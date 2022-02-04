"Минимизировали влияние вируса". Олег Матыцин — о подготовке сборной России к Олимпиаде

Россия будет представлена на Олимпиаде в Пекине 213 спортсменами, большая часть которых уже находится в Китае и готовится к главному зимнему старту четырехлетия. Министр спорта Олег Матыцин рассказал ТАСС о тонкостях и сложностях подготовки российских спортсменов к Играм

Олимпийский огонь в Пекине зажгут уже через несколько часов. Российские болельщики, как обычно, возлагают на сборную страны большие медальные ожидания.

На эту тему Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине

"Наша сборная конкурентоспособна практически во всех олимпийских зимних видах спорта — это планомерный итог подготовки, подтвержденный результатами выступлений на международных стартах в течение всего четырехлетнего олимпийского цикла, — отметил Матыцин. — По количеству медалей на чемпионатах мира мы находимся в первой тройке среди стран, что позволяет рассчитывать на успешное выступление сборной на Играх в Пекине". Как рассказал министр спорта, подготовка к зимним Играм велась большой командой специалистов на протяжении всего четырехлетнего цикла. В ней помимо Минспорта приняли участие представители Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора, Олимпийского комитета России, спортивных федераций, а также региональных органов власти. "Мы опирались на ключевые документы — ведомственный проект "Пекин-2022" и целевые комплексные программы по видам спорта, а также на показатели Стратегии развития спорта до 2030 года, — подчеркнул Матыцин. — Работа была направлена на всестороннюю подготовку спортсменов сборной команды, чтобы вывести их на пик формы к Олимпийским играм". На протяжении четырехлетнего цикла более 3 тыс. спортсменов приняли участие в 2,8 тыс. тренировочных мероприятий и 1,3 тыс. международных соревнований по зимним видам спорта. По их итогам была сформирована олимпийская команда, на данный момент в составе 213 спортсменов.

На эту тему Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав команды на Олимпийские игры

В последние два года серьезное влияние на подготовку к Олимпийским играм оказала пандемия коронавируса. С учетом этого обстоятельства был утвержден особый порядок организации и проведения тренировочных сборов, согласованный с Роспотребнадзором и ФМБА. "Специальный регламент соблюдался на всех тренировочных мероприятиях с участием сборных команд России. В целом введенные меры позволили эффективно скорректировать процессы работы и минимизировать риски распространения вируса. Важно было сохранить здоровье спортсменов и обеспечить привычный режим тренировок", — рассказал Матыцин. "На спортивных базах полностью исключалось нахождение посторонних людей, осуществлялось ежедневное ПЦР-тестирование и постоянный мониторинг здоровья всех присутствующих на территории спортивного объекта, — добавил министр спорта. — Еще в течение сезона мы отметили, что спортсмены особенно уязвимы в момент перелетов и переездов, поэтому вылеты сборных в Пекин взяты на особый контроль. Выделен отдельный транспорт и специальный коридор от терминала до борта, спортсмены при прохождении таможенного контроля и ожидании рейса не пересекаются с другими пассажирами, все помещения и багаж проходят дезинфекцию. Да, это создает дополнительные сложности, но организаторы Игр придерживаются не менее строгих правил в отношении эпидемиологического контроля". Рассуждая о сознательности российских спортсменов в условиях пандемии, Матыцин отметил, что не может выделить сборную по тому или иному виду спорта, которую можно было бы поставить другим командам в пример. "Все члены сборной команды России являются примером ответственного отношения к своему здоровью и неукоснительного соблюдения антиковидных регламентов, — сказал он. — Потрачено немало усилий, уже пройден финальный отрезок подготовки. Нельзя было допустить ни малейшей возможности того, чтобы вирус нивелировал всю проделанную работу. Ведь на кону у каждого спортсмена стоит участие в Олимпийских играх, цена каждого нарушения регламента могла быть очень высока".

На эту тему Защита спортсменов и борьба с допингом. Коллегия Минспорта обсудила подготовку к Олимпиаде

Подготовка российских олимпийцев шла на базах в восьми субъектах страны. Некоторые из регионов специально адаптировали объекты под требования сборных команд и антиковидные регламенты. "На некоторых базах сборные тренируются не первый год — например, в Новогорске, в них есть вся инфраструктура для тренировок и проживания, график тренировочного процесса полностью налажен, — сказал Матыцин. — В каких-то городах, например Иркутске, необходимо было адаптировать объекты под требования сборных команд и антиковидные регламенты. На Красноярск легла особая нагрузка — обеспечить условия для подготовки фигуристов, наших основных претендентов на медали Игр в Пекине. По количеству участников это была одна из самых представительных команд, и субъект успешно справился, подготовив инфраструктуру". "Мы благодарны региональным властям за то, что оказали полное содействие во всех вопросах. Важно было обеспечить тренировочный процесс в приближенных к олимпийским объектам условиях, и все поставленные задачи были выполнены", — подчеркнул министр. По его словам, в России есть все условия и возможности для подготовки команд на своей территории. Вместе с тем Матыцин признал, что пандемия позволила обратить внимание на проблемные моменты. "Чтобы наши сборные были конкурентоспособными, необходимо совершенствовать инфраструктуру спортивных объектов, моделировать географические и климатические условия, приближенные к местам проведения олимпийских соревнований, учитывать высотность, влажность, давление, разреженность воздуха, разворачивать на территории баз медицинские и научно-исследовательские центры. Это приоритетные задачи, которые решаем в рамках поручения президента России", — заявил глава спортивного ведомства.

На эту тему Матыцин: Россия и Китай совместно устраивают более 500 спортивных и научных мероприятий