Величие Большунова. Российские лыжники стали лучшими по количеству олимпийских наград

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники показали выдающиеся результаты на Олимпиаде в Пекине - они завоевали медали в десяти дисциплинах из 12. Главным героем Игр стал Александр Большунов, завоевавший в Китае награды во всех пяти гонках, в которых принял участие, в том числе три золотые.
Российские лыжники в Пекине били один рекорд за другим. Большинство принадлежит Большунову. Он стал первым лыжником, кто завоевал пять наград на одной Олимпиаде. На прошлых Играх в Пхёнчхане у него их было четыре, но ни одной золотой. Теперь - пять, из которых три высшего достоинства. В мужской программе российские лыжники без медалей не оставались. В индивидуальной классической гонке на 15 км Большунов стал вторым, Александр Терентьев - взял бронзу в личном спринте и в командном вместе с Большуновым.
Золото выиграла российская эстафетная команда в составе Алексея Червоткина, Большунова, Спицова и Сергея Устюгова. В предпоследний день Олимпиады Большунов завоевал золото масс-старта, а серебро досталось Ивану Якимушкину.
Из российской команды на пьедестал не поднимались только Артем Мальцев и Илья Семиков. По спортивному принципу именно Мальцев должен был бежать в эстафете, однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Устюгова - двукратного чемпиона мира 2017 года, во многом в качестве компенсации за пропуск предыдущих Игр - его не допустили к участию без объяснения причин. А после Мальцев оказался в шаге от пьедестала в масс-старте, дистанция которого из-за сложных погодных условий была сокращена с 50 км до 28,4 км.
Историческим стало золото в мужской эстафете - его у лыжников страны не было с 1980 года. Золотого дубля - полвека, последний раз мужская и женская эстафетные команды побеждали в Саппоро.
Успех лыжниц в эстафете - особенный. В этом сезоне они одержали победу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере - впервые за 17 лет. На Олимпиадах в этой дисциплине последний раз успех был в 2006 году, когда блистала Юлия Чепалова. До этого - Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, сейчас - президент Федерации лыжных гонок России. Во времена ее доминирования на лыжне Россия последний раз и обходила норвежцев по числу наград на главных стартах - случилось это на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме. Российская команда тогда завоевала десять наград, хозяева - девять. Годом позже на Играх в Нагано по числу наград норвежцы уже были впереди - девять против восьми, но по победам сборная России стала лучше - 5:4.
Золотое поколение
Сейчас норвежцы по числу наград высшего достоинства снова выше - благодаря победе Терезы Йохауг в масс-старте (всего у нее в Пекине три золотые награды, еще две - у Йоханнеса Клебо) они выиграли медальный зачет, однако по числу наград россияне лучше - 11 против восьми. Олимпийскими чемпионками в эстафете стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Степанова - новое лицо российских лыжных гонок, ей всего 21 год, она проводит первый сезон на взрослом уровне. Непряева к победе в эстафете добавила серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте со Ступак. Могла быть и бронза в гонке с раздельным стартом, но до третьего места ей не хватило десятой секунды. Это был один из самых обидных результатов для российской команды в Пекине.
Главным героем Игр стал Большунов. Неслучайно он был избран знаменосцем национальной команды на церемонии закрытия Олимпиады. Несмотря на сокращенную дистанцию масс-старта, его можно считать полноценным "королем лыж". Этот титул вручается лыжнику, который на чемпионате мира или Олимпиаде победил на дистанциях 30 км и 50 км. Первым его удостоился советский спортсмен Владимир Кузин. На чемпионате мира 1954 года он получил из рук шведского короля кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции". После "королями лыж" становились Матти Райвио (Финляндия), Николай Зимятов (СССР), Гунде Сван (Швеция), Мика Мюллюля (Финляндия), Петтер Нортуг (Норвегия). Зимятов до Большунова был единственным, кому удалось это сделать на Олимпиаде - в 1980 году.
"Рады очень за него, супервыступление, - сказал Зимятов ТАСС. - Пришла очередная медаль. Думаю, что можно признать его "королем лыж". Когда есть три золотые медали Олимпиады, он вообще уже многие соревнования выиграл. Но если еще и народ подтвердит и признает, то точно можно считать королем".
Большунов при этом призывает не преувеличивать его достижения. "Вы меня можете называть, как хотите, но я себя великим не считаю, потому что есть много спортсменов, у которых есть намного больше медалей, - сказал Большунов. - Немного расстроился, потому что хотелось бежать 50 км даже в таких условиях. Когда побежали, погода успокоилась, был не такой сильный ветер и не так холодно. Но в принципе эту "тридцатку" можно сравнить и с "полтинником", потому что здесь и высота, и сложные условия. Результат неплохой".
Большунов также является чемпионом мира, двукратным победителем Кубка мира и многодневки "Тур де Ски". По числу наград он является самым титулованным лыжником в российской истории. Несмотря на успешное выступление в Пекине, сезон для 25-летнего Большунова не закончен - он еще планирует побороться за победу в общем зачете Кубка мира.