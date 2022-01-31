Великая профилактическая стена. Как на Олимпиаде в Пекине изолируют инфицированных

Система изоляции значительно сокращает шансы передачи инфекции от зараженного во внешнюю среду и не доставляет чрезмерного дискомфорта для изолированного

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Все гости зимней Олимпиады в Пекине в течение четырех дней до вылета должны сдать два ПЦР-теста с разницей в 24 часа. Однако на фоне стремительного распространения в мире омикрон-штамма - менее опасного, но более заразного по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса - даже два отрицательных результата не исключают вероятность инфицирования прибывших до приземления в китайской столице. При этом Китаю удалось организовать практичную систему изоляции для инфицированных коронавирусом. Такая система значительно сокращает шансы передачи инфекции от зараженного во внешнюю среду и не доставляет чрезмерного дискомфорта для изолированного.

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Первый ПЦР-тест у всех гостей китайской столицы берут прямо в аэропорту. Все медработники одеты в костюм химзащиты. Они носят крупные очки, которые закрывают верхнюю часть лица и плавно переходят в респиратор типа N95. Обычные медицинские маски никто не использует. Несмотря на то, что все сотрудники профилактической службы носят резиновые перчатки, их рабочие мобильные телефоны оберегает дополнительный слой защиты в виде небольшого целлофанового пакета на застежке. Такое обмундирование медиков полностью исключает прямой контакт с окружающей средой. Чтобы сократить риски заражения среди прибывших в аэропорт, медработники четко регулируют их перемещение в очередях. Иностранцам напоминают о необходимости социальной дистанции на таможенном и паспортном контроле, а также перед кабинкой для сдачи ПЦР-теста. О регулярной дезинфекции окружающей среды аэропорта говорит характерный запах хлорки, витающий в воздухе. Медработники обрабатывают раствором руки сразу после работы с документами каждого из гостей Олимпиады. После тестирования прибывших небольшими группами развозят до отелей на автобусах. В пути каждое транспортное средство сопровождает полицейская машина, которая обеспечивает безопасное перемещение до гостиницы. В салоне автобуса находится медработник, который повторно сверяет маршруты следования пассажиров и следит, чтобы они не сидели рядом - всем необходимо занимать кресла не рядом с проходом, а у окон. По прибытии в отель иностранцы направляются в свой номер дожидаться результата пробы на коронавирус. Изоляция в отеле После исследования на коронавирус в пекинском аэропорту прибывший сдает еще один тест в отеле. Если оба исследования подтверждают наличие инфекции в организме, зараженный остается на изоляции в забронированном им гостиничном номере. На следующий день утром медики приходят за третьей пробой. В случае очередного положительного результата инфицированный заполняет анкету, где необходимо сообщить о своих перемещениях после прибытия в аэропорт и недавних социальных контактах на дистанции менее одного метра. Затем, если у зараженного нет симптомов, его на скорой помощи перевозят из забронированной гостиницы в специальный отель-изолятор. При наличии симптомов зараженного госпитализируют. Когда инфицированный перемещается за пределами своей комнаты - например, идет из номера отеля до машины скорой помощи, - пространство, через которое он прошел, сразу же дезинфицируют из большого распылителя, напоминающего пылесос.

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В отеле-изоляторе "Шуанлун" в городском округе Чжанцзякоу, куда был доставлен корреспондент ТАСС, на одном этаже с 30 номерами размещены порядка десяти зараженных: когда медработники совершают обход, стук в дверь раздается 10 раз. Комната размером в 20 кв. метров рассчитана на одного человека, внутри есть все базовые удобства, включая беспроводной интернет. Из окна открывается вид на заснеженные горы. Медики приходят к зараженному два раза в день - утром и вечером. Врачи спрашивают о наличии симптомов болезни: кашель, головная боль, усталость и т. д. Постояльцы говорят, что у них нет серьезных жалоб и беспокоящих их симптомов. Они беседуют и шутят с врачами - на китайском, английском, а также через мобильные голосовые программы-переводчики. У инфицированного один раз в день берут мазок из горла, измеряют температуру тела и концентрацию кислорода в крови. После завершения обхода врачи желают всем побольше отдыхать, почаще пить теплые напитки и побольше есть. Лечебная диета Изолированным приносят еду три раза в день. Каждый из приемов пищи доставляют в большом пакете. Внутри - не менее шести контейнеров с различными блюдами западноевропейской и восточноазиатской кухни. Например, на завтрак приносят омлет с беконом, китайские пельмени, овощной салат, фруктовое ассорти, обжаренные в панировке сладкие шарики из батата и торт-суфле.