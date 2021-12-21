Защита спортсменов и борьба с допингом. Коллегия Минспорта обсудила подготовку к Олимпиаде

В заседании, которое провел министр спорта России Олег Матыцин, приняли участие, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, руководители общероссийских спортивных федераций и региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, руководители структурных подразделений Минспорта России.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Защиту российских спортсменов в условиях коронавируса и антидопинговые меры перед Олимпийскими играми в Пекине обсудила коллегия министерства спорта. Заседание состоялось во вторник в Москве.

"До Олимпийских игр в Пекине полтора месяца, - отметил Левитин. - В сентябре глава государства поручил правительству с учетом результатов Игр в Токио разработать комплекс мер, включая все мероприятия текущего характера. Необходимо посмотреть, какие еще нужны мероприятия, чтобы наши спортсмены были заблаговременно в Пекине с учетом ситуации с коронавирусом. Тем более мы еще не понимаем, какая ситуация будет с командой по хоккею, решение еще не принято, нужно будет эти вопросы посмотреть".

В свою очередь министр спорта сообщил, что на подготовку к Играм было потрачено более 1 млрд рублей. "Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап, - сказал Матыцин. - Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей".

Недопущение провокаций

В ходе заседания Матыцин также заявил о недопущении допинговых провокаций в отношении российских спортсменов. "В Токио не было зафиксировано случаев употребления допинга членами российской делегации. Надеюсь, что такая же ситуация будет в Пекине, - подчеркнул Матыцин. - Следующий год будет решающим в восстановлении [Российского антидопингового агентства], нельзя допускать никаких рисков или даже провокаций в употреблении допинга. Мы сейчас ведем жесткую борьбу с употреблением допинга, прошу отметить в протоколе ответственность президентов федераций и тренеров в этом вопросе".

Матыцин добавил, что в случае возникновения подобных ситуаций, личную ответственность будут нести тренеры и руководители федераций.

Также министр спорта заявил о необходимости защитить российских спортсменов от коронавируса. "Необходимо минимизировать риски заболевания в рамках подготовки к Олимпийским играм, - сказал Матыцин. - Мы уже обратили внимание глав федеральных баз подготовки и тренеров. Эти вопросы находятся на контроле".

Стратегия выполняется

Помимо подготовки к Играм в Пекине, члены коллегии обсудили выполнение Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.