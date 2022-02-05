Путилов спас. Россияне победили украинцев в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 5 февраля. Сборная России по мини-футболу обыграла украинцев со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. На последних минутах россияне чуть не упустили победу, но команду спас вратарь Дмитрий Путилов, отбивший пенальти.

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Встреча между сборными России и Украины сопровождалась ажиотажем, так как команды встретились впервые с 2008 года. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров. Россияне одержали победу со счетом 4:1 на групповом этапе чемпионата Европы 2007 года; за два года до этого сильнее были украинцы - 2:1. Последняя встреча команд состоялась в январе 2008 года на международном турнире в Екатеринбурге, тогда победу со счетом 2:1 одержали россияне. Если учитывать товарищеские матчи и игры на любых международных турнирах, россияне и украинцы провели 12 встреч, 10 из них завершились в пользу сборной России, в двух победа осталась за украинской командой. Матч против украинцев из-за дисквалификации пропустил Артем Антошкин, также в заявке не оказалось Робиньо. Однако россияне открыли счет на второй минуте - Антон Соколов сильно пробил издали, мяч после нескольких рикошетов проскочил мимо голкипера украинцев Кирилла Ципуна. Сборная Украины на 10-й минуте получила пятый фол, в случае еще одного в ворота команды назначался 10-метровый, но украинцы начали с того момент играть в пять полевых. Это дало украинцам некоторое преимущество, но и не уберегло от пропущенного мяча - голкипер россиян Путилов сделал длинную передачу на Андрея Афанасьева, сначала игрок попал в перекладину, после чего переправил мяч в ворота. Однако украинцам удалось отыграть один мяч до перерыва - Евгений Серый спустя минуту после гола Афанасьева со средней дистанции в касание пробил мимо Путилова. Во втором тайме продолжилась игра на равных, но украинцы владели небольшим преимуществом, так как часто играли с пятью полевыми. На 31-й минуте Артем Ниязов увеличил преимущество россиян - Нандо сделал подачу к штрафной площади, откуда нападающий забил ударом через себя. За пять минут до конца встречи Даниил Абакшин сократил отставание украинцев. На 39-й минуте сборная Украина получила хороший шанс, чтобы сравнять счет. Афанасьев в штрафной сбил Игоря Корсуна, после чего главный арбитр назначил в ворота российской команды пенальти. Опасная контратака украинцев началась с неточной передачи Путилова. Но голкипер сам исправил свою ошибку, отразив удар Петра Шотурмы с точки. Российских игроков закаляли кричалки украинских болельщиков Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников во время матча. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

Старший тренер сборной России Сергей Скорович отметил, что в команде понимали, что у матча будет особый антураж. "Но мы стойкие люди - мы просто делали свою работу и не обращали на это никакого внимания, - сказал Скорович, комментарий которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР). - Как мы видим, такая работа всегда вознаграждается, ребята молодцы, действовали хладнокровно. Да, какие-то вещи можно улучшить, но и соперник многое не позволял реализовать. Всех поздравляю с победой! Это очень важный результат, но впереди финал, никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться". Ниязов рассказал, что кричалки украинских болельщиков закаляли россиян. "Понятно, что болельщиков сборной Украины было немного больше, были какие-то негативные выкрики, но мы были готовы, абстрагировались от этого, - сказал Ниязов ТАСС. - Даже хорошо, что они болели против нас, это где-то нас закалило и мотивировало. Неважно, что болели против нас". "Но наши болельщики тоже были, их мы слышали. Спасибо им за поддержку, что в такой тяжелый период в мире сумели добраться до Амстердама и поддержать нашу команду. Могу сказать, что у телеэкранов много людей за нас болеют, это все чувствуется, спасибо огромное каждому", - добавил нападающий российской команды. Также Ниязов рассказал, что отмена рукопожатий после матча была инициативой украинцев. "Удалось ли после игры обменяться рукопожатиями или обменяться благодарностью за игру? Понятно, что после игры мы руки друг другу не жали, это была инициатива с их стороны. Но в подтрибунном помещении некоторые ребята пожелали нам удачи в финале, мы также перекинулись парой фраз и пожелали им удачи в игре за третье место. Как и говорил до этого, мы едим один хлеб, между нами нет никаких неприятных отношений, неприязни", - добавил Ниязов. "Сборная России не могла подвести страну" Президент АМФР Эмиль Алиев отметил, что сборная России не могла проиграть, потому что за матчем следила вся страна. "Полуфинал получился с очень большим накалом, украинскую сборную поддерживало большое количество фанатов, они гнали свою команду вперед, - сказал Алиев ТАСС. - При, в общем-то, нашем преимуществе не удалось забить больше мячей. Конечно, отсутствие забивных лидеров - Антошкина и Робиньо - сказалось на количестве голов в ворота сборной Украины".

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