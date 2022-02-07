На Олимпиаде в Пекине определится победитель командного турнира по фигурному катанию

Всего в понедельник будет разыграно девять комплектов медалей

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира по фигурному катанию определится в понедельник на Олимпиаде в Пекине. Перед последним днем командных соревнований сборная России занимает первое место с 45 баллами, следом идут американцы (42), замыкают тройку лидеров японцы (39).

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В заключительный день командного турнира свои произвольные программы представят женщины и спортивные пары, дуэты выступят с произвольным танцем. В российской команде не произведено ни одной из разрешенных двух замен после коротких программ. В 4:15 мск начнутся соревнования спортивных пар, где сборную России представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В 5:30 мск начнутся танцы на льду, где за российскую команду выступят Никита Кацалапов и Виктория Синицина. В 6:35 мск стартует заключительный вид программы - женское одиночное катание, в котором выступит Камила Валиева. Всего же в понедельник планируется разыграть девять комплектов наград. Представителей России не будет в соревнованиях среди горнолыжников в скоростном спуске и в сноуборде в дисциплине "слоупстайл". Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова примут участие в соревновании горнолыжниц в гигантском слаломе.

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