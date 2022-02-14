"Мы не статисты". Олимпиада в Пекине вернула веру в российские прыжки на лыжах с трамплина

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Серебро российских летающих лыжников - один из самых неожиданных и приятных результатов пекинской Олимпиады. Команда сумела прервать безмедальную серию длиной в 54 года - именно столько прошло с победы Владимира Белоусова на Играх в Гренобле.

Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпиады

Серебро было завоевано в смешанном командном турнире, который впервые был представлен в олимпийской программе. Историческую медаль 7 февраля завоевали Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Ирма Махиня.

Медальные перспективы вырисовывались по итогам личных турниров на среднем трамплине: Климов уже тогда занял наивысшее с 1968 года пятое место, Садреев - восьмое. В женской части соревнований Аввакумова стала седьмой, Махиня - десятой.

Во время соревнований стали происходить странные события - один за другим судьи начали дисквалифицировать лидировавшие команды. Вскоре выяснилось, что спортсмены недобросовестно подошли к инвентарю - их комбинезоны не соответствовали нормам. Если на других международных стартах на данные нарушения могли закрыть глаза, то на Олимпиаде жюри решило судить по всей строгости - наказание понесли японцы, норвежцы, немцы и австрийцы.

"Два-три сантиметра могут добавить до 5 метров, - объяснил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Обратите внимание, норвежцы, немцы и австрийцы на Кубке мира всегда в топе, а тут их поставили в жесткие условия по экипировке - и они не могут справиться. Наверное, впервые за последние десятилетия был такой жесткий регламент экипировки, равный для всех стран".

Олимпийскими чемпионами стали словенцы, третье место заняли канадцы, которые тоже в прыжках на лыжах звезд с неба не хватают. "Мы перед Пекином по две-три недели отшивали комбинезоны каждому спортсмену. Впритык, а допускается отклонение до 0,2-0,3", - пояснил Дубровский.

Светлое будущее

Российским летающим лыжникам не удалось развить успех на большом трамплине и в мужском командном соревновании (женщины в этих дисциплинах на Играх не выступают). В личных соревнованиях Климов и Садреев оказались во втором десятке, в командном турнире российская сборная заняла седьмое место.