На характере. Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде

На Играх в Китае Валиевой пришлось оказаться в центре самого громкого за последнее время допингового скандала из-за следов сердечного препарата в пробе почти двухмесячной давности. Произошло этого уже после командного турнира, в котором Валиева в составе сборной России завоевала золото. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение. В понедельник Спортивный арбитражный суд эти апелляции не удовлетворил, а Валиева была допущена к индивидуальному турниру Олимпиады.

Валиева в сильнейшей разминке вышла второй, после американки Карен Чен. Нерешительные аплодисменты на трибунах при выходе девушки на лед сменились настоящими овациями, которых тут удостаиваются разве что представители страны - хозяйки Олимпиады.

Россиянка начала программу с тройного акселя, но не смогла справиться с прыжком, который многократно успешно выполняла на тренировках. Однако на ногах устояла. За ошибку спортсменка получила минус два балла, и все-таки суммы 82,16 ей с лихвой хватило, чтобы до конца выступлений уже не упустить лидерство. После проката Валиева закрыла лицо руками и заплакала, а трибуны наградили ее аплодисментами и восторженными выкриками.

Истории для сильных людей

Сектор российской команды на трибунах приветствовал ее стоя, а на местах, где сидели обычные болельщики, был растянут флаг России. Не сомкнули ладоней за это время только представители команды США. Возможно, их так потрясло серьезное падение американки Чен с тройного риттбергера. Их примеру старались последовать немногочисленные бельгийцы рядом с ними, но после проката и у одного из них растаяло сердце, и он присоединился к аплодисментам. Позже Валиева быстро и молча прошла сквозь микст-зону в сопровождении пресс-атташе сборной Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

"Преодолеть такие истории могут только сильные люди, поэтому я вдвойне рад за Камилу, понимаю, через что ей приходится проходить. Надеюсь, что она так же успешно выступит в произвольной программе и завоюет золото", - прокомментировал ТАСС выступление Валиевой двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Олимпийскую чемпионку Наталью Бестемьянову порадовали бойцовские качества фигуристки. "Представляете, какой запас у Валиевой, даже с ошибкой на тройном акселе она стало первой - это потрясающе. Хотя я, конечно, понимаю, что прокат ей дался очень трудно - и каскад, был и степ-аут на тройном акселе, но она боец", - сказала Бестемьянова ТАСС.

Александре Трусовой в короткой программе также не покорился тройной аксель, однако с лица спортсменки не сходила улыбка. "Настроение хорошее, - отметила она. - Не хочу отказываться от исполнения тройного акселя, это моя цель, я хочу ее достичь". В итоге Трусова пока занимает четвертое место, однако стремление спортсменки во что бы то ни стало идти на сложные элементы поддержала Бестемьянова: "Трусова рискует, падает с тройного акселя, но идет на него, что заслуживает уважения".

"Сочувствовать олимпийским чемпионам странно"

Анна Щербакова выдала чистый прокат короткой программы, но пока в ее арсенале тройного акселя нет. В итоге перед произвольной программой она уступает Валиевой 1,96 балла. "Сегодня я очень довольна своим выступлением, выполнила поставленную задачу. На удивление не нервничала, контролировала каждый прыжок, вращение", - отметила Щербакова после выступления.

Редкая фигуристка, выступавшая во вторник в короткой программе, обошлась без вопросов от СМИ по поводу сложившейся ситуации с Валиевой. Особенно выделился среди прочих ответ украинской фигуристки Анастасии Шаботовой: "Надеюсь, у них (российских фигуристок - прим. ТАСС) все получится, и им ничего не помешает выиграть, все будет хорошо. Сочувствую ли я Камиле Валиевой? Сочувствовать олимпийским чемпионам очень странно, у меня есть только радость, что я знакома с этими ребятами и что у меня есть друзья, которые стали олимпийскими чемпионами".