{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

На характере. Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

Анна Щербакова занимает второе место, Александра Трусова - четвертое
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС
Тренер Этери Тутберидзе и Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занимает россиянка Анна Щербакова, третье - японка Каори Сакамото, четвертой идет россиянка Александра Трусова.

На Играх в Китае Валиевой пришлось оказаться в центре самого громкого за последнее время допингового скандала из-за следов сердечного препарата в пробе почти двухмесячной давности. Произошло этого уже после командного турнира, в котором Валиева в составе сборной России завоевала золото. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря.

На эту тему
Горшков заявил, что доволен прокатом российских фигуристок на Олимпиаде
Горшков заявил, что доволен прокатом российских фигуристок на Олимпиаде

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение. В понедельник Спортивный арбитражный суд эти апелляции не удовлетворил, а Валиева была допущена к индивидуальному турниру Олимпиады.

Валиева в сильнейшей разминке вышла второй, после американки Карен Чен. Нерешительные аплодисменты на трибунах при выходе девушки на лед сменились настоящими овациями, которых тут удостаиваются разве что представители страны - хозяйки Олимпиады.

Россиянка начала программу с тройного акселя, но не смогла справиться с прыжком, который многократно успешно выполняла на тренировках. Однако на ногах устояла. За ошибку спортсменка получила минус два балла, и все-таки суммы 82,16 ей с лихвой хватило, чтобы до конца выступлений уже не упустить лидерство. После проката Валиева закрыла лицо руками и заплакала, а трибуны наградили ее аплодисментами и восторженными выкриками.

Истории для сильных людей

Сектор российской команды на трибунах приветствовал ее стоя, а на местах, где сидели обычные болельщики, был растянут флаг России. Не сомкнули ладоней за это время только представители команды США. Возможно, их так потрясло серьезное падение американки Чен с тройного риттбергера. Их примеру старались последовать немногочисленные бельгийцы рядом с ними, но после проката и у одного из них растаяло сердце, и он присоединился к аплодисментам. Позже Валиева быстро и молча прошла сквозь микст-зону в сопровождении пресс-атташе сборной Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

"Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу, понимаю, через что ей приходится проходить. Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото", - прокомментировал ТАСС выступление Валиевой двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Олимпийскую чемпионку Наталью Бестемьянову порадовали бойцовские качества фигуристки. "Представляете, какой запас у Валиевой, даже с ошибкой на тройном акселе она стало первой - это потрясающе. Хотя я, конечно, понимаю, что прокат ей дался очень трудно - и каскад, был и степ-аут на тройном акселе, но она боец", - сказала Бестемьянова ТАСС.

Александре Трусовой в короткой программе также не покорился тройной аксель, однако с лица спортсменки не сходила улыбка. "Настроение хорошее, - отметила она. - Не хочу отказываться от исполнения тройного акселя, это моя цель, я хочу ее достичь". В итоге Трусова пока занимает четвертое место, однако стремление спортсменки во что бы то ни стало идти на сложные элементы поддержала Бестемьянова: "Трусова рискует, падает с тройного акселя, но идет на него, что заслуживает уважения".

"Сочувствовать олимпийским чемпионам странно"

Анна Щербакова выдала чистый прокат короткой программы, но пока в ее арсенале тройного акселя нет. В итоге перед произвольной программой она уступает Валиевой 1,96 балла. "Сегодня я очень довольна своим выступлением, выполнила поставленную задачу. На удивление не нервничала, контролировала каждый прыжок, вращение", - отметила Щербакова после выступления.

Редкая фигуристка, выступавшая во вторник в короткой программе, обошлась без вопросов от СМИ по поводу сложившейся ситуации с Валиевой. Особенно выделился среди прочих ответ украинской фигуристки Анастасии Шаботовой: "Надеюсь, у них (российских фигуристок - прим. ТАСС) все получится, и им ничего не помешает выиграть, все будет хорошо. Сочувствую ли я Камиле Валиевой? Сочувствовать олимпийским чемпионам очень странно, у меня есть только радость, что я знакома с этими ребятами и что у меня есть друзья, которые стали олимпийскими чемпионами".

На эту тему
Сакамото: фигуристку Валиеву справедливо допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде
Сакамото: фигуристку Валиеву справедливо допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде

На пресс-конференции после выступления девушек места были забиты до отказа. Помимо японцев, пришедших пообщаться с Сакамото, и небольшой группы российских журналистов, было немало представителей разных стран. В большей степени их, безусловно, волновала персона Валиевой, но девушка не пришла. Как сообщил ТАСС Выборнов, спортсменка плохо почувствовала себя после выступления и было принято решение как можно быстрее отправить ее в деревню спортсменов. Часть разочарованных "тружеников пера" решила покинуть мероприятие, не заинтересовавшись комментариями Щербаковой и Сакамото.

17-летняя Щербакова помимо прочего ответила оставшемуся большинству на вопрос о жесткости тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой в "Хрустальном" тренируются все три девушки: "Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с девяти лет, и до сегодняшнего дня я всегда тренируюсь у нее. Если я ничего не меняю, значит, меня все устраивает, значит, наша работа проходит плодотворно. Мы вместе добиваемся результатов. Это само за себя говорит".

Произвольную программу девушки представят 17 февраля.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Президент Сербии наградил представителей Федерации бокса России
Александар Вучич наградил Умара Кремлева и Алексея Рубежного
Читать полностью