла, то это будет неприятная статистика". "Но мы благодарны штабу Парфенова за прошлый сезон. Дмитрий Владимирович хороший специалист, он дал "Арсеналу" много полезного. Оставил команду в премьер-лиге, решил задачу, которая возникла на тот момент. Однако будем честными - глобально это не то, к чему мы стремимся. Начало нового сезона показало, что прогресса нет. Поэтому и было принято такое решение", - добавил руководитель "Арсенала". Аджоев заявил, что решение о назначении Божовича на пост главного тренера не было спонтанным. "Действительно, об отставке Дмитрия Парфенова и назначении Миодрага Божовича было объявлено в один день, это говорит о том, что решение не было спонтанным и эмоциональным, - отметил Аджоев. - Оно зрело, и руководство клуба готовилось к нему. Миодрага мы отлично знали по совместной работе в сезоне-2017/18. Тогда, кстати, тульский "Арсенал" показал один из лучших результатов в своей истории, заняв по итогам чемпионата седьмое место. Это очень достойно, хотя всегда хочется большего, стремиться нужно к более высоким позициям".

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Последним местом работы Божовича были самарские "Крылья Советов", которые он возглавлял с октября 2018 года по июнь 2020-го. Ранее черногорский специалист также тренировал московские "Динамо" и "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", "Москву", а также белградскую "Црвену Звезду". В нынешнем сезоне "Арсенал" под руководством черногорского специалиста набрал 15 очков в 12 матчах и вышел в 1/8 финала кубка страны. "Игра изменилась и достаточно заметно, до определенной степени Миодрагу и его помощникам удалось стабилизировать игру "Арсенала", хотя здесь еще предстоит много работы, - сказал Аджоев. - Если мы научимся выдавать свой максимум не только в матчах с российскими грандами, но и не терять так называемые свои очки, то это будет великолепно. За победу над любым соперником дают три очка, поэтому выиграть у "Зенита" или "Локомотива" - это здорово, от таких побед много эмоций и позитива, но нельзя отдавать свое, то есть нужно набирать очки в играх с равными себе. Вот в этой стабильности мы и должны прибавить, в этом смысле очень порадовала победа над "Химками", тяжелейшая встреча за шесть очков, где мы смогли проявить характер. Разумеется, необходимо полностью исключить вещи, которые были в первом тайме матча с "Динамо" (1:5) в Москве, это совершенно недопустимо, даже несмотря на то, что "Динамо" сейчас, как говорится, на ходу, после той игры состоялся серьезный разговор". По словам Аджоева, Божович сейчас имеет полное доверие от руководства. "Высоко ценю его как специалиста и как человека, он сильный психолог, команде легко и интересно с ним, - отметил Аджоев. - Повторю, и сами футболисты, и болельщики знают, что в России тульский "Арсенал" умеет и может обыграть любого, даже самого сильного соперника. Но нужно добавить в стабильности и системности. Думаю, под руководством Божовича и его помощников игроки смогут это сделать". Трансфер Хлусевича и улучшения базы клуба Аджоев является руководителем "Арсенала" с 2016 года, с тех пор команда не вылетала из РПЛ, а по итогам сезона-2018/19 вышла во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Аджоев отметил, что в эти годы "Арсенал" играл достойно. "Не является секретом, что ранее "Арсенал" один сезон мог сыграть в РПЛ, а потом на несколько лет опуститься в ФНЛ, сейчас этого нет, - отметил Аджоев. - Уже смело можно говорить, что на сегодняшний день в футбольном сообществе, в сознании болельщиков и всех, кто следит за российским футболом, тульский "Арсенал" - это команда премьер-лиги, мы закрепились в РПЛ, стали заметной частью лиги и это тоже один из результатов нашей работы. Соглашусь, что где-то нам не хватает стабильности в результатах, но это как раз признак роста и развития клуба, так всегда бывает, когда стараешься двигаться вперед, при этом надо понимать, что у нас нет заоблачных бюджетов. Например, игроков мы не покупаем, на трасферном рынке можем рассчитывать либо на свободных агентов, либо на аренду футболистов, конечно, это очень сильно влияет на комплектование команды".

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