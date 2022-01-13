Российские гандболисты начинают выступление на чемпионате Европы

Чемпионат Европы принимают две страны - Словакия и Венгрия. В турнире выступят 24 команды, на предварительном этапе они разделены на шесть групп. Российская сборная выступает в квартете F, помимо литовцев, в соперниках у нее норвежцы и словаки. Матч со скандинавами пройдет 15 января, с хозяевами турнира - 17 января.

В основной раунд выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Они сформируют две группы по шесть команд, из которых в плей-офф выйдут по две сборные. Полуфиналы пройдут 28 января, матч за бронзу и финал - 30 января.

Сборная России выступит на чемпионате Европы в 14-й раз, она пропустила только один турнир за всю его историю - в 2018 году, на него она не смогла отобраться. Золотые времена мужского гандбола в России прошли, сейчас национальная команда далека от завоевания призовых мест на крупных турнирах, на последние три Олимпиады она и вовсе не квалифицировалась. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2020 году, сборная России показала худший результат в своей истории - 22-е место. Последний раз медали европейского первенства она брала в 2000 году, тогда российские гандболисты под руководством Владимира Максимова стали вторыми, но в том же году сумели победить на Олимпиаде в Сиднее. Золотые медали чемпионата Европы сборная России завоевывала только в 1996 году.

Сейчас сборную России возглавляет немецкий тренер югославского происхождения Велимир Петкович, контракт он подписал в марте 2020 года. При нем команда в прошлом году сумела преодолеть предварительный раунд на чемпионате мира и заняла итоговое 14-е место.

При подготовке к предстоящему турниру сборная России в последнем товарищеском матче обыграла команду Хорватии, которая стала серебряным призером предыдущего первенства Европы. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.