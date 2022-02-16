"Борьба нервов". Российские спортсмены завоевали четыре награды по итогам дня Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Три бронзовые и одну серебряную медаль завоевали российские олимпийцы в среду. За четыре дня до окончания Игр в Пекине команда России занимает в неофициальном медальном зачете девятое место и второе - по общему количеству наград.

Первыми из россиян, для кого среда выдалась медальным днем, стали биатлонистки. Команда в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной выиграла серебряные награды в эстафете. Россиянки, которых перед стартом никто из специалистов не относил к фаворитам, после второго этапа шли первыми, однако штрафной круг после стрельбы стоя Мироновой отбросил их на пару позиций назад. Победу одержала сборная Швеции, бронзовые медали завоевала команда Германии.

"Мой этап был очень динамичным, к сожалению, был один [штрафной] круг, но, к счастью, передала [эстафету] третьей, - сказала после финиша Миронова. - Последний круг был тяжелый, но я терпела до конца. Тяжелее было физически - когда ты бежишь, эмоций нет никаких".

"Я довольна, эта медаль очень дорогого стоит, потому что каждая из нас проделала этот путь. Он был тяжел, тернист, воздалось, и это не может не радовать", - заметила, в свою очередь, Резцова.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал ТАСС, что не удивлен серебряному успеху отечественных биатлонисток. "Девушки по ходу сезона постоянно показывали достойные выступления и хорошие результаты. Поэтому, конечно, это было ожидаемым. Я ожидал, что девушки смогут бороться за медали", - сказал он.

"Это общая медаль команды, все сработали - кто-то лучше, кто-то хуже. Тем не менее серебряная медаль - достойно, это же Олимпийские игры, борьба нервов, которые ведут к каким-то ошибкам. Сегодня девушки молодцы, отработали, завоевали серебро", - продолжил собеседник ТАСС.

Не хватило сил

Два комплекта олимпийских наград были разыграны в среду в лыжных гонках. В командном спринте классическим стилем российские сборные, выигравшие в конце прошлой недели золотые награды в эстафетах, выходили на старт в роли одних из главных претендентов на победу. Однако максимум, чего удалось добиться Юлии Ступак с Натальей Непряевой и Александру Большунову с Александром Терентьевым, это стать обладателями бронзовых медалей.

"Скорее всего, физическое состояние не то, эмоционально было сложно настроиться на сегодняшнюю гонку, - так объяснил проигрыш немкам и шведкам старший тренер сборной России Юрий Бородавко. - Прошлые гонки тоже сказываются, было видно, что не было того состояния, что было в эстафете".