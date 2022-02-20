Величие Большунова. Российские лыжники стали лучшими по количеству олимпийских наград

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники показали выдающиеся результаты на Олимпиаде в Пекине - они завоевали медали в десяти дисциплинах из 12. Главным героем Игр стал Александр Большунов, завоевавший в Китае награды во всех пяти гонках, в которых принял участие, в том числе три золотые.

Российские лыжники в Пекине били один рекорд за другим. Большинство принадлежит Большунову. Он стал первым лыжником, кто завоевал пять наград на одной Олимпиаде. На прошлых Играх в Пхёнчхане у него их было четыре, но ни одной золотой. Теперь - пять, из которых три высшего достоинства. В мужской программе российские лыжники без медалей не оставались. В индивидуальной классической гонке на 15 км Большунов стал вторым, Александр Терентьев - взял бронзу в личном спринте и в командном вместе с Большуновым.

Золото выиграла российская эстафетная команда в составе Алексея Червоткина, Большунова, Спицова и Сергея Устюгова. В предпоследний день Олимпиады Большунов завоевал золото масс-старта, а серебро досталось Ивану Якимушкину.

Из российской команды на пьедестал не поднимались только Артем Мальцев и Илья Семиков. По спортивному принципу именно Мальцев должен был бежать в эстафете, однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Устюгова - двукратного чемпиона мира 2017 года, во многом в качестве компенсации за пропуск предыдущих Игр - его не допустили к участию без объяснения причин. А после Мальцев оказался в шаге от пьедестала в масс-старте, дистанция которого из-за сложных погодных условий была сокращена с 50 км до 28,4 км.

Историческим стало золото в мужской эстафете - его у лыжников страны не было с 1980 года. Золотого дубля - полвека, последний раз мужская и женская эстафетные команды побеждали в Саппоро.

Успех лыжниц в эстафете - особенный. В этом сезоне они одержали победу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере - впервые за 17 лет. На Олимпиадах в этой дисциплине последний раз успех был в 2006 году, когда блистала Юлия Чепалова. До этого - Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка, сейчас - президент Федерации лыжных гонок России. Во времена ее доминирования на лыжне Россия последний раз и обходила норвежцев по числу наград на главных стартах - случилось это на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме. Российская команда тогда завоевала десять наград, хозяева - девять. Годом позже на Играх в Нагано по числу наград норвежцы уже были впереди - девять против восьми, но по победам сборная России стала лучше - 5:4.

Золотое поколение

Сейчас норвежцы по числу наград высшего достоинства снова выше - благодаря победе Терезы Йохауг в масс-старте (всего у нее в Пекине три золотые награды, еще две - у Йоханнеса Клебо) они выиграли медальный зачет, однако по числу наград россияне лучше - 11 против восьми. Олимпийскими чемпионками в эстафете стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Степанова - новое лицо российских лыжных гонок, ей всего 21 год, она проводит первый сезон на взрослом уровне. Непряева к победе в эстафете добавила серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте со Ступак. Могла быть и бронза в гонке с раздельным стартом, но до третьего места ей не хватило десятой секунды. Это был один из самых обидных результатов для российской команды в Пекине.