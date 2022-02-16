"Борьба нервов". Российские спортсмены завоевали четыре награды по итогам дня Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Три бронзовые и одну серебряную медаль завоевали российские олимпийцы в среду. За четыре дня до окончания Игр в Пекине команда России занимает в неофициальном медальном зачете девятое место и второе - по общему количеству наград.
Первыми из россиян, для кого среда выдалась медальным днем, стали биатлонистки. Команда в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной выиграла серебряные награды в эстафете. Россиянки, которых перед стартом никто из специалистов не относил к фаворитам, после второго этапа шли первыми, однако штрафной круг после стрельбы стоя Мироновой отбросил их на пару позиций назад. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.
"Мой этап был очень динамичным, к сожалению, был один [штрафной] круг, но, к счастью, передала [эстафету] третьей, - сказала после финиша Миронова. - Последний круг был тяжелый, но я терпела до конца. Тяжелее было физически - когда ты бежишь, эмоций нет никаких".
"Я довольна, эта медаль очень дорогого стоит, потому что каждая из нас проделала этот путь. Он был тяжел, тернист, воздалось, и это не может не радовать", - заметила, в свою очередь, Резцова.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал ТАСС, что не удивлен серебряному успеху отечественных биатлонисток. "Девушки по ходу сезона постоянно показывали достойные выступления и хорошие результаты. Поэтому, конечно, это было ожидаемым. Я ожидал, что девушки смогут бороться за медали", - сказал он.
"Это общая медаль команды, все сработали - кто-то лучше, кто-то хуже. Тем не менее серебряная медаль - достойно, это же Олимпийские игры, борьба нервов, которые ведут к каким-то ошибкам. Сегодня девушки молодцы, отработали, завоевали серебро", - продолжил собеседник ТАСС.
Не хватило сил
Два комплекта олимпийских наград были разыграны в среду в лыжных гонках. В командном спринте классическим стилем российские сборные, выигравшие в конце прошлой недели золотые награды в эстафетах, выходили на старт в роли одних из главных претендентов на победу. Однако максимум, чего удалось добиться Юлии Ступак с Натальей Непряевой и Александру Большунову с Александром Терентьевым, это стать обладателями бронзовых медалей.
"Скорее всего, физическое состояние не то, эмоционально было сложно настроиться на сегодняшнюю гонку, - так объяснил проигрыш немкам и шведкам старший тренер сборной России Юрий Бородавко. - Прошлые гонки тоже сказываются, было видно, что не было того состояния, что было в эстафете".
По его словам, у Непряевой на финише не было возможности обогнать своих соперниц. "Было видно, что [у Непряевой] сил нет, подзакислилась, быстрее не могла, показала максимум, который был", - сказал тренер.
"Если бы мы бежали в первом забеге, об этом еще можно было бы подумать, - ответила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на вопрос о возможности мужской команды бороться за золото. - Но когда я увидела вторые забеги, то поняла, что это нереально - за 20 минут невозможно восстановиться".
"Второй забег вообще был не очень хорошим: какие-то, извините за выражение, дураки начинали "молотить", как сумасшедшие. В итоге те, кто так дергался, не попал в финал, а остальные "нажрались" раньше времени", - добавила она.
Завершавший гонку Терентьев признался, что не успел как следует восстановиться после полуфинала. "Мы боролись за золото, но и бронзе тоже очень рады, - сказал лыжник. - Сыграло злую роль то, что мы бежали во втором полуфинале и у нас было мало времени на восстановление, на финишную прямую меня уже не хватило - мышцы сильно закислились". Первое место в мужском командном спринте заняли норвежцы, второе - финны.
Буров в бронзе
Последнюю в среду награду в копилку российской команды принес фристайлист Илья Буров, специализирующийся в лыжной акробатике. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу, серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко.
"Мы радуемся олимпийской медали, - признался президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. - Здорово, что, как и [на Олимпиаде 2018 года] в Южной Корее, Россия и Украина на одном пьедестале, но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было, но уверенное второе место".
"Илья собирался в финале прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение, что это финал Олимпиады, и нужно к этому подходить более прагматично", - добавил глава федерации.
В шаге от олимпийского финала
Мужская сборная России по хоккею в непростом для себя матче 1/4 финала с командой Дании сумела взять верх со счетом 3:1. Несмотря на разницу в классе, датчане оказали победителям Игр-2018 упорное сопротивление и по ходу матча даже сумели сравнять счет. Автором победной шайбы стал защитник Никита Нестеров, распечатавший ворота соперников на 35-й минуте матча.
"Тяжелый матч, Дания - очень хорошая команда, - заметил главный тренер сборной России Алексей Жамнов. - Вязкая игра, как и предполагали. Настрой был, чтобы играть больше в атаке и плотнее, но первый шаг к победе [на Олимпиаде] сделали. Потеряли в третьем периоде концентрацию, но ребята молодцы, была у них самоотдача", - сказал Жамнов.
"Мыслей, что могли проиграть, не было, - признался нападающий россиян Никита Гусев. - Нервная игра, нам не давали в первом периоде моментов создавать. Гол датчан нас немного надломил, но потом стали играть все лучше и лучше".
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал победу россиян над командой Дании валидольной. "Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд. Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось, всех поздравляю с выходом в полуфинал", - сказал глава федерации.
Соперник сборной России по полуфиналу определился уже в конце дня, в пятницу подопечных Жамнова ждет встреча с командой Швеции (начало - 16:10 мск).
С начала Олимпиады российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-6-4), третьими - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы (6-4-4), нидерландцы (6-4-4) и швейцарцы (5-0-5). По общему количеству завоеванных наград россияне (24) уступают только норвежцам (28).
Другие результаты
Американский фристайлист Александр Холл завоевал золотую медаль в слоупстайле. Второе место занял его соотечественник Николас Геппер, третье - Йеспер Тьедер из Швеции. Российские спортсмены в данной дисциплине не были представлены.
Французский горнолыжник Клеман Ноэль победил в слаломе, серебро завоевал австриец Йоханнес Штрольц, бронзу - норвежец Себастьян Фосс-Солевог. Россиянин Александр Хорошилов занял десятое место, Александр Андриенко - 26-е, Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.
Мужская сборная Канады по шорт-треку выиграла эстафету, второе место заняла команда Южной Кореи, бронзовыми призерами стали итальянцы, опередившие по фотофинишу сборную России (Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Константин Ивлиев) на 0,009 секунды.
Представительница Южной Кореи Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль в шорт-треке на дистанции 1 500 м, серебро выиграла итальянка Арианна Фонтана, бронзу - Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Россиянки Софья Просвирнова и Анна Вострикова выбыли на стадии полуфинала, Екатерина Ефременкова - в четвертьфинале.
Женская сборная Финляндии со счетом 4:0 обыграла команду Швейцарии в матче за третье место олимпийского хоккейного турнира. В финальном матче, который пройдет 17 февраля, встретятся сборные США и Канады.
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в заключительном матче предварительного этапа и потеряла шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира. Российские керлингистки уступили команде Швеции со счетом 5:8 в предпоследнем матче предварительного этапа, ранее команда потеряла шансы на выход в полуфинал.