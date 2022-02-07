На Олимпиаде в Пекине определится победитель командного турнира по фигурному катанию

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира по фигурному катанию определится в понедельник на Олимпиаде в Пекине. Перед последним днем командных соревнований сборная России занимает первое место с 45 баллами, следом идут американцы (42), замыкают тройку лидеров японцы (39).
В заключительный день командного турнира свои произвольные программы представят женщины и спортивные пары, дуэты выступят с произвольным танцем. В российской команде не произведено ни одной из разрешенных двух замен после коротких программ.
В 4:15 мск начнутся соревнования спортивных пар, где сборную России представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В 5:30 мск начнутся танцы на льду, где за российскую команду выступят Никита Кацалапов и Виктория Синицина. В 6:35 мск стартует заключительный вид программы - женское одиночное катание, в котором выступит Камила Валиева.
Всего же в понедельник планируется разыграть девять комплектов наград. Представителей России не будет в соревнованиях среди горнолыжников в скоростном спуске и в сноуборде в дисциплине "слоупстайл". Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова примут участие в соревновании горнолыжниц в гигантском слаломе.
Соревнования среди женщин в конькобежном спорте на дистанции 1 500 м начнутся в 11:30 мск. В них примут участие россиянки Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева. В 12:00 мск биатлонистки пробегут индивидуальную гонку на 15 км. От России в ней выступят Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Евгения Буртасова.
В 13:30 мск начнутся смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, где россиян представят Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. В шорт-треке женщины разыграют награды на дистанции 500 м, а мужчины - на дистанции 1 000 м (начало - в 14:30 мск). Российская женская команда по итогам квалификации будет представлена Еленой Серегиной и Софьей Просвирновой, в соревнованиях среди мужчин российских участников нет.
Снова матч с фаворитом
Женскую сборную России по хоккею ждет важный матч против команды Канады (начало - в 7:10 мск). 5 января подопечные Евгения Бобарико уступили американкам со счетом 0:5, и теперь им предстоит доказать, что они могут оказывать достойное сопротивление фаворитам. Без этого не удастся достичь амбициозной цели, о которой говорил тренер, - первые в истории сборной медали олимпийского турнира.
Канадки в первых двух матчах группового турнира разгромили Швейцарию и Финляндию с общим счетом 23:2. Положение сборной России осложняется тяжелой эпидемической ситуаций в команде. Тест на коронавирус форварда Елены Дергачевой дал сомнительный результат.
В Яньцине после завершения одиночных заездов в санном спорте у мужчин начнут соревноваться женщины. Сборную России представят чемпионка мира, серебряный призер сочинской Олимпиады Татьяна Иванова, обладательница двух золотых наград чемпионата мира 2020 года Екатерина Катникова и бронзовый призер мирового первенства того же года Виктория Демченко.