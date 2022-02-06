Тишиной по ковиду. Как зрители на стадионах поддерживают спортсменов на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Организаторы Олимпиады в Пекине, в отличие от своих японских предшественников на летних Играх в Токио, разрешили зрителям посещать трибуны во время соревнований. Однако система ограничений, связанных с противоэпидемической безопасностью, делает атмосферу на стадионах этих Игр совершенно непривычной, убедился корр. ТАСС.

Настоящим вызовом в этом плане для организаторов стала церемония открытия на стадионе "Птичье гнездо". Лишь несколько секторов стадиона остались полностью пустыми, а на оставшихся размещались зрители (разумеется, с рассадкой как минимум через кресло и в респираторах FFFP-2) и многочисленные журналисты в огромной ложе прессы. Всего стадион, средняя вместимость которого составляет 91 тыс. человек, посетили около 15 тыс. зрителей, которых пропускали на объект организованными группами в течение 8 часов до начала церемонии.

На Олимпиаде действует концепция "закрытого пузыря": спортсмены, официальные лица и другие участники Игр существуют в рамках замкнутой петли, которая включает Олимпийскую деревню, специально отобранные отели, главный медиацентр и места проведения соревнований. Таким образом, все приехавшие в Пекин не контактируют с внешним миром, чтобы избежать передачи вируса.

Незадолго до старта Игр операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкри рассказал, что болельщикам будут рассылаться специальные приглашения, а заполняемость стадионов будет зависеть от ряда факторов, включая популярность вида спорта, а также локацию соревнования.

В день открытия Олимпиады за забором главного медиацентра Игр стали появляться те самые организованные группы, следующие за людьми с табличками. Какого же было удивление журналистов, когда после выхода из шаттла, доставлявшего представителей медиа к "Птичьему гнезду", они должны были смешиваться с толпой подходивших к стадиону зрителей, что довольно странно в условиях "пузыря". Спустя 200 метров совместной прогулки потоки вновь разделялись: журналисты - налево, зрители - направо. На выходе со стадиона картина была аналогичной.

Пожалуй, открытие Игр стало пока единственным событием в пекинском кластере, где болельщики на трибунах громко реагировали на происходящее на стадионе. Приятно, что особенно громких оваций удостоилось появление в овале стадиона делегации российской команды.

Тишина на других стадионах

А вот на других стадионах, где проходят официальные соревнования Олимпиады, картина совершенно иная. Журналисты и зрители полностью отделены друг от друга как на входе и выходе, так и на трибунах. Продолжают действовать рассадка с социальным дистанцированием и использование респираторов. Громкие выкрики, судя по всему, не приветствуются также из противоэпидемических соображений. Самое большее, что делают китайские зрители на стадионах, - редкие аплодисменты и размахивание флажками, которые тут, похоже, есть у каждого. При этом, по ощущениям, стадионы пока что заполняются на 15-20% от вместимости.

В связи с этим атмосфера на аренах царит необычная. Зрители номинально есть, а шума практически нет. Поэтому на хоккее слышно, как тренеры подсказывают что-то своим подопечным, а игроки - друг другу. На соревнованиях по конькобежному спорту самые громкие люди на арене - также тренеры у бортиков. Очевидно, что все ограничения для дисциплинированных китайцев вводятся для противодействия коронавирусу, что делает их оправданными.

Нетипично громко на соревнованиях по фигурному катанию, но совсем не силами болельщиков. Около катка располагаются боксы команд, так называемые Kiss and Cry ("Кисс энд край", уголок поцелуев и слез), где спортсмены после выступления ждут своих оценок. На командных соревнованиях в этом боксе организована импровизированная трибуна на 6-8 человек, где спортсменов ждут тренеры и другие представители команды. Они не стесняются поддерживать воспитанников и партнеров по команде, громко кричат и аплодируют. Поддержка таких "фан-секторов" слышна на всю арену и становится как бы вставленным в Олимпийские игры кусочком привычной нормальности.

Мнения спортсменов разделились

Большинство опрошенных корр. ТАСС спортсменов признались, что за два года с момента появления коронавируса в нашей жизни уже привыкли выступать без зрителей, при почти полной тишине. И все же многим поддержки трибун не хватает.

"Конечно, нам не хватает полного стадиона болельщиков, но такое время настало, мы ничего не можем с этим сделать", - рассказал журналистам капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов. "В "тим-боксах" стараемся отдать максимум ребятам, которые катаются, представляя нашу команду", - добавил он.

В то же время в российской сборной по конькобежному спорту многие атлеты предпочитают выступать именно при тишине на стадионе, поскольку это позволяет спокойно услышать стартовый сигнал и сконцентрироваться на своих мыслях во время забега.