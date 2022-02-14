"Мы не статисты". Олимпиада в Пекине вернула веру в российские прыжки на лыжах с трамплина

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Серебро российских летающих лыжников - один из самых неожиданных и приятных результатов пекинской Олимпиады. Команда сумела прервать безмедальную серию длиной в 54 года - именно столько прошло с победы Владимира Белоусова на Играх в Гренобле.
Серебро было завоевано в смешанном командном турнире, который впервые был представлен в олимпийской программе. Историческую медаль 7 февраля завоевали Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Ирма Махиня.
Медальные перспективы вырисовывались по итогам личных турниров на среднем трамплине: Климов уже тогда занял наивысшее с 1968 года пятое место, Садреев - восьмое. В женской части соревнований Аввакумова стала седьмой, Махиня - десятой.
Во время соревнований стали происходить странные события - один за другим судьи начали дисквалифицировать лидировавшие команды. Вскоре выяснилось, что спортсмены недобросовестно подошли к инвентарю - их комбинезоны не соответствовали нормам. Если на других международных стартах на данные нарушения могли закрыть глаза, то на Олимпиаде жюри решило судить по всей строгости - наказание понесли японцы, норвежцы, немцы и австрийцы.
"Два-три сантиметра могут добавить до 5 метров, - объяснил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Обратите внимание, норвежцы, немцы и австрийцы на Кубке мира всегда в топе, а тут их поставили в жесткие условия по экипировке - и они не могут справиться. Наверное, впервые за последние десятилетия был такой жесткий регламент экипировки, равный для всех стран".
Олимпийскими чемпионами стали словенцы, третье место заняли канадцы, которые тоже в прыжках на лыжах звезд с неба не хватают. "Мы перед Пекином по две-три недели отшивали комбинезоны каждому спортсмену. Впритык, а допускается отклонение до 0,2-0,3", - пояснил Дубровский.
Светлое будущее
Российским летающим лыжникам не удалось развить успех на большом трамплине и в мужском командном соревновании (женщины в этих дисциплинах на Играх не выступают). В личных соревнованиях Климов и Садреев оказались во втором десятке, в командном турнире российская сборная заняла седьмое место.
Серебро Олимпиады изменило отношение российских любителей спорта в России к прыжкам на лыжах. И это только начало, уверен недавний школьник Садреев. "Будущее у наших прыжков на лыжах офигенное, есть еще пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время", - сказал 18-летний спортсмен.
"Для нас это огромный успех - с золота Белоусова у нас не было олимпийских медалей. Конечно, это огромный успех федерации, команды, вида спорта, - заметил Дубровский. - Хочу вспомнить о всех причастных, кто выводил федерацию на этот уровень, результаты здесь говорят о том, что мы не статисты, мы конкурентоспособны и можем бороться с лидирующими странами".
28-летний Климов уже пообещал, что будет продолжать прыгать до следующей Олимпиады. По его словам, если к нему на подмогу придут еще два-три летающих лыжника уровня Садреева, России будет по силам бороться за медали и в командном турнире. У женщин ситуация немного сложнее - 30-летняя Аввакумова на следующий олимпийский цикл с большой долей вероятности не останется. Возможно, роль лидера на себя возьмет 19-летняя Махиня.
"Возможно ли стать олимпийскими чемпионами? Все реально, почему нет? - считает Климов. - Впереди будет еще много Олимпийских игр, о завершении карьеры я не думаю, работаем дальше, стараемся, желание прыгать есть большое".