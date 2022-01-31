Великая профилактическая стена. Как на Олимпиаде в Пекине изолируют инфицированных

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Все гости зимней Олимпиады в Пекине в течение четырех дней до вылета должны сдать два ПЦР-теста с разницей в 24 часа. Однако на фоне стремительного распространения в мире омикрон-штамма - менее опасного, но более заразного по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса - даже два отрицательных результата не исключают вероятность инфицирования прибывших до приземления в китайской столице.
При этом Китаю удалось организовать практичную систему изоляции для инфицированных коронавирусом. Такая система значительно сокращает шансы передачи инфекции от зараженного во внешнюю среду и не доставляет чрезмерного дискомфорта для изолированного.
Первый ПЦР-тест у всех гостей китайской столицы берут прямо в аэропорту. Все медработники одеты в костюм химзащиты. Они носят крупные очки, которые закрывают верхнюю часть лица и плавно переходят в респиратор типа N95. Обычные медицинские маски никто не использует. Несмотря на то, что все сотрудники профилактической службы носят резиновые перчатки, их рабочие мобильные телефоны оберегает дополнительный слой защиты в виде небольшого целлофанового пакета на застежке. Такое обмундирование медиков полностью исключает прямой контакт с окружающей средой.
Чтобы сократить риски заражения среди прибывших в аэропорт, медработники четко регулируют их перемещение в очередях. Иностранцам напоминают о необходимости социальной дистанции на таможенном и паспортном контроле, а также перед кабинкой для сдачи ПЦР-теста. О регулярной дезинфекции окружающей среды аэропорта говорит характерный запах хлорки, витающий в воздухе. Медработники обрабатывают раствором руки сразу после работы с документами каждого из гостей Олимпиады.
После тестирования прибывших небольшими группами развозят до отелей на автобусах. В пути каждое транспортное средство сопровождает полицейская машина, которая обеспечивает безопасное перемещение до гостиницы. В салоне автобуса находится медработник, который повторно сверяет маршруты следования пассажиров и следит, чтобы они не сидели рядом - всем необходимо занимать кресла не рядом с проходом, а у окон. По прибытии в отель иностранцы направляются в свой номер дожидаться результата пробы на коронавирус.
Изоляция в отеле
После исследования на коронавирус в пекинском аэропорту прибывший сдает еще один тест в отеле. Если оба исследования подтверждают наличие инфекции в организме, зараженный остается на изоляции в забронированном им гостиничном номере. На следующий день утром медики приходят за третьей пробой. В случае очередного положительного результата инфицированный заполняет анкету, где необходимо сообщить о своих перемещениях после прибытия в аэропорт и недавних социальных контактах на дистанции менее одного метра.
Затем, если у зараженного нет симптомов, его на скорой помощи перевозят из забронированной гостиницы в специальный отель-изолятор. При наличии симптомов зараженного госпитализируют. Когда инфицированный перемещается за пределами своей комнаты - например, идет из номера отеля до машины скорой помощи, - пространство, через которое он прошел, сразу же дезинфицируют из большого распылителя, напоминающего пылесос.
В отеле-изоляторе "Шуанлун" в городском округе Чжанцзякоу, куда был доставлен корреспондент ТАСС, на одном этаже с 30 номерами размещены порядка десяти зараженных: когда медработники совершают обход, стук в дверь раздается 10 раз. Комната размером в 20 кв. метров рассчитана на одного человека, внутри есть все базовые удобства, включая беспроводной интернет. Из окна открывается вид на заснеженные горы.
Медики приходят к зараженному два раза в день - утром и вечером. Врачи спрашивают о наличии симптомов болезни: кашель, головная боль, усталость и т. д. Постояльцы говорят, что у них нет серьезных жалоб и беспокоящих их симптомов. Они беседуют и шутят с врачами - на китайском, английском, а также через мобильные голосовые программы-переводчики. У инфицированного один раз в день берут мазок из горла, измеряют температуру тела и концентрацию кислорода в крови. После завершения обхода врачи желают всем побольше отдыхать, почаще пить теплые напитки и побольше есть.
Лечебная диета
Изолированным приносят еду три раза в день. Каждый из приемов пищи доставляют в большом пакете. Внутри - не менее шести контейнеров с различными блюдами западноевропейской и восточноазиатской кухни.
Например, на завтрак приносят омлет с беконом, китайские пельмени, овощной салат, фруктовое ассорти, обжаренные в панировке сладкие шарики из батата и торт-суфле.
Набор блюд в каждом приеме пищи меняется изо дня в день. При желании можно попросить не приносить продукт, который вы не едите. В рационе много еды с высоким содержанием белка - мясо, яйца, рыба, тофу (так называемый соевый творог), также изолированным приносят немало фруктов и овощей. Помимо бутилированной воды, пребывающим на карантине дают соки, растворимый кофе, колу и напиток из кокосового молока.
Такой подход к приему пищи просто не позволяет изолированным проголодаться. Символично, что в китайском языке иероглиф со значением "худой" содержит внутри себя смысловой элемент "болезнь". Китайские медики буквально не дают инфицированным возможность похудеть.
Условия выписки
Согласно плану действий для персонала, работающего на Олимпиаде, наблюдаемый медиками сотрудник может покинуть отель-изолятор, если у него не будет симптомов COVID-19 и два ПЦР-теста с разницей в 24 часа покажут отрицательный результат.
После этого такой сотрудник с одобрения организаторов Игр может вернуться к работе на Олимпиаде, но до конца Игр его будут считать лицом, близко контактировавшим с зараженным, что подразумевает более строгий профилактический контроль. Покинувший изолятор должен перемещаться на специальном транспорте, минимизировать общение с окружающими, сдавать по два ПЦР-теста в день, дважды в сутки измерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в два метра.
Власти КНР обещали провести "простые, безопасные и яркие" Олимпийские игры. Открытие Игр состоится 4 февраля. Профилактическая система в Китае работает как отлаженный механизм и не вызывает сомнений в ее надежности. Участникам Игр и зрителям остается только дождаться начала яркого спортивного праздника.