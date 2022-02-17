Испанский тест на качество. "Зенит" дома сыграет с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" 17 февраля проведет первый матч раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, начало игры - 20:45 мск.

С учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, разрешенная вместимость домашнего стадиона "Зенита" на игре против "Бетиса" составит 50% от максимальной. Таким образом, за игрой с трибун смогут наблюдать не более 31 513 болельщиков. "Зенит" попал в раунд плей-офф за право принять участие в 1/8 финала Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире петербуржцы заняли третье место в квартете с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё". "Бетис" выступал во втором по значимости турнире под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с групповой стадии. Команда из Севильи стала второй в квартете с германским "Байером", который напрямую попал в 1/8 финала Лиги Европы, а также шотландским "Селтиком" (раунд плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций) и венгерским "Ференцварошем". "Зенит" узнал соперника по этой стадии еврокубков 13 декабря 2021 года, на следующий день после завершения первой части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге. После этого сине-бело-голубые ушли в отпуск, а в 2022 году провели пять товарищеских матчей, в которых одержали пять побед. "Бетис" за это время провел в чемпионате и Кубке Испании 12 игр. Команда из Севильи одержала восемь побед, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. Российский и испанский клубы занимают лидирующие позиции в своих чемпионатах. "Зенит" после 18 туров располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, опережая идущее вторым московское "Динамо" на два очка. "Бетис" после 24 туров занимает третью строчку - выше него в турнирной таблице чемпионата Испании находятся только "Севилья" и "Реал", которые опережают его на семь и 11 очков соответственно. При этом "Бетис" обходит "Барселону", у которой есть игра в запасе, на четыре очка. Как "Зенит" играл с испанскими командами Предстоящий матч станет первым в истории встреч "Зенита" и "Бетиса". Ранее команды не встречались ни в турнирах под эгидой УЕФА, ни в товарищеских играх. Клуб из Севильи станет девятой испанской командой, против которой сыграют петербуржцы; ранее они встречались с "Сельтой", "Севильей", "Вильярреалом", мадридскими "Реалом" и "Атлетико", "Малагой", "Валенсией", а также клубом "Реал Сосьедад". В 22 матчах против представителей Испании сине-бело-голубые одержали шесть побед при шести ничьих и 10 поражениях.

На своем поле "Зенит" проиграл всего два матча командам из Испании - в 2008 году петербуржцы на стадионе "Петровский" уступили мадридскому "Реалу" в матче группового этапа Лиги чемпионов, а в 2019-м на новой арене проиграли "Вильярреалу" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. Также на своем поле "Зенит" одержал четыре победы над испанскими командами, еще пять раз была зафиксирована ничья. В плей-офф еврокубков "Зенит" пять раз встречался с клубами из Испании. В 2000 году петербуржцы в финале Кубка Интертото по сумме двух игр уступили "Сельте" (1:2, 2:2). В сезоне-2005/06 они на групповом этапе Кубка УЕФА обыграли "Севилью" (2:1), но уступили ей в четвертьфинале (1:4, 1:1); испанская команда тогда стала победителем турнира. Единственную победу над представителями Испании по сумме двух матчей сине-бело-голубые одержали в триумфальном для себя розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08 - в 1/16 финала они прошли "Вильярреал", который тогда тренировал нынешний наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини, благодаря правилу выездного гола (1:0 - дома, 1:2 - на выезде). В сезонах-2014/15 и 2018/19 в четвертьфинале и 1/8 финала Лиги Европы российская команда по сумме двух встреч проиграла "Севилье" (1:2, 2:2) и "Вильярреалу" (1:3, 1:2) соответственно. "Бетис" провел против команд из России всего два матча. В сезоне-2013/14 испанская команда по сумме двух встреч 1/16 финала Лиги Европы обыграла казанский "Рубин" (1:1, 2:0). Также андалусийцы два раза играли с московским "Динамо" во времена СССР. В сезоне-1977/78 бело-голубые по сумме двух встреч в четвертьфинале Кубка обладателей кубков победили испанцев (0:0, 3:0). После неудачи против "Зенита" во главе "Вильярреала" Пеллегрини еще дважды встречался с этой командой. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/13 его "Малага" дома одержала крупную победу над сине-бело-голубыми (3:0), а в Санкт-Петербурге команды сыграли вничью (2:2). В том розыгрыше Лиги чемпионов испанцы дошли до четвертьфинала, где по сумме двух игр уступили будущему финалисту турнира - германской "Боруссии" из Дортмунда. "Матчи с "Бетисом" - шанс проверить свои силы" Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции отдал должное силе соперника, отметив, что "при подготовке к команде такого уровня нужно учитывать все - и оборону, и атаку, и стандарты, и переходные фазы". "В этом сезоне "Бетис" на слуху, забивает очень много, прекрасные исполнители в линии атаки. Не случайно команда находится в тройке [в чемпионате], демонстрируя при этом очень хорошую, качественную игру. Можно похвалить команду и главного тренера за этот сезон", - добавил он.

На эту тему Футболист "Зенита" Ловрен пропустит матч с "Бетисом" в Лиге Европы